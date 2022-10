ExaGrid continue sur sa lancée de trimestres records





ExaGrid®, la seule solution de stockage de sauvegarde hiérarchisé de l'industrie, a annoncé aujourd'hui avoir enregistré un record absolu de commandes et de chiffre d'affaires pour le trimestre clos au 30 septembre 2022.

Le chiffre d'affaires d'ExaGrid a augmenté par rapport au trimestre précédent et par rapport au même trimestre de l'an dernier. ExaGrid croît de 20 % par an tout en restant positive en matière de pertes et profits, d'EBITDA et de flux de trésorerie disponible. ExaGrid a intégré 156 nouveaux clients au T3 2022, parmi lesquels 43 affaires à six ou sept chiffres, et compte plus de 3 600 clients professionnels actifs sur le marché intermédiaire supérieur et dans les grandes entreprises qui utilisent le stockage de sauvegarde hiérarchisé d'ExaGrid pour protéger leurs données. La croissance d'ExaGrid s'accélère et la société recrute plus de 50 collaborateurs supplémentaires en interne et sur le terrain en charge des ventes dans le monde entier.

« La dynamique continue d'ExaGrid résulte d'un produit hautement différencié avec un taux de victoire de 75 % face à la concurrence, de l'expansion continue de notre équipe commerciale et de la collaboration avec nos partenaires de distribution à travers le monde. Nous continuons d'observer que les organisations réalisent que les disques de stockage primaire sont trop chers pour une conservation sur le long terme et que les dispositifs de déduplication traditionnels n'offrent pas les performances de sauvegarde et de restauration nécessaires pour garantir que les données sont toujours disponibles. Les organisations rencontrent des difficultés lorsqu'elles utilisent des dispositifs de déduplication, notamment des coûts récurrents élevés, de médiocres performances de sauvegarde et de restauration, ainsi qu'un manque d'évolutivité et de fonctionnalités de récupération après rançongiciel. ExaGrid offre la meilleure option pour régler le problème du stockage de sauvegarde, ainsi que la solution de récupération après rançongiciel la plus unique du secteur. De plus, ExaGrid offre le meilleur coût initial et au fil du temps, la vitesse de sauvegarde et de restauration la plus rapide, la capacité de reprise après un incident sur site d'origine naturelle ou humaine, ainsi que la possibilité de récupérer les données après une attaque par rançongiciel, qui reste la principale préoccupation dans le monde actuel », a affirmé Bill Andrews, PDG d'ExaGrid. « ExaGrid s'enorgueillit d'avoir un produit hautement différencié qui fonctionne, fait ce que nous disons qu'il fait, a une taille appropriée et est bien pris en charge. »

Les dispositifs d'ExaGrid ont une zone d'application sur cache de disque exposée au réseau, où les sauvegardes les plus récentes sont écrites sans déduplication à la volée pour des sauvegardes rapides et enregistrées dans un format non dédupliqué pour des restaurations rapides. ExaGrid utilise une architecture évolutive, qui conserve une fenêtre de sauvegarde de longueur fixe et élimine les mises à niveau lourdes, qui sont coûteuses et perturbatrices, et l'obsolescence du produit. La technologie de déduplication adaptative d'ExaGrid déduplique les données dans un référentiel de données non exposé au réseau, où les données dédupliquées sont stockées pour une conservation à plus long terme, souvent pendant des semaines, des mois ou des années. La combinaison d'un niveau non exposé au réseau (espace d'air virtuel) avec des suppressions retardées avec la fonctionnalité Retention Time-Lock d'ExaGrid et des objets de données immuables empêche les données de sauvegarde d'être supprimées ou chiffrées.

Faits saillants du troisième trimestre 2022 :

Un robuste taux de victoire de 75 % face à la concurrence

Intégration de 156 nouveaux clients

43 contrats à six ou sept chiffres avec de nouveaux clients

Des équipes de ventes et de support dans 30 pays et des clients dans plus de 50 pays

La société a conservé une trésorerie, un EBITDA et des pertes et profits positifs au cours des 8 derniers trimestres

Plus de 3 600 clients protègent leurs données avec le stockage de sauvegarde hiérarchisé d'ExaGrid

Ajout d'une approche unique à Veritas NetBackup pour un pool de stockage cible unique avec extensibilité, conservant une fenêtre de sauvegarde de longueur fixe à mesure que le volume de données augmente

Un score NPS supérieur à 81 avec plus de 300 témoignages de clients satisfaits publiés sur le site Internet et plus de 100 avis Gartner Peer Insights

Le stockage de sauvegarde hiérarchisé d'ExaGrid

ExaGrid fournit un stockage de sauvegarde hiérarchisé avec une zone d'application sur cache de disque front-end (le "Performance Tier"), qui écrit les données directement sur le disque pour offrir les sauvegardes les plus rapides, et qui les restaure directement à partir du disque pour une vitesse de restauration et de redémarrage de MV sans précédent. Les données conservées à long terme sont hiérarchisées dans un référentiel de données dédupliquées (le "Retention Tier"), pour réduire la quantité de stockage de rétention et donc les coûts résultants. Cette approche à deux niveaux assure la meilleure performance de sauvegarde et de restauration, avec l'efficacité de stockage la plus rentable du secteur.

En outre, ExaGrid fournit une architecture évolutive dans laquelle des dispositifs sont simplement ajoutés au fur et à mesure que le volume de données augmente. Chaque dispositif est doté d'un processeur, d'une mémoire et de ports réseau, de sorte qu'au fur et à mesure de l'accroissement des données, toutes les ressources requises sont disponibles afin de conserver une fenêtre de sauvegarde de longueur fixe. Cette approche du stockage évolutif élimine les mises à niveau massives onéreuses, et permet de mélanger des dispositifs de tailles et modèles variés au sein d'un même système évolutif, éliminant ainsi l'obsolescence du produit tout en protégeant, dès le début et sur la durée, les investissements informatiques.

À propos d'ExaGrid

ExaGrid fournit un stockage de sauvegarde hiérarchisé avec une zone d'application unique sur cache de disque, un référentiel de conservation à long terme et une architecture expansive. La zone d'application d'ExaGrid offre les vitesses les plus rapides pour les sauvegardes et les restaurations et permet des récupérations de machines virtuelles instantanées. Le référentiel de conservation offre le coût le plus bas pour la conservation à long terme. L'architecture expansive d'ExaGrid intègre des dispositifs complets et garantit une fenêtre de sauvegarde à longueur fixe à mesure que le volume de données augmente, éliminant ainsi la nécessité de coûteuses mises à niveau et l'obsolescence des produits. ExaGrid offre la seule approche de stockage de sauvegardes à deux niveaux avec un niveau non exposé au réseau, des suppressions retardées et des objets immuables pour la récupération après une attaque par rançongiciel.

ExaGrid dispose d'ingénieurs dédiés aux systèmes de vente et de prévente dans les pays suivants : Afrique du Sud, Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Benelux, Brésil, Canada, Chili, CEI, Colombie, Corée du Sud, Émirats arabes unis, États-Unis, France, Hong Kong, Ibérie, Inde, Israël, Japon, Mexique, pays nordiques, Pologne, République tchèque, Royaume-Uni, Singapour, Turquie, et d'autres régions.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur exagrid.com ou communiquez avec nous sur LinkedIn. Découvrez ce que nos clients disent au sujet de leurs propres expériences avec ExaGrid et pourquoi leurs sauvegardes prennent beaucoup moins de temps qu'avant dans nos témoignages de clients satisfaits. Consultez nos plus de 100 avis Gartner Peer Insights. ExaGrid est fière de son score NPS supérieur à 81 !

ExaGrid est une marque déposée d'ExaGrid Systems, Inc. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

