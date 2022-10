La ministre Fortier fait une annonce concernant les projets du Fonds pour un gouvernement vert

L'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor du Canada, visitera l'Institut océanographique de Bedford et prononcera une allocution sur les mesures prises par le gouvernement pour écologiser ses propres activités. L'événement sera suivi...

Plus de 80 services de distribution d'eau et d'assainissement dans le monde se sont fixé des objectifs zéro émission nette et de neutralité climatique.1 Ces services publics sont à la tête de la décarbonation du secteur de l'eau grâce à des...