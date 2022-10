AUTEL lance des solutions de stockage d'énergie





AUTEL (AUTEL EUROPE GmbH) a lancé ses nouvelles solutions de stockage d'énergie au salon eMove360° Europe 2022, destinées aux systèmes de stockage d'énergie, aux applications commerciales et industrielles et aux utilisations résidentielles.

« Forte de plus de 10 ans d'expérience en R&D, Autel continue à faire des percées dans le secteur industriel avec des technologies de base comme l'électronique de puissance », a déclaré M. Ting Cai, CEO d'Autel Europe GmbH.

Autel propose un coût actualisé de l'électricité (LCOE) doté d'une sécurité accrue grâce à une innovation continue dans la conception des chaînes afin de répondre aux principaux défis du secteur. La gamme de stockage d'énergie comprend l'onduleur hybride Autel et l'ESS Tout-en-un Autel.

Les solutions de stockage d'énergie d'Autel répondent aux limitations de capacité

AUTEL est convaincu que ses produits de stockage d'énergie sont capables de résoudre les problèmes de capacité limitée, de courte durée de vie, d'exploitation et de maintenance complexes et de risques élevés pour la sécurité associés aux solutions traditionnelles.

Forte de plusieurs années d'expérience en développement de systèmes de stockage d'énergie intégrant les technologies numériques, les bornes de recharges VE et le stockage d'énergie, la gamme de produits de stockage d'énergie AUTEL vient à bout des limitations de batteries traditionnelles grâce à une conception entièrement modulaire et à une protection qualifiée des batteries, notamment pour la protection contre la foudre de l'entrée PV, la protection contre l'îlotage, la protection contre l'inversion de polarité de l'entrée de la chaîne PV, la détection des résistances d'isolation, le dispositif de surveillance du courant résiduel, la protection contre les surintensités de sortie, la protection contre les courts-circuits de sortie et la protection contre les surtensions ; ce système exploite tout le potentiel de recharge et de décharge de la batterie et fournit une réserve d'énergie suffisante pour le domicile, en toute sécurité.

Ce système vous permet d'alimenter en énergie votre domicile de manière ininterrompue, en toute sécurité. Le réseau s'allume ou s'éteint en 4 millisecondes pour maintenir l'alimentation des charges critiques et prend en charge les générateurs diesel pour assurer une alimentation ininterrompue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il est doté d'un condensateur à semi-conducteurs intégré, d'une conception sans fusible et d'un disjoncteur de circuit de défaut d'arc (AFCI) garantissant une durée de vie supérieure et une garantie de sécurité.

Pour permettre un mode de vie à faible émission de carbone, Autel a présenté sa borne de recharge VE intelligente à usage résidentiel, facile à installer à l'intérieur comme à l'extérieur et offrant une recharge pratique et rapide. Parallèlement, AC Wallbox a été retenu comme finaliste au concours eMove360° Europe 2022 à Berlin.

Autel continuera d'investir dans les systèmes de stockage d'énergie à chaîne intelligente et les bornes de recharge VE, contribuant ainsi à construire un avenir durable et à faible émission de carbone.

Pour plus d'informations, veuillez visiter le site à l'adresse suivante https://autelenergy.eu/

