CHAÎNES D'APPROVISIONNEMENT : LES MANUFACTURIERS APPLAUDISSENT LE RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL





MONTRÉAL, le 6 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) applaudit les recommandations du rapport final du Groupe de travail national sur la chaîne d'approvisionnement et la volonté du ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, de mettre en place une stratégie nationale sur la chaîne d'approvisionnement.

« Depuis plus de deux ans, les chaînes d'approvisionnement sont perturbées et causent un véritable casse-tête pour nos manufacturiers québécois. Le rapport démontre clairement que la chaîne d'approvisionnement des transports au Canada approche de son point de rupture et il met en lumière ses faiblesses de longue date. On ne peut plus attendre : le gouvernement doit mettre en place dès maintenant les mesures proposées par le groupe de travail. Une plus grande résilience et une meilleure efficacité de nos chaînes d'approvisionnement contribueront à la réputation du Canada sur la scène internationale comme étant un partenaire économique fiable et permettront d'attirer davantage d'investissements étrangers », souligne Véronique Proulx, présidente-directrice générale de MEQ.

Notons que, selon un sondage mené par MEQ, 90% des manufacturiers québécois disent subir des perturbations liées à leurs chaînes d'approvisionnement, dont 60% les qualifient de majeures ou de sévères.

Ce sondage démontre également que le principal obstacle dans la chaîne d'approvisionnement auquel sont confrontés les manufacturiers est lié à la pénurie de main-d'oeuvre. MEQ salue d'ailleurs le fait que le groupe de travail recommande de s'attaquer à la pénurie de main-d'oeuvre et au maintien en poste des employés.

Des mesures concrètes à déployer rapidement

Pour MEQ, il est maintenant essentiel de protéger et d'investir dans les infrastructures économiques essentielles qui facilitent le commerce et le développement industriel et améliorer l'efficacité maritime. Il faut également sensibiliser et accompagner les PME à intégrer les facteurs liés au développement durable, ce qui leur permet de créer de la valeur à long terme et favoriser la résilience de la chaîne d'approvisionnement.

Le rapport du groupe de travail comprend une série de recommandations à court et à long terme pour aider à relever les défis liés aux changements opérationnels, à la fiabilité et la résilience des services, aux pénuries de main-d'oeuvre, aux contraintes de capacité, aux infrastructures, à la visibilité de la chaîne d'approvisionnement, aux incertitudes réglementaires et aux changements dans la gouvernance.

MEQ a d'ailleurs participé à différentes consultations menées par le groupe de travail visant à obtenir le point de vue de différents intervenants sur les mesures à mettre en place à court et à long terme visant à réduire la congestion, à améliorer la fiabilité et à renforcer la résilience dans la chaîne d'approvisionnement du transport du Canada.

« Nous offrons toute notre collaboration au gouvernement du Canada dans la mise en place d'une stratégie nationale sur les chaînes d'approvisionnement, qui doit inclure les manufacturiers et tenir compte de leurs réalités, comme le souligne d'ailleurs le rapport », conclut Mme Proulx.

