AVIS AU PUBLIC - Mise à jour sur la fermeture du pont-jetée LaSalle : progrès des travaux de réparation





KINGSTON, ON, le 10 mai 2024 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite faire le point sur la fermeture du pont-jetée LaSalle, à la suite des avis publics publiés les 2, 4, 12 et 22 avril, et le 3 mai.

Les travaux sur le pont bascule sont en cours, et des progrès ont été réalisés dans la réfection de certains éléments du pont. Les travaux de réparation sont en bonne voie et devraient être achevés dans environ 7 à 9 semaines, selon les informations actuelles. Lorsque ces travaux de réparation auront été menés à bien, la circulation piétonnière, cycliste, automobile et maritime pourra reprendre son cours normal. De plus, nous avons lancé une étude laser de confirmation pour valider les positions de toutes les parties de la structure du pont.

Les plans progressent également pour permettre un accès sécurisé aux piétons pendant que les travaux de réparation sont en cours.

Parallèlement, SPAC explore 2 autres options pour permettre la navigation maritime, soit d'enlever une travée sur le pont est du pont-jetée LaSalle ou d'enlever le pont bascule, si des circonstances imprévues entravent ou retardent considérablement les travaux de réparation en cours.

Selon nos estimations actuelles, la réparation du pont bascule menée de façon progressive est le moyen le plus rapide de rétablir la circulation piétonnière, cycliste, automobile et maritime.

La santé et la sécurité des usagers qui empruntent le pont-jetée LaSalle sont de la plus haute importance pour le Ministère.

SPAC s'engage à communiquer de plus amples renseignements dès qu'ils seront disponibles et invite les usagers à consulter ses avis publics et ses comptes sur les réseaux sociaux pour obtenir des mises à jour.

