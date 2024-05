Déclaration de l'UMQ pour faire du transport collectif une priorité nationale partout au Québec





DRUMMONDVILLE, QC, le 10 mai 2024 /CNW/ - Aujourd'hui dans le cadre du Rendez-vous national sur l'avenir du transport collectif, plus de 250 élues et élus municipaux, expertes et experts, ainsi que des acteurs de la société civile se sont réunis pour exprimer une vision audacieuse pour l'avenir de la mobilité durable dans toutes les régions du Québec.

Ainsi, les élues et élus de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) demandent au gouvernement du Québec de faire du transport collectif une priorité nationale partout au Québec en :

Énonçant une vision ambitieuse du transport collectif à l'échelle du Québec;



Reconnaissant que le gouvernement du Québec a une influence sur le déficit structurel des sociétés de transport, notamment aux vues des investissements requis pour l'électrification du transport collectif;



Donnant une marge de manoeuvre financière en retardant l'atteinte des cibles d'électrification du transport collectif qui limite les sommes disponibles pour le maintien d'actifs et ajoute une pression sur les opérations;



Rééquilibrant les investissements prévus au Plan québécois des infrastructures en consacrant une part relative plus importante au transport collectif;



Dotant le Québec d'un cadre financier prévisible sur cinq ans en matière de transport collectif;



Simplifiant l'implantation par le milieu municipal de la taxe sur l'immatriculation et de la taxe sur les carburants;



Indexant les taxes provinciales sur les carburants et sur l'immatriculation;



Diversifiant les sources de revenus du transport collectif afin de pallier la baisse anticipée des revenus liés à la taxe sur les carburants dès 2025-2026;



Abolissant les contraintes légales et d'approvisionnement au développement du transport collectif, notamment pour les municipalités de moins de 100?000 habitantes et habitants ainsi que pour les régies de transport;



Prévoyant que la future agence Mobilité Infra Québec (MIQ) développe des projets structurants de transport collectif de manière continue;



Assurant que la future agence MIQ respectera l'autonomie municipale en matière d'aménagement du territoire et de gestion financière, notamment quant à la contribution financière des organismes municipaux à un projet.

« Le Rendez-vous d'aujourd'hui témoigne de notre unité autour d'un enjeu prioritaire qui touche TOUT le Québec. Nous envoyons un message clair : la vitalité et le développement économique de chaque région dépendent d'une offre de transport collectif de qualité. Nous devons faire des choix. Il est impératif de renforcer et développer la mobilité aux quatre coins du Québec. C'est une solution incontournable, plus économique et plus écologique. Évidemment, pour y arriver, les solutions ne sont pas les mêmes partout. Il faut avoir une vision de mobilité durable ambitieuse. Ça prend des solutions adaptées à nos réalités territoriales, ça prend du transport interrégional, du transport adapté et bien sûr du transport collectif. Ça prend tout ça pour décarboner le Québec, pour soutenir notre économie, pour consolider nos communautés, pour être plus prospères et en meilleure santé. » a déclaré Martin Damphousse, président de l'UMQ et maire de Varennes.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Pour plus de détails, consultez le site Web de l'UMQ.

SOURCE Union des municipalités du Québec

10 mai 2024 à 15:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :