Nexign présentera des solutions de pointe pour les opérateurs de télécommunications dans le cadre du salon GITEX GLOBAL 2022





Nexign, un fournisseur mondial de solutions BSS et de numérisation, annonce sa participation au GITEX GLOBAL 2022, l'un des plus grands salons technologiques et de start-ups au monde. La Société présentera ses solutions de pointe pour la transformation en profondeur des entreprises de télécommunications et d'informatique, notamment son nouveau produit Nexign Revenue Management qui permet de consolider divers flux de revenus sur une seule plateforme convergente.

«Nous avons toujours hâte d'accueillir nos clients, partenaires et visiteurs de toute la région au GITEX GLOBAL 2022. C'est une excellente occasion d'entrer en contact en personne et de procéder à une démonstration pratique de nos dernières solutions. Le salon nous permet de partager nos connaissances et notre expérience avec les leaders du secteur, de renforcer nos partenariats et d'apprendre comment nous pouvons aider nos clients à atteindre leurs nouveaux objectifs commerciaux. Comme toujours, le GITEX nous donne également l'occasion d'explorer les tendances essentielles et les innovations potentielles qui apparaissent sur le marché», déclare Maxim Nartov, directeur commercial de Nexign.

Pendant l'événement, Nexign présentera ses solutions BSS élaborées pour harmoniser les paysages informatiques des opérateurs de télécommunications, ainsi que les dernières offres et technologies conçues pour accélérer les innovations centrées sur le client, étendre les écosystèmes de partenaires, faire progresser la gestion de l'expérience employé et réduire les délais de mise sur le marché des nouveaux services.

Nexign se réjouit de vous rencontrer à son stand n° CC1-24.

Lieu: Dubai World Trade Center, Dubaï, Émirats arabes unis

Date: 10-14 octobre 2022

Cliquer sur ce lien pour réserver un entretien avec les experts de Nexign au salon GITEX GLOBAL 2022.

À propos de Nexign:

Active sur le marché depuis plus de 30 ans, la société Nexign contribue à la transformation numérique des entreprises du monde entier. Elle propose des systèmes BSS convergents pour les opérateurs de télécommunications et des solutions de pointe destinées à améliorer la gestion de l'expérience employé et le fonctionnement des écosystèmes numériques. Nexign s'emploie à renforcer les partenariats avec ses clients en leur proposant des produits innovants basés sur des technologies avancées et une expertise étendue dans le domaine de l'informatique et des télécommunications. Pour plus d'informations, rendez-vous à l'adresse: www.nexign.com.

