Nomination du nouveau président et chef de la direction d'Alliance Magnésium

DANVILLE, QC, le 5 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le conseil d'administration d'Alliance Magnésium annonce la nomination de M. François Perras à titre de président et chef de la direction de l'entreprise.

François Perras possède plus de 20 années d'expérience chez ArcelorMittal où il a occupé de nombreux postes jusqu'à devenir le président et chef de la direction d'ArcelorMittal Produits longs Canada en 2017. Bachelier en génie métallurgique de l'Université Laval et du Michigan Technological University (MTU), il détient une maîtrise en administration des affaires (MBA) de l'Université de Sherbrooke.

Gestionnaire aguerri, axé sur les résultats et leader apprécié sachant mobiliser ses équipes et mener à bien des projets complexes, son expertise a fait sans contredit de lui un des artisans clés de la croissance d'ArcelorMittal Produits longs Canada.

Citation de Claude Delage , président exécutif du conseil d'administration d'Alliance Magnésium

« La haute direction est très heureuse d'accueillir François comme nouveau président et chef de la direction d'Alliance Magnésium. Son arrivée à la tête de l'entreprise, alors qu'elle se présente au marché comme nouveau fournisseur de matériaux critiques produits dans le respect le plus strict de la santé et de la sécurité du travail et de l'environnement, permettra d'attirer tout le talent et de conclure l'ensemble des partenariats stratégiques requis pour réaliser les ambitions de l'entreprise. »

Citation de François Perras, nouveau président et chef de la direction d'Alliance Magnésium

« Diriger un projet d'entreprise aussi emballant correspond tout à fait à mes valeurs. Réhabiliter des résidus miniers en les valorisant selon les principes de l'économie circulaire pour en faire des métaux stratégiques pour la planète grâce à l'énergie hydroélectrique du Québec, c'est un défi que j'accepte avec enthousiasme. Je vais continuer à développer les équipes requises pour atteindre nos objectifs en maintenant des liens solides avec nos employés, nos fournisseurs, nos partenaires et la communauté. »

À propos d'Alliance Magnésium

Alliance Magnésium a développé une famille de brevets pour valoriser de façon responsable plusieurs matériaux critiques à partir de résidus miniers de serpentine, dont le magnésium. Située dans la région de l'Estrie au Québec, la société bénéficie de l'hydroélectricité verte du Québec pour ses besoins énergétiques. L'utilisation de cette énergie unique en fait un fournisseur de matériaux critiques les plus propres de la planète, tout en réhabilitant son territoire.

