Le Fonds humanitaire des Métallos verse 40 000 $ pour venir en aide aux victimes de l'ouragan Fiona dans les provinces de l'Atlantique

Le Fonds humanitaire des Métallos verse 40 000 $ pour fournir des secours d'urgence aux victimes de l'ouragan Fiona dans les provinces de l'Atlantique.

L'ouragan Fiona a touché terre le matin du 24 septembre en tant que tempête de catégorie 4, avec des vents de plus de 160 km/h. Les familles et les collectivités font maintenant face aux conséquences dévastatrices de pluies torrentielles, vents violents et inondations généralisées en Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve et dans certaines régions du Québec.

Afin de répondre aux besoins humanitaires les plus urgents créés par cette catastrophe, le Fonds humanitaire des Métallos a versé 15 000 $ à la Croix-Rouge canadienne, qui travaille en étroite collaboration avec les gouvernements, les dirigeants autochtones et les communautés de toute la région pour fournir une aide d'urgence au niveau du logement, de la nourriture, des vêtements ainsi qu'un soutien psychosocial.

Les dommages à Channel-Port aux Basques, T.-N.-L., ont été importants, avec des niveaux d'eau record qui ont emporté au moins 20 maisons. Le Club Lions de Port aux Basques a reçu 10 000 $ et l'organisation locale Gateway Status of Women Centre 5 000 $ pour répondre à cette situation. Aux Îles-de-la-Madeleine, au Québec, l'Entraide communautaire des Îles a reçu 10 000 $ pour faire face à la flambée des prix des aliments de base affectant les plus marginalisés, en raison des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement occasionnées par la tempête.

« Notre contribution aidera aux efforts de reconstruction dans les provinces de l'Atlantique, mais cette tempête laissera des marques importantes dans la région, s'ajoutant à la liste des catastrophes naturelles amplifiées par les changements climatiques qui ont touché le pays au cours des dernières années », déclare Marty Warren, président du Fonds humanitaire des Métallos et directeur national du Syndicat des Métallos.

Fondé en 1985, le Fonds humanitaire des Métallos est un organisme de bienfaisance enregistré qui fait la promotion du respect des droits humains et contribue à des projets de développement et des secours d'urgence dans les pays en développement et les collectivités au Canada. Les membres du Syndicat des Métallos y contribuent par le biais de clauses négociées dans le cadre de leurs conventions collectives. Dans certains cas, les employeurs versent des contributions équivalentes.

