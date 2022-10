Les ombuds fédéraux sensibilisent à leurs mandats





AVEZ-VOUS UNE PLAINTE? LES OMBUDS FÉDÉRAUX SONT LÀ POUR VOUS AIDER

OTTAWA, ON, le 5 oct. 2022 /CNW/ - Avec l'arrivée de la pandémie mondiale de la COVID-19, les Canadiens et Canadiennes ont pris conscience de l'importance du gouvernement du Canada, ceux des provinces et ceux des municipalités. Ces gouvernements ont réagi à la pandémie en créant de nouveaux programmes et services. Parfois, la qualité des services fournis en a été affectée, tout comme la rapidité avec laquelle certains dossiers ont été traités. Par conséquent, de nombreux bureaux d'ombudsman ont connu une augmentation du nombre de plaintes.

Aussi connus sous le nom d'ombudsman, les ombuds fédéraux travaillent de manière confidentielle, impartiale et indépendante. Ce sont des professionnels de la gestion des conflits qui travaillent à la résolution des plaintes. En même temps, ils tiennent les gouvernements et les agences responsables de leurs actions.

Bien que chaque bureau d'ombudsman ait un mandat différent, ils ont tous une chose en commun : ils défendent les principes de justice et d'équité.

Les ombuds fédéraux ainsi que les membres de leur personnel tiennent à vous aider. Il s'agit de leur raison d'être. Alors n'hésitez pas à prendre contact avec ces derniers afin d'en apprendre davantage sur ce qu'il peuvent faire pour vous.

Le saviez-vous?

Saviez-vous qu'il existe de nombreux bureaux des ombuds fédéraux et organisations similaires qui peuvent vous aider si vous pensez avoir été traité injustement ? Il s'agit des organismes suivants :

Bureau de l'ombudsman canadien de l'entreprise responsable (OCRE)

Bureau de l'enquêteur correctionnel du Canada (BEC)

(BEC) Bureau de l'ombudsman de l'approvisionnement (BOA)

Bureau de l'ombudsman des contribuables (BOC)

Bureau de l'ombudsman de la Défense nationale et des Forces armées canadiennes

Bureau de l'ombudsman des vétérans

Bureau de l'ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels (BOFVAC)

Commissariat à l'information du Canada

Commissariat à l'intégrité du secteur public du Canada

Commissariat à la protection de la vie privée du Canada

Commissariat aux langues officielles

L'ombudsman de la Commission de la capitale nationale (CCN)

L'ombudsman à Postes Canada

L'ombudsman de Radio-Canada (français seulement) et L'ombudsman de Canadian Broadcasting Corporation (CBC) (anglais seulement)

Journée des ombuds

Autour du monde, la Journée des ombuds est célébrée le deuxième jeudi d'octobre afin de sensibiliser le public aux rôles et fonctions des ombudsmans. À l'approche de la Journée des ombuds, le 13 octobre 2022, les médias sont invités à communiquer avec les bureaux des ombuds fédéraux pour discuter de leurs mandats respectifs qui peuvent aider les Canadiens et Canadiennes à avoir accès aux services dont ils ont besoin.

