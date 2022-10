Mercans ajoute le vétéran de l'industrie Steve Goldberg à son conseil d'administration





Mercans, le leader mondial dans le domaine de la technologie de paiement, a annoncé que Steve Goldberg a rejoint son conseil d'administration en tant que directeur non exécutif. L'ajout d'un vétéran de l'industrie au conseil d'administration de Mercans fait suite à plusieurs changements de gouvernance récemment annoncés pour renforcer le conseil d'administration et l'équipe de direction du fournisseur mondial de services de paiement et de portage salarial.

À l'issue de l'annonce de la désignation de Steve Goldberg, le Conseil d'administration de Mercans a déclaré: "Nous souhaitons la bienvenue à Steve en tant que directeur non exécutif au conseil d'administration et nous croyons que son expérience et ses connaissances de longue date dans l'industrie apporteront des perspectives uniques à Mercans. La vision stratégique de Steve sur l'industrie mondiale de paiement et l'industrie de la gestion du capital humain s'aligne conformément avec la stratégie de Mercans. Nous sommes certains que son leadership accélérera encore la croissance de Mercans et renforcera sa capacité à fournir une technologie de paiement mondiale primée".

La carrière de Steve Goldberg qui s'étend sur plus de 30 ans couvre tous les domaines liés à la technologie des Ressources humaines et de paiement, durant laquelle Steve a assumé des rôles de direction en Ressources humaines sur 3 continents, en tant que porte-parole et leader de la stratégie des produits de gestion du capital humain (HCM) chez PeopleSoft, et Co-fondateur des sociétés de recrutement de technologie et de gestion du changement. Les perspectives uniques et diversifiées de Steve ont bénéficié à la fois les fournisseurs de solutions et les équipes de RH de l'entreprise, ainsi que ses rôles en tant que chef de pratique chez Bersin et Ventana Research. Steve Goldberg est titulaire d'un MBA en RH, est largement connu et est un conférencier vedette dans des événements partout dans le monde. Il a été reconnu comme l'un des 100 meilleurs influenceurs dans le domaine de la technologie de Ressources humaines.

"Nous sommes ravis de la désignation de Steve Goldberg au conseil d'administration de Mercans. Steve n'apporte pas uniquement des années d'expérience dans l'industrie, mais ajoute également une perspective indépendante et nouvelle à la stratégie et à la structure de gouvernance de Mercans", a déclaré Tatjana Domovits, PDG du groupe Mercans.

La technologie de paiement mondiale de Mercans a révolutionné l'industrie mondiale de paiement en permettant aux clients, à la gestion du capital humain et aux fournisseurs de services de paiement de s'écarter de la gestion de divers fournisseurs de services dans le pays et des solutions logicielles obsolètes. La plateforme de paiement mondiale exclusive de Mercans, HR Blizz, offre des capacités de traitement de la paie et des intégrations avec les autorités fiscales locales dans 160 pays, et permet aux clients de consolider et de numériser entièrement leur fonction de paie internationale.

Mercans est un leader mondial dans le domaine de la technologie de paiement. La plateforme mondiale révolutionnaire de paiement de Mercans, HR Blizztm, permet aux PME et aux grandes entreprises de gérer la paie dans 160 pays. Avec 20 ans d'expertise mondiale en matière de paie, Mercans fournit la gamme complète de services RH via une plateforme mondiale unique et sécurisée.

