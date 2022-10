La RLWC 2021 approche à grands pas, et CoinEx encourage les athlètes à titre de partenaire exclusif de plateforme d'échange de cryptomonnaies





HONG KONG, le 3 oct. 2022 /CNW/ - La Coupe du monde de rugby (ou « RLWC ») 2021 débutera par un match entre les joueurs de l'Angleterre et ceux de Samoa, le 15 octobre prochain au parc St James et se terminera les 18 et 19 novembre à Manchester, d'abord avec la finale en fauteuil roulant, puis les finales chez les hommes et les femmes pour un événement spectaculaire à Old Trafford.

Pour la première fois dans l'histoire du tournoi, les compétitions masculines, féminines et en fauteuil roulant auront lieu en même temps. Les 61 matchs seront diffusés en direct sur la BBC, avec plus de 600 joueurs répartis dans 32 équipes lors de rencontres organisées dans 17 villes et villages hôtes - dont Londres, Manchester, Newcastle, York, Leeds, Coventry et Sheffield - et 21 stades à travers le pays.

Le tournoi de 2021, repoussé à 2022 en raison de la pandémie de Covid-19, sera la 16e édition de la Coupe du monde de rugby, et CoinEx, une plateforme d'échange de cryptomonnaies de renommée mondiale, encouragera toutes les équipes à titre de partenaire exclusif du tournoi.

Les cryptomonnaies jouent un rôle de plus en plus important dans l'industrie du sport. CoinEx s'est engagé à faciliter le commerce des cryptomonnaies, s'efforçant de devenir une passerelle pour les crypto-utilisateurs à l'échelle mondiale en offrant des produits faciles à utiliser et des expériences de commerce agréables et pratiques.

Offerts en 16 langues, dont le chinois, l'anglais, l'espagnol, le français et le portugais, les produits et services de Coinex couvrent les transactions au comptant, les contrats perpétuels, les négociations sur marge, le minage, les marchés automatisés, le CoinEx Dock, les nantissements, etc. La plateforme offre des solutions d'échanges conviviales, sécuritaires et fiables à plus de trois millions d'utilisateurs dans plus de 200 pays et régions. De plus, il comprend des sections pour l'échange de BTC, de BCH et de cryptomonnaies stables, ainsi que pour plus de 600 cryptomonnaies innovantes, offrant aux utilisateurs plus d'options de négoce.

Au cours de la dernière année, CoinEx a acquis la reconnaissance des utilisateurs grâce à des produits faciles à utiliser, à un rendement rapide et stable et à des dépôts et retraits fluides.

CoinEx est impatient d'assister aux performances extraordinaires des compétiteurs de la RLWC 2021 et d'être partie prenante de la plus grande et inclusive Coupe du monde de rugby de l'histoire.

