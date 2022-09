S64 renforce son équipe pionnière avec des recrutements stratégiques dans un contexte de demande exponentielle pour les produits de marchés privés





Partenaire de confiance des produits alternatifs pour les principaux gestionnaires d'actifs et les grandes banques privées, S64 annonce aujourd'hui une série de recrutements stratégiques après une période de croissance rapide depuis son lancement en 2020.

La talentueuse équipe de S64, qui travaille ensemble depuis plus de dix ans à la Deutsche Bank, consolide son expertise en réalisant une série de nominations clés dans son bureau londonien. La société projette également de renforcer sa présence dans les grands hubs financiers en EMEA, Asie et Australie.

Recrutements stratégiques après une croissance rapide

Sous la direction de son fondateur et PDG Tarun Nagpal, l'équipe de S64 mène la marche de l'innovation sectorielle depuis plus d'une décennie, à l'avant-garde du développement de solutions de plateforme alternative. Les dernières arrivées sont celles de Venkata Kota, responsable des solutions client, anciennement chez Goldman Sachs et Deutsche Bank; Richard Marland, responsable des opérations et de la gouvernance des fonds, anciennement chez Deutsche Bank; Tetyana Turek, responsable des activités commerciales et des projets, anciennement chez Deutsche Bank; Mark Slater, conseiller juridique et conformité, anciennement chez J.P. Morgan et Simmons & Simmons; et Eve Wachtel, distribution Asie-Pacifique, anciennement chez Deutsche Bank.

L'équipe responsable de la structuration et des solutions bénéficie également de l'arrivée de trois nouvelles recrues, à savoir Matteo De Checchi, Dennis Bews et Adam Hooper, de la Deutsche Bank, du Crédit Suisse et de Barings, respectivement.

S64 prévoit de plus que doubler son effectif de 40 collaborateurs au cours de 12 prochains mois dans ses segments de structuration, distribution, plateforme et technologie.

Tarun Nagpal, PDG de S64: "Je suis ravi d'accueillir certains des meilleurs talents du secteur au sein de notre société. Ils apportent non seulement une vaste expérience technique, mais aussi un bilan éprouvé en matière d'innovation visionnaire.

Nous observons une révolution dans la manière d'accéder aux marchés privés. Notre histoire primée, notre proposition unique et notre expertise inégalée nous positionnent favorablement pour pérenniser notre croissance impressionnante.

Alors que nous définissons une nouvelle ère pour les actifs alternatifs, nous projetons d'approfondir notre expertise par le biais de nouveaux recrutements stratégiques et de renforcer notre présence dans nos marchés cibles durant l'année prochaine."

Nombreux contrats avec des clients de premier plan

S64 est déjà le partenaire de confiance de leaders mondiaux dans les secteurs du capital-investissement, de la gestion d'actifs et du patrimoine privé, ayant remporté de nombreux contrats, y compris avec la majorité des dix plus grands gestionnaires mondiaux des marchés privés, qui ont levé plus de 750 milliards USD de fonds au cours de la décennie écoulée. La société a rapidement fait sa place sur le marché, et présente un vaste éventail d'opportunités.

L'entreprise mène la marche de l'innovation grâce au développement d'un ensemble de solutions novatrices pour les clients, y compris dans la structuration, la fourniture et la gestion d'ELTIF, les LTAF britanniques, et les produits de détail semi-liquides à capital variable, pour les aider à mettre rapidement leurs offres à l'échelle.

Tarun Nagpal ajoute: "Nous sommes ravis de travailler avec des gestionnaires d'actifs et des banques privés de premier plan, après avoir remporté des contrats très convoités qui ont boosté notre ambitieuse trajectoire de croissance.

Avec notre technologie exclusive de calibre mondial, qui couvre l'intégralité du cycle de vie des produits alternatifs, notre approche innovante continue d'élargir l'accès aux marchés privés et permet à nos clients de prospérer."

Notes aux rédacteurs

Classement mondial des gestionnaires de fonds et montants levés d'après le Fund Managers League Table de Preqin au 25 septembre 2022.

Preqin classe les meilleurs gestionnaires de fonds mondiaux sur la base du capital total levé via des fonds amalgamés à capital variable.

Le montant levé se base sur les fonds collectés au cours des dix dernières années.

À propos de S64

S64 est un leader international des solutions alternatives qui crée des opportunités sur les marchés privés. La société travaille au côté des meilleurs gestionnaires d'actifs et banques privés au niveau mondial dans le capital-investissement, le crédit, l'immobilier, les infrastructures et l'impact responsable afin de développer des solutions innovantes pour les banques privées et les gestionnaires de patrimoine.

La plateforme technologique innovante de S64 offre une gestion sur l'ensemble du cycle de vie d'actifs alternatifs, depuis la structuration et l'adoption jusqu'au financement, ainsi que des capacités de marché secondaire.

Notre équipe s'appuie sur une histoire primée dans les solutions de fonds et de produits, l'innovation numérique et la distribution internationale, en se plaçant à l'avant-garde des plateformes de placements alternatifs depuis plus d'une décennie.

www.s64capital.com | LinkedIn | Twitter

