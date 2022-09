Serge Gauthier écope d'amendes totalisant 10 000 $

1À ne pas confondre avec : Serge Gauthier détenteur du certificat n o 114112 en planification financière, inscrit à titre de représentant de courtier (épargne collective) et exerçant ses activités auprès de Desjardins Cabinet de services financiers inc.;

Serge Gauthier détenteur du certificat no 220362 en assurance de personnes et exerçant ses activités auprès de Services financiers Primerica ltée.