FP Markets remporte un triplé de prix aux Global Forex Awards 2022

SYDNEY, le 26 septembre 2022 /PRNewswire/ -- FP Markets s'est vu décerner le titre de « Meilleur courtier mondial 2022 » pour la quatrième année consécutive, un record. FP Markets a remporté deux autres prix pour le « Meilleur programme de partenaires Forex » en Asie 2022 et le « Meilleur courtier Forex » en Europe 2022.

Les Global Forex Awards 2022 ont célébré leur 5e cérémonie le jeudi 22 septembre 2022, dans le cadre glamour de la Marina à Limassol, Chypre. La cérémonie a rassemblé un large éventail d'entreprises mondiales qui offrent une technologie de pointe, des outils d'étude de marché complets, des programmes éducatifs supérieurs et un service client de classe mondiale.

Craig Allison, directeur de FP Markets pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, a déclaré : « Nous sommes honorés d'être récompensés par le titre de ' Meilleur courtier mondial ' pour la 4e année consécutive, un exploit sans précédent qui souligne notre engagement constant et inébranlable à fournir à nos clients la meilleure expérience de trading. Nous sommes également ravis de recevoir pour la première fois les prix du « Meilleur programme de partenaires Forex » en Asie et du « Meilleur courtier Forex » en Europe pour 2022, ce qui démontre clairement qu'à mesure que nous nous développons à l'échelle mondiale, nous sommes reconnus mondialement pour avoir toujours offert à nos clients des prix compétitifs, une exécution rapide, une technologie à la pointe du marché et une expérience client de premier ordre. Nous apprécions grandement la reconnaissance internationale continue, car chez FP Markets, nous sommes fiers de ces attributs et ces prix prestigieux témoignent du travail acharné de notre équipe mondiale pour toujours offrir à nos clients une expérience de trading ultime. »

FP Markets propose plus de 10 000 instruments de trading offrant aux traders un accès aux CFD sur le Forex , les indices , les matières premières , les actions , et les cryptomonnaies , ce qui en fait l'une des plus grandes offres du secteur et propose 8 plateformes, dont MT4, MT5 et Iress. Au cours des 17 dernières années, FP Markets a appris qu'associer des spreads serrés et une vitesse d'exécution rapide à des plateformes de pointe, une large gamme de produits et un soutien à la clientèle de premier ordre constituent les ingrédients clés qui permettent aux traders de négocier en toute confiance. Depuis sa création en 2005, le meilleur courtier de forex d'Australie de 2020 continue d'élargir son offre de produits, donnant aux traders la possibilité de négocier dans certaines des meilleures conditions de trading de l'industrie.

À propos de FP Markets

FP Markets est un courtier Forex mondial réglementé par l'Australie, avec plus de 17 ans d'expérience dans le secteur.

FP Markets offre des spreads Forex interbancaires très compétitifs à partir de 0,0 pips et un effet de levier allant jusqu'à 500:1 sur son compte pro.

Le courtier offre une application mobile ainsi que plusieurs plateformes en ligne puissantes pour les négociations comme MetaTrader4 , MetaTrader5 , WebTrader et Iress .

ainsi que plusieurs plateformes en ligne puissantes pour les négociations comme , , et . Le service multilingue exceptionnel de la société, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, a été reconnu par Investment Trends comme abritant certains des clients les plus satisfaits du secteur, ayant reçu le prix « The Highest Overall Client Satisfaction Award », cinq années consécutives, de Investment Trends.

FP Markets a été nommé « Meilleur courtier Forex du monde » trois années consécutives (2019, 2020, 2021,2022) lors des Global Forex Awards.

» trois années consécutives (2019, 2020, 2021,2022) lors des Global Forex Awards. FP Markets a reçu le prix de la « Meilleure expérience de trading Forex dans l'UE » aux Global Forex Awards de 2021.

» aux Global Forex Awards de 2021. FP Markets a remporté le prix « Best Trade Execution » aux Ultimate Fintech Awards 2022.

Pour obtenir plus de détails sur l'offre étendue de l'entreprise, veuillez consulter le site : https://www.fpmarkets.com/

