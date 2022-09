Sur la voie de la neutralité carbone : TINEXT, filiale de TIWAG, fournira de l'hydrogène propre aux opérations primaires d'INNIO à Jenbach





INNIO et TIWAG ont annoncé aujourd'hui que TINEXT, une filiale de TIWAG (Tiroler Wasserkraft AG), fournira de l'hydrogène propre (H 2 ) aux opérations primaires d'INNIO à Jenbach d'ici 2025. Dans le même temps, l'électricité et la chaleur excédentaires seront injectées dans les réseaux électrique et de chauffage urbain locaux. Lorsque des quantités suffisantes d'hydrogène propre seront disponibles, d'autres domaines d'application sont prévus, comme l'approvisionnement d'une centrale à gaz d'INNIO et le ravitaillement des véhicules d'entreprises de logistique locales.

Dans le cadre du projet conjoint, INNIO installera une unité d'électrolyse sur le site de la centrale de TIWAG à Achensee, qui convertira l'électricité verte en hydrogène propre. De son côté, TINEXT construira les terminaux de compression et de stockage. L'hydrogène, un élément clé de la transition énergétique, sera transporté par pipeline depuis TINEXT jusqu'aux opérations principales d'INNIO à Jenbach, où il sera principalement utilisé pour les essais de moteurs à hydrogène.

« L'accord sur l'hydrogène avec TIWAG et TINEXT constitue un nouveau jalon sur notre voie vers la neutralité carbone pour notre site de Jenbach », a déclaré Olaf Berlien, président et chef de la direction d'INNIO. « Nous avons pris l'engagement de réduire les émissions de nos sites de production à travers le monde jusqu'à 50 % d'ici 2030. Les produits du futur sont développés ici dans notre INNIO360 Energy Lab, où nous démontrons comment s'opère la transition énergétique. »

« L'utilisation d'hydrogène propre pour produire de l'électricité constitue une étape importante dans le parcours d'INNIO visant à réduire significativement l'empreinte carbone du site de Jenbach », a expliqué Martin Mühlbacher, vice-président et gestionnaire de site à Jenbach. « En plus de l'utilisation d'un système photovoltaïque, d'une centrale hydroélectrique, du stockage par batterie, d'un chauffe-eau à accumulation (production de chaleur à partir d'électricité) et de l'électromobilité, cela apportera une contribution importante à la mise en oeuvre de notre vaste stratégie en matière de durabilité. »

« Ce projet d'hydrogène pionnier est un élément central de la stratégie énergétique du Tyrol visant à éliminer progressivement l'utilisation des combustibles fossiles. Avec cet accord, INNIO et TIWAG montrent comment la transition vers un approvisionnement énergétique autonome en énergie et climatiquement neutre pour les entreprises industrielles peut être réalisé », a commenté l'ingénieur diplômé Thomas Gasser, directeur général de TIWAG. « TIWAG utilise l'énergie hydroélectrique pour produire de l'électricité verte à Jenbach depuis près de 100 ans. Depuis cet été s'y est ajouté un vaste système photovoltaïque. C'est d'autant plus gratifiant que notre filiale TINEXT fournit dorénavant de l'hydrogène propre à notre client et partenaire INNIO sur ce site, qui a une longue tradition de production d'électricité. »

La disponibilité d'hydrogène propre est une condition préalable importante pour la mise en oeuvre durable, économique et rapide de la stratégie d'INNIO en matière d'hydrogène. La société a commencé à proposer tous les nouveaux moteurs Jenbacher avec l'option "Ready for H2" (Prêt pour l'hydrogène) cette année.

À propos de TIWAG

TIWAG, l'entreprise publique d'énergie appartenant à l'État du Tyrol, est chargée de fournir un approvisionnement en énergie sûr, durable et intégré pour le Tyrol. Le groupe TIWAG appuie les objectifs énergétiques européens et nationaux et est un moteur de la transition écologique au niveau de l'approvisionnement en électricité, en gaz et en chaleur du Tyrol. TINEXT ? TIWAG Next Energy Solutions GmbH, la filiale en propriété exclusive créée en 2021, appuie la transition énergétique dans les domaines de l'hydrogène, du photovoltaïque, du chauffage renouvelable et de l'électromobilité.

À propos d'INNIO

INNIO est un chef de file des solutions et services énergétiques qui permet à l'énergie durable d'être efficace pour les industries et les collectivités. Grâce à ses marques Jenbacher et Waukesha et à sa plateforme numérique myPlant, INNIO propose des solutions innovantes aux segments de la production et de la compression énergétique, qui aident les industries et les collectivités à produire et à gérer de l'énergie durablement tout en évoluant au sein du paysage en pleine évolution des sources d'énergie verte et classique. Notre approche se veut de portée individuelle, mais d'envergure internationale. Grâce à nos solutions et services énergétiques flexibles, évolutifs et résilients, nous donnons la possibilité à nos clients de gérer la transition énergétique tout au long de la chaîne de valeur de l'énergie, quelle que soit la phase de leur processus de transition.

Le siège d'INNIO se situe à Jenbach (Autriche) et la société possède d'autres sites importants à Waukesha (Wisconsin, États-Unis) et à Welland (Ontario, Canada). Une équipe de plus de 3 500 experts offre une prise en charge tout au long du cycle de vie des plus de 54 000 moteurs livrés dans le monde entier, et ce, grâce à un réseau de service dans plus de 80 pays.

La notation des risques ESG d'INNIO place la Société au premier rang parmi plus de 500 entreprises mondiales de l'industrie des machines évaluées par Sustainalytics.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Web d'INNIO à l'adresse www.innio.com. Suivez INNIO sur Twitter et LinkedIn.

