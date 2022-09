Nucleus désigne MPO « leader » dans son rapport Control Tower Value Matrix 2022





MPO a annoncé aujourd'hui avoir été désignée « leader » par Nucleus Research dans son rapport Control Tower Value Matrix 2022. Nous pensons que, dans les chaînes logistiques mondiales de plus en plus complexes et très volatiles d'aujourd'hui, les entreprises reconnaissent le besoin crucial de visibilité au-delà du seul aspect du transport. Nous sommes fiers d'être considérés comme une plateforme de premier plan offrant aux organisations une visibilité en temps réel et un contrôle instantané des commandes, des stocks, de la logistique et du transport.

« L'écosystème grandissant de partenaires et de systèmes multientreprises (ERP, WMS, CRM, APS) met à rude épreuve la capacité des organisations à visualiser et à orchestrer leurs opérations de bout en bout », déclare Martin Verwijmeren, PDG et cofondateur de MPO. « Nous sommes fiers de proposer une plateforme complète d'exécution logistique qui unifie le paysage multiple des parties, systèmes et processus et permet aux entreprises de numériser, optimiser et renouveler les flux entrants, sortants et de retour de leurs chaînes logistiques. Nous adressons également toutes nos félicitations à Kinaxis pour leur propre accession au titre de "leader" et nous sommes fiers d'être une société de Kinaxis. »

Cette nouvelle succède aux nombreux accomplissements récents de la société, par exemple la sélection par une importante entreprise de logistique 4PL d'Amérique latine du système Control Tower de MPO pour se développer à l'échelle mondiale, et plus précisément dans la zone EMEA et en Asie, ainsi que sa récente acquisition par un autre « leader » désigné du rapport Control Tower Value Matrix de Nucleus, c'est-à-dire Kinaxis. L'association du système de planification RapidResponse® de Kinaxis et du système d'exécution d'orchestration multipartite de MPO constitue une méthode unique pour obtenir une image complète en temps réel de toutes les commandes tout au long de leur cycle de vie : de la planification de l'engagement à la livraison finale.

À propos de MPO : Société de Kinaxis, MPO propose une plateforme cloud unifiée à des fins d'orchestration multipartite. La plateforme dote les systèmes d'entreprise existants de visibilité et de fonctionnalités de contrôle tout en optimisant les commandes, les stocks et le transport grâce à de dynamiques réseaux multipartites. MPO aide différents détenteurs de marques et fournisseurs de services logistiques à relever les défis liés à la complexité croissante de leurs chaînes d'approvisionnement mondiales, régionales et nationales, afin que celles-ci deviennent plus rapides, flexibles, agiles, conformes et fiables pour leurs clients. Pour de plus amples informations, contactez-nous à l'adresse [email protected] ou rendez-vous sur le site www.mpo.com.

