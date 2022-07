AVIS DE PROCÉDURE D'IDENTIFICATION DES RÉCLAMATIONS ET DE DATE LIMITE DU DÉPÔT DES RÉCLAMATIONS





Dans l'affaire de la mise sous séquestre des biens de Bridging Finance Inc., Bridging Income Fund LP, Bridging Mid-Market Debt Fund LP, SB Fund GP Inc., Bridging Finance GP Inc., Bridging Income RSP Fund, Bridging Mid-Market Debt RSP Fund, Bridging Private Debt Institutional LP, Bridging Real Estate Lending Fund LP, Bridging SMA 1 LP, Bridging Infrastructure Fund LP, Bridging MJ GP Inc., Bridging Indigenous Impact Fund, Bridging Fern Alternative Credit Fund, Bridging SMA 2 LP, Bridging SMA 2 GP Inc. et Bridging Private Debt Institutional RSP Fund

TORONTO, le 21 juill. 2022 /CNW/ - Le 19 juillet 2022, la Cour supérieure de justice de l'Ontario (rôle commercial) a rendu une ordonnance (l'« Ordonnance d'identification des réclamations et des titres détenus par les Porteurs de parts ») aux termes de laquelle PricewaterhouseCoopers Inc., à titre de séquestre et de séquestre-gérant nommé par la Cour (le « Séquestre ») de Bridging, a été autorisé à entreprendre une procédure visant notamment à identifier et à quantifier certaines réclamations à l'encontre des Défenderesses (la « Procédure d'identification des réclamations »). Tous les termes en majuscules qui ne sont pas expressément définis dans le présent document sont définis dans l'Ordonnance d'identification des réclamations et titres détenus par les Porteurs de parts.

AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ que, conformément à l'Ordonnance d'identification des réclamations et des titres détenus par les Porteurs de parts, le Séquestre doit remettre un Formulaire de preuve de réclamation, le présent Avis aux Demanderesses et les autres documents inclus dans le Dossier de réclamation à chaque Demanderesse connue des Défenderesses dans le cadre de la Procédure d'identification des réclamations et des titres détenus par les Porteurs de parts. L'Ordonnance d'identification des réclamations et des titres détenus par les Porteurs de parts, le Dossier de réclamation et certains documents connexes peuvent être consultés et téléchargés sur le site Web du Séquestre à l'adresse www.pwc.com/ca/bfi ou en en faisant la demande par courriel au Séquestre à l'adresse [email protected].

Conformément à l'Ordonnance d'identification des réclamations et des titres détenus par les Porteurs de parts, toute Personne qui souhaite faire valoir une réclamation à l'encontre d'une ou de plusieurs Défenderesses (chacune, une « Réclamation ») qui i) existait à la date à laquelle le Séquestre a été nommé à l'égard de la Défenderesse concernée; ou ii) a pris naissance après la date à laquelle le Séquestre a été nommé à l'égard de la Défenderesse concernée, doit remettre une Preuve de réclamation au Séquestre à l'adresse ci-dessous avant 17 h (heure de Toronto) le 19 septembre 2022 (la « Date limite du dépôt des réclamations »).

SI VOTRE PREUVE DE RÉCLAMATION N'EST PAS REÇUE PAR LE SÉQUESTRE AVANT 17 H (HEURE DE TORONTO) À LA DATE LIMITE DU DÉPÔT DES RÉCLAMATIONS, VOTRE RÉCLAMATION À L'ENCONTRE DE LA OU DES PARTIES DÉFENDERESSES CONCERNÉES SERA IRRÉVOCABLEMENT PRESCRITE ET ÉTEINTE.

Une Preuve de réclamation qui est contestée par le Séquestre sera traitée de la manière indiquée dans l'Ordonnance d'identification des réclamations et des titres détenus par les Porteurs de parts.

Toutes les Preuves de réclamation, tous les avis et toutes les demandes de renseignements concernant la Procédure d'identification des réclamations et des titres détenus par les Porteurs de parts doivent être transmis au Séquestre par courriel (ou, si le courriel n'est pas disponible, par courrier ordinaire, par courrier recommandé prépayé, par messagerie, par remise en mains propres ou par télécopie) à l'adresse ci-dessous :

PricewaterhouseCoopers Inc.

Séquestre nommé par la Cour

18, rue York, bureau 2600

Toronto (Ontario)

M5J 0B2

À l'attention de : Greg Prince et Michael McTaggart

Tél. : 416-687-8389

Téléc. : 416-814-3219

Courriel : [email protected]

Avec copie conforme à :

Thornton Grout Finnigan LLP

100, rue Wellington Ouest, bureau 3200

Toronto (Ontario)

M5K 1K7

À l'attention de : Adam Driedger

Tél. : (416) 304-1616

Téléc. : (416)304-1313

Courriel : [email protected]

