Radancy annonce un investissement stratégique de New Mountain Capital





Le partenariat avec New Mountain Capital permettra d'accélérer la croissance de cette plateforme leader de la recherche de talents

NEW YORK, NY, 20 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Radancy, le leader mondial des solutions logicielles et de services pour la recherche de talents de bout en bout, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec New Mountain Capital, une société d'investissement de premier plan axée sur la croissance, forte de plus de 37 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Cet investissement de New Mountain Capital permettra à Radancy d'accélérer son développement dans les produits logiciels et d'étendre sa gamme de services visant à aider les entreprises à identifier, engager et embaucher des talents de manière optimale. L'investisseur actuel, Gemspring Capital, conserve une part minoritaire dans la société.

L'acquisition de talents est une fonction essentielle pour toutes les entreprises. Or, trouver le « bon » talent, de façon efficace et au moment voulu, ressemble de plus en plus à un parcours du combattant face aux nouveaux paradigmes du monde du travail. Radancy fournit une plateforme technologique mondiale de premier ordre basée sur le cloud, ainsi que des services de conseil qui automatisent le processus de recrutement. L'entreprise propose ainsi une expérience premium et personnalisée aux candidats, et aux entreprises la possibilité de trouver les talents dont elles ont besoin pour soutenir leurs objectifs commerciaux.

De plus en plus d'entreprises adoptent en effet des solutions technologiques basées sur l'IA pour repérer, engager et embaucher des talents. Elles recherchent des plateformes d'emploi avancées, offrant des possibilités de recherches personnalisées et transparente, une technologie de publicité programmatique axée sur les données permettant le ROI de leurs supports médias, des solutions de gestion de la relation candidat (CRM) pour suivre et s'engager avec des pools de talents propriétaires, ainsi que des logiciels de recommandations automatisées en vue d'activer les réseaux d'employés existants. La plateforme unifiée de Radancy offre une solution globale répondant à tous ces besoins.

Comme l'explique Michelle Abbey, PDG de Radancy, les entreprises se livrent à une véritable « guerre des talents » pour rester compétitives dans un marché de l'emploi en pleine mutation. « Nous constatons une très forte demande de la part des entreprises, qui passent d'un modèle opérationnel d'acquisition de talents classique, avec des processus manuels et des outils ad hoc, à une approche plus intégrée, tirant parti de la plateforme de sourcing de talents de bout en bout de Radancy. Nous sommes à un tournant de notre développement et nous sommes convaincus que l'expertise de New Mountain, qui connaît bien le développement commercial dans ce secteur, nous aidera à avancer sur notre feuille de route et à proposer encore plus de valeur à nos clients. »

« Radancy a fait ses preuves en tant que leader sur ce marché, avec sa solution technologique entièrement intégrée. Ses solutions axées sur les données et sur l'intelligence artificielle aident les entreprises à optimiser leur recherche de talents, explique Lars Johansson, Directeur général de New Mountain Capital. Nous sommes impatients de nous associer à Radancy, qui révolutionne l'univers de l'acquisition des talents, pour la prochaine étape de notre croissance. Nous voyons de nombreuses possibilités de croissance pour l'avenir et nous sommes impatients de nous appuyer sur cette équipe au palmarès impressionnant. »

Sean Donovan, Directeur chez New Mountain Capital, ajoute : « Radancy affiche un parcours exceptionnel en tant que partenaire de confiance pour ses clients, au service des employeurs les plus reconnus. L'entreprise est bien positionnée pour rester à l'avant-garde de la transformation digitale du secteur de l'acquisition de talents ».

« Depuis notre investissement en 2018, Radancy a renforcé sa position de leader sur le marché des solutions de sourcing de talents en entreprise, en concevant la principale plateforme technologique de bout en bout et en maintenant un engagement exceptionnel envers la réussite des clients, a déclaré Ravdeep Chanana, Directeur général chez Gemspring Capital. Nous sommes enthousiastes à l'idée de poursuivre notre partenariat avec Radancy et convaincus que New Mountain sera un excellent partenaire pour accompagner l'entreprise dans sa réussite. »

Radancy et Gemspring Capital ont bénéficié des conseils financiers de Lazard et des conseils juridiques de McDermott Will & Emery. New Mountain Capital a bénéficié des conseils financiers de Jefferies et Piper Sandler et des conseils juridiques de Ropes & Gray.

À propos de Radancy

Radancy est le leader mondial de la technologie de gestion des talents. Notre mission : résoudre intelligemment les défis les plus critiques auxquels sont confrontés les employeurs et proposer des résultats qui renforcent leurs organisations. La plateforme unifiée de Radancy, enrichie de données pertinentes et d'une excellente expertise sectorielle, révolutionne la manière dont les employeurs attirent et embauchent les talents dont ils ont besoin. La plateforme logicielle unifiée de Radancy inclut une suite de solutions technologiques intégrées, leader sur le marché, comprenant une plateforme de site de carrière de premier ordre, une technologie publicitaire programmatique, une plateforme de gestion des relations avec les candidats, ainsi qu'un logiciel de recommandation des employés. Pour en savoir plus, consultez le site www.radancy.com.

À propos de New Mountain Capital

New Mountain Capital est une société d'investissement basée à New York qui met l'accent sur la création et la croissance des entreprises, plutôt que sur l'endettement, pour chercher l'appréciation de leur capital à long terme. La société gère actuellement des fonds d'actions privées, d'actions publiques et de crédit, s'élevant à plus de 37 milliards de dollars d'actifs sous gestion. New Mountain cible ce qu'elle estime être des leaders de croissance de la plus haute qualité, dans des secteurs industriels sélectionnés avec le plus grand soin, puis travaille en lien étroit avec la direction de ces entreprises en vue d'accroître leur valeur. Pour en savoir plus, consultez le site www.newmountaincapital.com.

À propos de Gemspring Capital

Gemspring Capital, une société de capital-investissement basée à Westport, dans le Connecticut, forte de 1,5 milliard de dollars de capital sous gestion, fournit des solutions de capitaux flexibles aux entreprises du marché intermédiaire inférieur. Gemspring s'associe à des équipes de gestion talentueuses et adopte une approche de partenariat pour contribuer à stimuler la croissance des revenus et la création de valeur. Les entreprises ciblées, qui affichent un chiffre d'affaires jusqu'à 500 millions de dollars, appartiennent aux secteurs de l'aérospatiale et de la défense, des services aux entreprises, des services aux consommateurs, des services financiers et d'assurance, des services de santé, des services industriels, des services technologiques et logiciels, ou de la fabrication spécialisée. Pour en savoir plus, consultez le site www.gemspring.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1426453/Radancy_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 20 juillet 2022 à 09:00 et diffusé par :