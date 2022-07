Assurer la propreté de nos océans et la santé de nos côtes grâce à l'élargissement du Plan de protection des océans





BOWEN ISLAND, BC, le 19 juill. 2022 /CNW/ - Les Canadiens sont fiers de leurs océans. Comme nous possédons le plus long littoral au monde, les zones marines et côtières sont essentielles à nos moyens de subsistance et à l'économie de tout le pays. Depuis son lancement en 2016, le Plan de protection des océans a permis de renforcer la protection de nos côtes et de notre faune, d'améliorer la gestion du trafic et des incidents maritimes et de faire progresser les partenariats avec les communautés autochtones.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui la prochaine phase du Plan de protection des océans du Canada. Grâce au nouvel investissement de 2 milliards de dollars sur neuf ans annoncé dans le Budget 2022, le Canada instaurera 15 nouvelles mesures pour mettre en oeuvre des initiatives de protection des océans dans un plus grand nombre de régions et mieux combattre de façon proactive les nouvelles menaces pour la sécurité maritime, tout en poursuivant ou en élargissant les 39 initiatives en cours. Ce nouveau financement s'ajoute à celui de 1,5 milliard de dollars annoncé initialement en 2016 et porte à 3,5 milliards de dollars le total des investissements effectués à l'appui du Plan.

Le plan renouvelé et élargi permettra de réaliser les progrès suivants :

améliorer la protection et la restauration de la faune et des écosystèmes marins vulnérables;

améliorer l'efficacité, la sécurité et la durabilité des chaînes d'approvisionnement maritimes du Canada et atténuer leurs répercussions sur l'environnement, notamment en faisant progresser la recherche sur la pollution, la faune et les écosystèmes marins;

mieux gérer la navigation maritime au large de nos côtes ainsi que les différents types d'incidents maritimes;

promouvoir les possibilités de partenariats et de formation pour les communautés autochtones et côtières afin d'intégrer leur expertise et leurs expériences dans divers aspects de la sécurité maritime et de la protection des écosystèmes.

Le plan renouvelé et élargi s'appuie sur la première itération du Plan, qui a été couronnée de succès et qui a permis d'obtenir des résultats concrets pour donner suite à des promesses importantes faites dans tout le pays. Par exemple, depuis 2016, le gouvernement a rouvert d'importants centres d'intervention en cas d'incident, comme le Centre secondaire de sauvetage maritime de la Garde côtière canadienne de St. John's et la nouvelle station permanente de Victoria. De plus, nous avons pris des mesures pour protéger les espèces en péril, notamment l'épaulard résident du sud, et financer des initiatives vouées à la protection de la baleine noire de l'Atlantique Nord.

Le Plan de protection des océans est une réussite canadienne. Lorsque les peuples autochtones, le secteur industriel, les communautés, le milieu universitaire et le gouvernement travaillent ensemble pour protéger notre environnement, faire croître notre économie et soutenir de bons emplois dans tout le pays, nous obtenons des résultats concrets. Un Plan de protection des océans renouvelé et élargi permettra d'assurer la santé de nos océans et de nos côtes, de faire progresser la réconciliation et de bâtir un avenir propre pour nos enfants et nos petits-enfants.

« Qu'il s'agisse de prévenir la pollution plastique dans nos eaux ou de protéger nos côtes comme jamais auparavant, le Canada est un chef de file mondial dans les domaines de la sécurité maritime et de la conservation marine. En élargissant le Plan de protection des océans et en poursuivant notre collaboration avec les communautés autochtones et côtières de tout le pays, nous accélérerons nos efforts pour que les zones marines et côtières du Canada demeurent saines, propres et sûres pour les générations à venir. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Les côtes du Canada sont essentielles pour nos communautés, notre économie et notre environnement. Grâce au nouvel investissement de notre gouvernement et à l'élargissement du Plan de protection des océans, nous continuerons de rendre la navigation maritime plus sécuritaire, de protéger les espèces et les écosystèmes marins et d'offrir aux peuples autochtones davantage de possibilités de décider de la façon dont leurs côtes et leurs voies navigables traditionnelles sont protégées. Notre gouvernement est impatient de poursuivre ce travail important pour protéger nos côtes dans l'intérêt de tous les Canadiens. »

-- L'hon. Omar Alghabra, ministre des Transports

« Les voies navigables et les côtes ont toujours joué un rôle crucial dans la vie des Canadiens. La prochaine phase du Plan de protection des océans permettra de poursuivre l'important travail visant à assurer la santé, la protection et la sécurité des trois océans du Canada. Qu'il s'agisse d'intervenir lorsque survient une urgence maritime ou de restaurer les écosystèmes aquatiques, nous travaillerons en partenariat avec les peuples autochtones et les communautés côtières pour protéger les marins, les voies navigables et les rives du Canada, aujourd'hui et pour les générations à venir. »

-- L'hon. Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Comme nous possédons le plus long littoral au monde, les Canadiens comprennent l'importance de préserver la santé de nos océans pour les générations futures. L'élargissement et le renouvellement du Plan de protection des océans font partie intégrante de notre effort de collaboration visant à inverser la perte d'habitats et de biodiversité, à conserver une plus grande partie de nos côtes et de nos voies navigables, à soutenir les emplois essentiels et les économies locales et à bâtir des communautés côtières plus résilientes. »

-- L'hon. Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles

« Les magnifiques océans du Canada sont essentiels à notre avenir à bien des égards, de la lutte contre les changements climatiques au maintien d'un mode de vie durable. Le Plan de protection des océans renouvelé annoncé aujourd'hui donne à Environnement et Changement climatique Canada les outils nécessaires pour continuer d'étudier les espèces prioritaires, de garder nos rives intactes et de réduire les conséquences des déversements d'hydrocarbures. Notre gouvernement a accompli beaucoup de choses en quelques années seulement, mais il reste encore du travail à faire. »

-- L'hon. Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

L'économie des océans du Canada représente environ 31,65 milliards de dollars annuellement en PIB et emploie environ 300 000 Canadiens dans diverses industries.

Le transport maritime est l'un des moyens les plus sûrs et les plus rentables de transporter des marchandises en émettant peu d'émissions.

Plus de 50 initiatives ont été mises en oeuvre dans le cadre du Plan de protection des océans depuis le lancement de celui-ci en 2016. Voici quelques exemples :

L'ouverture de six stations de recherche et de sauvetage de la Garde côtière canadienne en Colombie-Britannique et à Terre-Neuve-et- Labrador et d'une station saisonnière d'embarcations de sauvetage côtier au Nunavut , afin d'améliorer notre capacité d'intervention en cas d'incidents maritimes;

et d'une station saisonnière d'embarcations de sauvetage côtier au , afin d'améliorer notre capacité d'intervention en cas d'incidents maritimes;

Le renforcement important de la capacité d'intervention en cas d'urgence grâce à l'établissement d'une Garde côtière auxiliaire canadienne dirigée par des Autochtones en Colombie-Britannique, à l'élargissement de la Garde côtière auxiliaire dans l'Arctique, à la mise en place de trousses de remorquage d'urgence, à l'acquisition de nouveaux navires et d'équipement et à la prestation de cours de formation sur les trois côtes;



Le financement de plus de 60 projets partout au Canada pour restaurer les habitats aquatiques côtiers où vivent des espèces comme le saumon et l'épaulard résident du sud, une espèce menacée;

pour restaurer les habitats aquatiques côtiers où vivent des espèces comme le saumon et l'épaulard résident du sud, une espèce menacée;

Le financement de 500 projets visant à retirer et à éliminer les bateaux abandonnés dans tout le Canada et à rendre illégal l'abandon d'un bateau dans les eaux canadiennes;

et à rendre illégal l'abandon d'un bateau dans les eaux canadiennes;

L'apport d'un soutien à 750 personnes, dont des femmes, des Autochtones et des habitants du Nord, afin qu'elles puissent obtenir un diplôme de formation spécialisée qui leur permettra de décrocher un emploi dans l'industrie maritime;



La modernisation de la Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires, afin de s'assurer que le pollueur paie et d'offrir une indemnisation illimitée aux personnes touchées par un déversement d'hydrocarbures;



La conclusion d'un accord bilatéral entre le Canada et 17 Premières Nations de la côte nord du Pacifique pour faire progresser la gouvernance et la gestion concertées des océans sur la côte nord de la Colombie-Britannique;

et 17 Premières Nations de la côte nord du Pacifique pour faire progresser la gouvernance et la gestion concertées des océans sur la côte nord de la Colombie-Britannique;

La tenue d'une séance par jour en moyenne avec les communautés autochtones du Canada pour planifier, élaborer ou réaliser les priorités et les mesures prévues dans le Plan de protection des océans.

pour planifier, élaborer ou réaliser les priorités et les mesures prévues dans le Plan de protection des océans. La mise en oeuvre du Plan de protection des océans est un effort pangouvernemental, la responsabilité étant partagée entre Transports Canada, Pêches et Océans Canada , la Garde côtière canadienne, Environnement et Changement climatique Canada , Ressources naturelles Canada et Santé Canada , avec le soutien de Services publics et Approvisionnement Canada et d'Affaires mondiales Canada .

, la Garde côtière canadienne, Environnement et Changement climatique , Ressources naturelles et Santé , avec le soutien de Services publics et Approvisionnement Canada et d'Affaires mondiales . L'annonce d'aujourd'hui donne suite à l'engagement énoncé dans la lettre de mandat de décembre 2021 du ministre des Transports, Omar Alghabra , lequel consiste à lancer la prochaine phase du Plan de protection des océans afin de poursuivre les efforts visant à mettre en place un système de sécurité maritime de classe mondiale, à accroître la protection des espèces et des écosystèmes marins et à créer des partenariats plus solides avec les communautés autochtones et d'autres communautés côtières, tout en renforçant la recherche et les sciences marines.

, lequel consiste à lancer la prochaine phase du Plan de protection des océans afin de poursuivre les efforts visant à mettre en place un système de sécurité maritime de classe mondiale, à accroître la protection des espèces et des écosystèmes marins et à créer des partenariats plus solides avec les communautés autochtones et d'autres communautés côtières, tout en renforçant la recherche et les sciences marines. En plus de l'annonce d'aujourd'hui, le gouvernement a annoncé dans le Budget 2022 son intention de proposer des modifications à la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et à d'autres lois, notamment pour permettre la gestion proactive des urgences maritimes et pour faire en sorte que ces lois visent davantage de types de pollution marine.

