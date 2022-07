Le ministre des Transports annonce le nouveau programme Incitatifs pour l'achat de véhicules zéro émission moyens et lourds





LONDON, ON , le 11 juill. 2022 /CNW/ - Les Canadiens ont dit clairement qu'ils voulaient de l'air propre, de bons emplois et des factures moins élevées. Le gouvernement du Canada continue de donner suite à ces priorités en rendant plus abordables les véhicules zéro émission qui contribuent à réduire la pollution, à créer plus d'emplois bien rémunérés et à bâtir un monde plus propre pour les générations à venir.

Aujourd'hui, dans le cadre de la #SemaineVE au Canada, le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, a annoncé le nouveau programme Incitatifs pour l'achat de véhicules zéro émission moyens et lourds (iVZEML). À partir du 11 juillet, ce programme de près de 550 millions de dollars sur quatre ans aidera les entreprises et les communautés d'un bout à l'autre du pays à faire la transition vers des véhicules zéro émission.

Le programme Incitatifs pour l'achat de véhicules zéro émission moyens et lourds offrira des incitatifs à l'achat d'environ 50 % de la différence de prix entre un véhicule électrique et un véhicule traditionnel. Ces incitatifs :

s'appliqueront à l'achat ou à la location de véhicules commerciaux zéro émission moyens et lourds tels que la fourgonnette utilitaire Ford e-Transit, la navette Karsan e-Jest, le camion spécialisé Lion8, le camion tracteur VNR électrique de Volvo et plus ( véhicules admissibles );

seront offerts aux provinces et aux territoires, aux administrations municipales et locales, aux organisations et aux entreprises;

seront d'une valeur maximale de 200 000 $ par véhicule, et pourront être combinés à des incitatifs provinciaux ou territoriaux pour rendre ces véhicules encore plus abordables.

Grâce à ce nouveau programme, le gouvernement fédéral aide à économiser de l'argent, à réduire la pollution et à soutenir l'objectif du Canada de vendre 100 % de véhicules moyens et lourds comme véhicules zéro émission d'ici 2040, dans la mesure du possible.

Au cours de la #SemaineVE au Canada, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles, et des collègues fédéraux d'un océan à l'autre du pays feront des annonces sur les infrastructures de recharge des véhicules zéro émission et de ravitaillement en carburant de remplacement.

Citations

« En aidant les entreprises et les communautés canadiennes à faire la transition vers des véhicules zéro émission, nous créons une situation avantageuse pour tous. Cette transition nous permet de garder l'air propre et d'aider les gens à économiser sur le coût de l'essence, tout en positionnant le Canada comme chef de file dans la construction et l'alimentation de ces véhicules. L'annonce d'aujourd'hui vise à s'assurer que les entreprises canadiennes et les dirigeants de nos communautés disposent des choix dont ils ont besoin pour transformer leurs parcs de véhicules en véhicules zéro émission. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Bonne Semaine du VE, chers Canadiens! Depuis 2015, notre gouvernement a fait un investissement historique de plus de 1 milliard de dollars pour rendre les VE plus abordables et les infrastructures de recharge plus accessibles à l'échelle locale. En misant sur nos progrès en matière de véhicules à passagers, l'annonce d'aujourd'hui vient appuyer le leadership commercial pour promouvoir l'innovation, renforcer notre économie et tracer la voie vers un avenir carboneutre pour nos enfants. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

C'est à la fois équitable et une bonne politique pour les entreprises d'obtenir des incitatifs à l'achat de véhicules moyens et lourds, dont beaucoup sont produits ici même au Canada. C'est à la fois juste et bonne politique pour les entreprises d'obtenir également des incitatifs à l'achat de véhicules moyens et lourds, dont beaucoup sont produits ici même au Canada.

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

Le secteur des transports est la deuxième source de pollution au Canada . La transition vers des véhicules zéro émission au moyen de règlements et d'investissements constitue une partie importante du Plan de réduction des émissions de 9,1 milliards de dollars du Canada visant à atteindre la cible de l'Accord de Paris pour 2030 et à se mettre sur la bonne voie pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

. La transition vers des véhicules zéro émission au moyen de règlements et d'investissements constitue une partie importante du Plan de réduction des émissions de 9,1 milliards de dollars du visant à atteindre la cible de l'Accord de pour à se mettre sur la bonne voie pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Le programme Incitatifs pour l'achat de véhicules zéro émission moyens et lourds devrait entraîner des réductions annuelles des émissions de gaz à effet de serre pouvant atteindre 200 000 tonnes par année en 2026, puis 3 millions de tonnes par année d'ici 2030.

Avec le lancement du programme Incitatifs pour l'achat de véhicules zéro émission moyens et lourds (iVZEML) aujourd'hui, Transports Canada administre maintenant deux programmes incitatifs visant à encourager les Canadiens et les entreprises canadiennes à adopter des véhicules zéro émission. Comme il a été annoncé dans le budget de 2022, un montant de 1,7 milliard de dollars est investi pour prolonger et élargir le programme Incitatifs pour les véhicules zéro émission (iVZE) (véhicules légers et de passager) jusqu'en mars 2025, y compris l'élargissement de l'admissibilité au programme pour inclure de plus grands véhicules légers zéro émission (c.-à-d. les VUS, les camionnettes). Le programme Incitatifs pour l'achat de véhicules zéro émission élargi est entré en vigueur le 25 avril 2022.

Le budget de 2022 propose aussi de fournir près de 75,8 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2022-2023, pour collaborer avec les provinces et les territoires à l'élaboration et à l'harmonisation des règlements et procéder à des essais de sécurité pour les grands routiers zéro émission.

Liens connexes

Le présent communiqué est disponible en d'autres formats pour les personnes vivant avec une déficience visuelle.

SOURCE Transports Canada

Communiqué envoyé le 11 juillet 2022 à 10:45 et diffusé par :