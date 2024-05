PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS DURANT LA FIN DE SEMAINE DU 10 AU 13 MAI - ENTRAVES MAJEURES SUR LE RÉSEAU AUTOROUTIER





MONTRÉAL, le 9 mai 2024 /CNW/ - Mobilité Montréal informe les usagers de la route que des entraves majeures seront mises en place durant la fin de semaine, notamment sur la route 136 dans les deux directions, incluant les tunnels Ville-Marie et Viger, le pont Papineau-Leblanc reliant Montréal et Laval et sur l'autoroute 13 sud à Laval. Ces secteurs sont à éviter dans la mesure du possible.

Le Ministère et ses partenaires recommandent aux usagers de la route de planifier leurs déplacements. Pour découvrir différents outils visant à faciliter les déplacements ou pour rester informé sur l'actualité en matière de mobilité dans la région métropolitaine, consultez le site de Mobilité Montréal ou suivez-nous sur Facebook.

ROUTE 136 ET TUNNEL VILLE-MARIE

De vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Direction est

À Montréal (arr. Ville-Marie ), fermeture complète de la R-136 est, entre la sortie 2 (avenue Atwater ) et l'entrée de la rue Atateken.

Détour : via la bretelle pour A 15 sud, sortie 60 (boulevard Gaétan-Laberge) pour A-10 ouest (Bonaventure), boulevard Robert-Bourassa et rue Saint-Antoine Est.

Fermetures par défaut :

Échangeur Turcot

La bretelle menant de l'A-20 est à la R-136 est. À compter de vendredi 23 h, la bretelle menant de l'A-15 nord à la R-136 est. Détour : via la bretelle pour A-20 ouest, demi-tour à la sortie 65 ( boulevard Angrignon ), A-20 est et détour principal. À compter de vendredi 23 h, l'entrée du boulevard des Tanneries (anc. Pullman) pour la R-136 est. Détour : en direction est, via les rues Saint-Jacques et de la Cathédrale et en direction ouest, via rue Notre-Dame Ouest (direction ouest) et accès A-20 est.



Note : la bretelle menant de l'A-15 sud à la R-136 est demeurera ouverte, mais les usagers de la route circuleront dans un corridor balisé qui mènera obligatoirement à la sortie 2 (avenue Atwater).

Tunnel Ville-Marie

Les entrées en provenance des rues Notre-Dame / de la Cathédrale et du boulevard Robert-Bourassa / A-10 ouest (Bonaventure).



De vendredi 23 h à lundi 5 h

Direction ouest

À Montréal (arr. Ville-Marie ), fermeture complète de la R-136 ouest, entre le début de l'autoroute (rue Panet) et l'entrée de la rue Lucien-L'Allier

Détour : via avenue Viger, boulevard Robert-Bourassa et rue Saint-Antoine Ouest. Pour les camions via les rues Saint-Jacques et Mansfield.

Fermetures par défaut : à compter de vendredi 22 h 30, les entrées de l'avenue de l'Hôtel-de-Ville / rue Sanguinet et de la rue Saint-Antoine Est (pour cette dernière, détour via rue Saint-Hubert).

Congestion à prévoir : le MTMD recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à destination.

PONT PAPINEAU-LEBLANC / AUTOROUTE 19

De vendredi 22 h à lundi 4 h 30

Dans les deux directions

Entre Montréal (arr. Ahuntsic-Cartierville) et Laval , fermeture complète du pont Papineau-Leblanc.

Détours :

Direction nord : sur le boulevard Henri-Bourassa, via les ponts Pie-IX (R-125) ou Viau (R- 335) et boulevard de la Concorde. Pour les camions , continuer jusqu'à A-440. Direction sud : sur la voie de desserte A-440 en direction est, via le pont Pie-IX (R-125) ou en direction ouest, via le pont Médéric-Martin (A-15).



Fermetures par défaut : à compter de 21 h 30

Les bretelles d'entrée en provenance de l'A-440 est et ouest pour A-19 sud. Les entrées des boulevards Saint-Martin , de la Concorde et Lévesque pour A-19 sud.



Note : maintien des accès au boulevard Saint-Martin en provenance de l'A-440 (est et ouest).

Congestion à prévoir : le MTMD recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à destination.

AUTOROUTE 13

De vendredi 22 h à samedi 8 h

De samedi 23 h à dimanche 9 h

Direction sud

À Laval , fermeture partielle de 3 voies sur 4 sur l'A-13 sud, entre la sortie 12 (boulevard Notre-Dame , boulevard Samson) et le pont-Louis-Bisson

Samedi, de 8 h à 23 h

À Laval , fermeture partielle de 1 voie sur 4 sur l'A-13 sud, entre la sortie 12 (boulevard Notre-Dame , boulevard Samson) et le pont-Louis-Bisson

Dimanche, de 9 h à 21 h

À Laval , fermeture partielle de 2 voies sur 4 sur l'A-13 sud, entre la sortie 12 (boulevard Notre-Dame , boulevard Samson) et le pont-Louis-Bisson

Note : fermeture de l'entrée du poste de pesée routière, en amont du pont Louis-Bisson, jusqu'au 5 juin.

Direction nord

De dimanche 21 h à lundi 4 h 30

Entre Montréal (arr. Saint-Laurent ) et Laval , fermeture partielle de 2 voies sur 3 sur l'A-13 nord, entre le boulevard Henri-Bourassa et la sortie 12 (boulevards Samson, Notre-Dame ), incluant le pont Louis-Bisson.

Fermeture par défaut : la sortie 12. Détour : via la sortie suivante et demi-tour dans les bretelles de l'échangeur A-440.

ÉCHANGEUR R-132 / R-138

De vendredi 22 h à lundi 5 h

À Kahnawake , fermeture complète de la bretelle menant de la R-132 ouest (en provenance de Sainte-Catherine ) à la R-138 est (vers Châteauguay)

Détour : via la bretelle pour le pont Honoré-Mercier (R-138 est) et demi-tour à la sortie 2 (rue Clément).

ROUTE 116

De vendredi 20 h à lundi 6 h

À Saint-Bruno -de-Montarville, circulation à contresens sur R-116 en direction ouest (1 voie par direction) entre l'A-30 et le boulevard Seigneurial Ouest.

Note : en direction ouest, fermeture de la voie de gauche à compter de vendredi 19 h pour la mise en place du contresens.

PONT LAVIOLETTE / AUTOROUTE 55

De vendredi 20 h à lundi 6 h 30

Entre Trois-Rivières et Bécancour, fermeture de 2 voies sur 4 - une seule voie par direction.

Note : les usagers en provenance de Montréal ou de Québec sont invités à prévoir leurs déplacements en conséquence s'ils souhaitent passer d'une rive à l'autre du fleuve Saint-Laurent, par les autoroutes 20 ou 40.

À PRÉVOIR

Pont Pierre-Laporte à Québec

Des entraves de nuit seront requises sur le pont Pierre-Laporte à Québec, dans les deux directions du 12 au 16 mai, afin de réaliser différents relevés d'arpentage de la structure. Pour consulter le communiqué.

Réseau express métropolitain (REM)

Samedi 11 et dimanche 12 mai, entre 5 h 30 et 7 h 30, le service du REM sera indisponible en raison d'une mise à jour des systèmes. Des autobus assureront le service durant cette période.

Autoroute 15 (pont de l'Île-des-Soeurs)

À Montréal, fermeture partielle de 1 voie sur 4 sur l'A-15 nord, sur le pont de l'Île-des-Soeurs, samedi et dimanche, de 6 h à 14 h.

Note : travaux d'inspection du pont sous la responsabilité de Signature sur le Saint-Laurent (SSL-C).

Autoroute 15 (des Laurentides) à Laval

Jusqu'en juillet prochain, des travaux d'asphaltage et de réparation de dalles sur l'A-15, dans le secteur du pont Médéric-Martin. Pour consulter le communiqué.

Autoroute 20 (du Souvenir) - Échangeur des Sources à Pointe-Claire

? Jusqu'à la fin du mois de juillet prochain, fermeture de longue durée de la bretelle menant du boulevard des Sources à l'A-20 ouest. À noter que la bretelle menant de l'avenue Donegani au boulevard des Sources en direction sud demeure fermée jusqu'au 27 mai prochain.

Autoroute 440 (Jean-Noël Lavoie) à Laval

Des travaux d'asphaltage sur la voie de desserte de l'A-440 en direction est, entre l'A-13 et le boulevard Industriel, à Laval . Cette intervention s'échelonnera sur une période d'environ 30 semaines. Le chantier débutera par la direction est et se poursuivra en 2025, après la pause hivernale, avec l'asphaltage de la direction ouest. Pour consulter le communiqué.

Autoroute 40 (Félix-Leclerc) à Baie-D'Urfé et Kirkland

Les travaux de reconstruction de la chaussée en direction est sur l'A-40 entre les boulevards Morgan à Baie-D'Urfé et Saint-Charles à Kirkland . Des entraves à la circulation sont à prévoir. Dans la mesure du possible, elles seront combinées à celles des autres chantiers du secteur, afin d'en diminuer les fréquences. Des fermetures partielles ou complètes de soir ou de nuit seront requises.

Chemin de la Côte-de-Liesse

Jusqu'en juillet, fermeture partielle sur le chemin de la Côte-de-Liesse en direction est, entre les chemins Sunset et Athlone dans le secteur de Ville de Mont-Royal .

Note : travaux sous la responsabilité de la Ville de Mont-Royal.

Autoroute 13 (Chomedey) à Laval

Les travaux d'asphaltage sur l'A-13 ( Chomedey ) à Laval , entre le pont Louis-Bisson et le boulevard Notre-Dame . Ces travaux, qui ont débuté à la fin de l'année 2022 et qui ont été interrompus pour la période hivernale, se poursuivront jusqu'à la fin juin. Pour voir le communiqué.

Autoroute 50 (Guy-Lafleur) à Mirabel

Les travaux de remplacement des systèmes d'éclairage sur l'autoroute 50 (Guy-Lafleur), à Mirabel , entre la R-117 (boulevard du Curé- Labelle ) et la rue Louis-Bisson, ainsi que dans l'échangeur avec l'A-15 (des Laurentides). Les fermetures complètes entraînant des détours importants, notamment pour les transports lourds et les travailleurs de l'Aéroport international de Montréal- Mirabel , seront réalisées durant la nuit afin de limiter les répercussions des entraves sur la circulation.

Secteur A-520 et rue Hickmore

Travaux de reconstruction des ponts d'étagement de l'A-520 (de la Côte-de-Liesse), au-dessus de la rue Hickmore. Ce chantier se poursuivra jusqu'à la fin de l'année 2024. Pour voir le communiqué.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées. Consultez le Quebec511.info pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.

