ANNONCE DES 20 FINALISTES DU CONCOURS XPRIZE CARBON REMOVAL TOUJOURS EN COURSE POUR POUR INVERSER LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Le concours de 100 millions de dollars qui s'étale sur quatre ans a catalysé l'industrie vers des solutions de bilan carbone négatif révolutionnaires

LOS ANGELES, le 9 mai 2024 /CNW/ - XPRIZE , le leader mondial dans la conception et l'organisation de concours incitatifs à grande échelle visant à relever les grands défis de l'humanité, a annoncé aujourd'hui les 20 équipes finalistes sélectionnées pour participer à la dernière étape de son concours XPRIZE Carbon Removal . Ce concours mondial d'une durée de quatre ans est conçu pour lutter contre les changements climatiques en rééquilibrant le cycle du carbone de la Terre, offrant 100 millions de dollars aux innovateurs capables de créer et de démontrer des solutions qui éliminent le dioxyde de carbone (CO2) directement de l'atmosphère ou des océans et le séquestrent de façon durable et pérenne. Le prix a contribué à catalyser la croissance d'une toute nouvelle industrie, galvanisant plus de 1 300 équipes pour développer de nouvelles idées relatives à l'élimination du dioxyde de carbone (Carbon Dioxide Removal). Ces 20 finalistes représentent des solutions de CDR de pointe ayant le potentiel de contribuer de façon significative à un effort de CDR diversifié, mondial, durable et à l'échelle gigatonne.

L'excès de CO2 dans l'atmosphère et les océans de la Terre est le principal moteur des changements climatiques, les émissions de CO2 produites par l'homme représentant environ les deux tiers (71 %) de toutes les émissions de gaz à effet de serre. En plus de réductions spectaculaires des émissions, des solutions durables et évolutives d'élimination du carbone seront nécessaires pour empêcher les températures mondiales moyennes d'augmenter au-delà de 1,5 °C et pour éviter les risques de chaleur extrême, de conditions météorologiques anormales et de stress concernant la production alimentaire et l'accès à l'eau, entre autres défis. Sans interventions climatiques importantes, la température moyenne mondiale pourrait augmenter de 6 °C au cours du présent siècle.

« Pour que le monde puisse lutter efficacement contre les émissions de gaz à effet de serre, l'élimination du carbone est un élément essentiel du chemin vers la carboneutralité. Il est impossible d'inverser l'impact de l'humanité sur le climat sans extraire le carbone de notre atmosphère et de nos océans, a déclaré Anousheh Ansari, cheffe de la direction de XPRIZE. « Nous avons besoin d'une gamme de solutions de CDR audacieuses et novatrices pour gérer les grandes quantités de CO2 rejetées dans notre environnement et qui ont une incidence sur notre planète. Les équipes qui ont concouru pour ce prix font toutes partie de la création d'un ensemble de solutions robustes et efficaces, et nos 20 équipes qui passeront à l'étape finale du concours XPRIZE Carbon Removal auront l'occasion de démontrer leur potentiel en matière d'impact significatif sur le climat. »

Les finalistes ont été sélectionnés en fonction de leur rendement dans trois domaines clés : l'exploitation, la durabilité et le coût. Les finalistes ont démontré leur capacité à réaliser une démonstration importante qui se rapproche de l'objectif du concours consistant à éliminer 1 000 tonnes nettes de CO2 au cours de la dernière année du concours, et à trouver une voie viable pour atteindre l'échelle mégatonne au cours des prochaines années et, éventuellement, l'échelle gigatonne, en tenant compte de leurs impacts environnementaux et sociaux.

Les 20 équipes finalistes ci-dessous sont répertoriées suivant les quatre types d'élimination du carbone stipulés dans le concours : Air, roches, terre, océans.

Air, capture directe de l'air (DAC)

1. Airhive - Siège social : Royaume-Uni, Lieu de démonstration : Canada

La technologie Airhive permet d'éliminer rapidement le CO2 grâce à un sorbant à base d'oxyde métallique non toxique et à faible coût. Airhive s'associe au fournisseur de stockage de CO2 Exterra, qui fera réagir le CO2 capturé dans l'air d'Airhive à l'aide de résidus miniers grâce à leur processus exclusif.

2. Heirloom ?-?Siège social : États-Unis, Lieu de démonstration : États-Unis

Heirloom est le pionnier d'une technologie de DAC à faible coût capable d'éliminer de façon permanente le CO2 à une échelle d'un milliard de tonnes en accélérant rapidement le processus naturel de captage du CO2 de l'atmosphère, formant du calcaire en quelques jours.

3. Octavia Carbon - Siège social : Kenya, Lieu de démonstration : Kenya

Octavia Carbon est la première entreprise mondiale de DAC du Sud, se spécialisant dans la conception, la construction et le déploiement de machines hautement modulaires qui extraient le CO2 directement de l'atmosphère à l'aide d'une technologie de DAC avancée.

4. Projet Hajar ( 44.01 et Air Capture ) - Sièges sociaux : Oman et États-Unis, Lieu de démonstration : Oman

Le projet Hajar, une collaboration entre 44.01 et AirCapture, combine la technologie de DAC de pointe déployée par AirCapture en Oman avec la technologie pionnière de minéralisation du CO2 de 44.01, visant à transformer le CO2 capté en roche..

5. Skyrenu - Siège social : Canada, Lieu de démonstration : Canada

Skyrenu combine un système de DAC et un processus de carbonatation des roches pour traiter les résidus miniers d'amiante afin de piéger le carbone de façon permanente.

Roches

6. Arca - Siège social : Canada, Lieu de démonstration : Australie

La technologie brevetée d'Arca accélère la minéralisation du carbone dans les résidus miniers et les stériles, créant une solution à l'échelle industrielle d'élimination du dioxyde de carbone en activant les minéraux de silicate de magnésium pour transformer les déchets miniers ultramafiques en un énorme puits de carbone.

7. Lithos - Siège social : États-Unis, Lieu de démonstration : États-Unis

Lithos Carbon accélère le cycle naturel du carbone sur Terre, en déployant un processus d'altération forcée de roche (Enhanced Rock Weathering) dans le domaine de l'agriculture afin d'éliminer de façon permanente le CO2 de l'air, tout en améliorant le rendement des cultures et la santé des sols pour les agriculteurs, en utilisant de la poussière de basalte volcanique de qualité organique et une science de pointe pour mesurer l'élimination du CO2, dans le but de décarboniser le système alimentaire.

8. Mati - Siège social : États-Unis, Lieu de démonstration : Inde

Mati élimine durablement le carbone de l'atmosphère à l'aide d'un système d'altération forcée de roche à base de basalte (ERW) dans les petites exploitations rizicoles. Ce processus élimine le CO2 atmosphérique tout en ajoutant des nutriments clés dans le sol, ce qui aide à restaurer les sols dégradés au profit des petits exploitants agricoles.

9. Silicate - Siège social : Irlande, Lieu de démonstration : Irlande

Silicate Carbon utilise le béton excédentaire de l'industrie du bâtiment afin de modifier les terres agricoles, exploitant les processus géochimiques naturels pour éliminer de façon permanente le dioxyde de carbone de l'atmosphère grâce à un processus d'altération minérale accéléré, tout en améliorant le pH du sol, stimulant la productivité des cultures, et réduisant de la dépendance aux pesticides et aux engrais.

10. UNDO - Siège social : Royaume-Uni, Lieu de démonstration : Royaume-Uni

Grâce à la technologie d'altération forcée de roche (ERW) activée par la nature, UNDO génère des crédits d'élimination du carbone permanents et de grande qualité, ainsi que des avantages complémentaires pour soutenir les entreprises sur leur chemin vers la carboneutralité.

11. Yuanchu - Siège social : Chine, Lieu de démonstration : Chine

Yuanchu est une entreprise en démarrage à l'avant-garde, axée sur le développement d'une technologie de minéralisation directe de l'air (DAM) perturbatrice ,visant à éliminer le CO2 de l'air et à le séquestrer de façon permanente dans des matériaux carbonatés solides à l'échelle gigatonne, avec un coût inférieur à 200 $ la tonne de CO2 et des produits de minéralisation stables pouvant durer 1 000 ans.

Terre

12. Climate Robotics ?-?Siège social : États-Unis, Lieu de démonstration : États-Unis

Climate Robotics permet l'adoption agricole à grande échelle du biochar qui renforce la santé des sols et élimine l'excès de carbone dans l'atmosphère. La technologie mobile de l'entreprise convertit les résidus de culture en biochar durable à la volée et dans les champs, ce qui rend la situation économique avantageuse pour les agriculteurs et nos écosystèmes.

13. Mash Makes ?-?Siège social : Danemark, Lieu de démonstration : Inde

MASH Makes est à l'avant-garde des technologies de pyrolyse et de gazéification, qui convertissent les déchets agricoles en énergie sans émissions de carbone et en biochar pour l'amendement des sols, luttant activement contre les émissions de carbone

14. Net Zero - Siège social : France, Lieu de démonstration : Brésil

La mission de NetZero consiste à développer le biochar en tant que solution climatique et agricole en se concentrant sur les abondants résidus de culture inutilisés dans les tropiques. Ils tirent parti de leur technologie exclusive de pyrolyseurs de taille moyenne, automatisée, hautement optimisée et facilement reproductible, et exploitent un modèle de bout en bout qui favorise la participation des agriculteurs locaux en tant que fournisseurs de biomasse et clients du biochar. Cela simplifie la logistique, améliore la traçabilité et favorise l'adhésion locale.

15. Takachar ?-?Siège social : Inde, Lieu de démonstration : Kenya

Takachar utilise la technologie du MIT pour construire un réseau décentralisé de réacteurs activés par l'Internet des objets, facilitant ainsi l'expansion rapide et rentable du déploiement du biochar indépendamment des crédits de compensation carbone. Ils utilisent du matériel en instance de brevet, peu coûteux et portatif. Cela permet de produire dans les villages des engrais à base de biochar personnalisables à partir de résidus de culture localement disponibles, ce qui, en fin de compte, améliore le rendement des cultures des agriculteurs jusqu'à 30 % et leur revenu net de 50 %, faisant ainsi progresser la justice climatique.

16. Vaulted Deep - Siège social : États-Unis, Lieu de démonstration : États-Unis

Vaulted offre une élimination évolutive et permanente du carbone en séquestrant géologiquement les déchets organiques remplis de carbone. Leur séquestration brevetée des boues comprend l'injection géologique de déchets peu traités pour l'élimination permanente (plus de 10 000 ans) du carbone.

Océans

17. Captura ?-?Siège social : États-Unis, Lieu de démonstration : États-Unis

Captura fournit une solution évolutive et à faible coût de captage direct du carbone dans l'océan (Direct Ocean Capture), produisant un flux mesurable de CO2 pour la séquestration, en utilisant uniquement de l'eau de mer et de l'énergie renouvelable, sans produire d'autres additifs externes ou de sous-produits. Le DOC ne nécessite pas d'eau douce, a une empreinte terrestre minimale et peut fonctionner avec une alimentation électrique intermittente.

18. Ebb ?-?Siège social : États-Unis, Lieu de démonstration : États-Unis

Ebb Carbon est à l'avant-garde d'une nouvelle solution d'élimination du carbone qui améliore la capacité naturelle de l'océan à stocker le CO2 en toute sécurité. Cette méthode d'amélioration électrochimique de l'alcalinité océanique pourrait être l'une des approches les plus importantes et les plus économiques en vue d'éliminer le CO2 excédentaire, tout en réduisant l'acidité des océans.

19. Kelp Blue - Siège social : Pays-Bas, Lieu de démonstration : Namibie

Kelp Blue cultive du varech géant (Macrocystis pyrifera) dans des fermes extracôtières au large des côtes de la Namibie, de la Nouvelle-Zélande et bientôt de l'Alaska, en utilisant des structures submergées innovantes pour surmonter les limites de mise à l'échelle des eaux abritées et en profitant des systèmes locaux de remontée des nutriments. La biomasse du couvert récolté est transformée en produits agricoles et d'emballage durables, tandis que la biomasse restante séquestre naturellement le carbone, soutient la biodiversité et procure des avantages écologiques.

20. Planetary - Siège social : Canada, Lieu de la démonstration : Canada

Planetary tire parti de l'amélioration de l'alcalinité océanique (Ocean Alkalinity Enhancement) pour améliorer les capacités d'élimination naturelle du carbone de l'océan, en développant des projets mondiaux en collaboration avec les parties prenantes et en utilisant la plateforme océanique de carbone (Ocean Carbon Platform) afin de qualifier les sources d'alcalinité, d'automatiser les opérations, d'assurer la sécurité des océans, et de mesurer et de monétiser l'élimination du carbone.

« Cette cohorte d'équipes exceptionnelles représente une diversité d'innovations et de solutions à travers un éventail de voies pour la CDR, et démontre les progrès importants que l'industrie réalise en peu de temps », a déclaré Nikki Batchelor, directrice générale de XPRIZE Carbon Removal. « Au cours des trois dernières années, ce concours a contribué à accélérer le rythme du développement technologique pour une toute nouvelle industrie de solutions à fort potentiel visant à inverser les changements climatiques. »

De plus, les juges ont sélectionné trois équipes « Facteur X » Metalplant , Gigablue , et Alaska Future Ecology Institute , qui ne participeront pas aux finales, mais qui travaillent sur des concepts passionnants et nouveaux, ayant un impact potentiel important. XPRIZE a également publié une Liste des 100 meilleures équipes qui représente une nouvelle génération de solutions prometteuses utilisant un éventail de voies d'élimination du carbone.

Depuis la création de XPRIZE Carbon Removal en 2021, plus de 1 300 équipes en provenance de 88 pays ont participé aux quatre voies d'élimination proposées par le concours. Ces équipes, qui comptent plus de 8 400 membres, représentent divers milieux, y compris des scientifiques, des ingénieurs, des technologues, des étudiants et des nouveaux arrivants.

« Lorsqu'il s'agit d'atteindre l'élimination à l'échelle gigatonne, il est impératif que de nombreux innovateurs fassent partie de l'équation, faisant chacun un effort concerté et collaboratif pour restaurer le climat. Le concours XPRIZE Carbon Removal est le catalyseur que cette industrie attend pour stimuler l'innovation », a déclaré Ben Rubin, directeur général et cofondateur du Carbon Business Council, mais aussi partenaire clé de XPRIZE Carbon Removal. « Les efforts de ces équipes contribuent à dynamiser ces voies d'élimination du carbone, les premières du genre. Nous sommes impatients de voir l'impact que cela aura non seulement sur les équipes gagnantes, mais aussi sur le concours dans son ensemble. »

La dernière étape du concours aura lieu lors de la prochaine année, au cours de laquelle les équipes des finalistes seront mises au défi de démontrer 1 000 tonnes nettes d'élimination du CO2 et seront jugées en fonction de leurs coûts pleinement pris en compte, de leur rendement opérationnel et des exigences d'évolutivité durable. À ce jour, XPRIZE Carbon Removal a attribué 20 millions de dollars, dont 5 millions de dollars ont été distribués à 23 équipes étudiantes et 15 millions de dollars remis à 15 lauréats d'étapes importantes. Le gagnant du grand prix touchera 50 millions de dollars, et 30 millions de dollars seront répartis parmi les finalistes choisis par les juges du concours en avril 2025.

XPRIZE Carbon Removal s'appuie sur les travaux antérieurs de XPRIZE dans le secteur de la gestion du carbone, comprenant son concours NRG COSIA Carbon XPRIZE, qui a offert 20 millions de dollars à des innovateurs pour mettre au point des technologies révolutionnaires capables de capturer et de convertir les émissions industrielles de CO2 en produits utilisables. Décerné en 2021, le concours a permis de récompenser des technologies gagnantes qui minéralisent le carbone en béton afin de réduire l'empreinte carbone de l'environnement bâti.

XPRIZE Carbon Removal est financé par la Musk Foundation.

Pour en savoir plus et participer, visitez xprize.org/carbonremoval .

À propos de XPRIZE

XPRIZE est un chef de file mondial reconnu dans la conception, le lancement et l'exécution de grands concours visant à résoudre les plus grands défis de l'humanité. Notre modèle unique démocratise l'innovation en incitant à des solutions participatives et scientifiquement viables pour créer un avenir plus équitable et plus abondant pour tous. Faites un don, apprenez-en davantage ou joignez-vous à une équipe à xprize.org .

À propos de la Musk Foundation

La Musk Foundation octroie des subventions à l'appui de la recherche et de la défense en matière d'énergie renouvelable, de la recherche et de la défense en matière d'exploration spatiale humaine, de la recherche pédiatrique, de l'éducation en science et en ingénierie, et du développement de l'intelligence artificielle sécuritaire au profit de l'humanité.

