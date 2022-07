Taiga commence ses livraisons de motomarines électriques Orca





Les ventes d'une deuxième catégorie de véhicule hors route transposant la technologie révolutionnaire de la neige à l'eau marquent une année historique

MONTRÉAL, le 11 juill. 2022 /CNW/ - Corporation Moteurs Taiga (TSX: TAIG) (« Taiga » ou la « Société »), fabricant chef de file de véhicules hors route électriques, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait commencé les livraisons de sa motomarine OrcaMC. Le modèle Orca 2022 de Taiga constitue la première vente de motomarine électrique de la Société au monde, alors qu'elle poursuit l'accélération de sa production, contribuant ainsi au succès de sa mission d'être un pionnier dans l'industrie des sports motorisés électriques.

« Il s'agit d'un moment d'une grande importance pour l'équipe de Taiga, parce qu'en plus de démarrer l'été avec des livraisons de motomarines Orca, nous sommes fiers de marquer ce moment historique de la toute première motomarine électrique de production de masse offerte aux consommateurs », a déclaré Samuel Bruneau, chef de la direction de Taiga. « Nous bouclons ainsi la boucle de plusieurs années de travail d'ingénierie et d'essais de notre plateforme de groupe motopropulseur électrique révolutionnaire dans la neige et dans l'eau, ce qui changera en profondeur la façon dont les gens explorent les grands espaces. »

Taiga a mis au point le premier groupe motopropulseur pour véhicule hors route électrique commercial au monde axé sur la performance, innovant avec une technologie de pointe afin d'électriser le segment hors route. Tout d'abord installé sur ses motoneiges, il a ensuite été adapté et perfectionné pour la motomarine Orca. Le modèle Orca se propulse silencieusement sur l'eau avec une puissance pouvant aller jusqu'à 120 kW (160 HP) et un couple de pointe à partir de zéro tr/min. Il offre une puissance linéaire fiable pour des performances précises et le plaisir électrisant de glisser sur l'eau.

Le modèle Orca redéfinit l'expérience de la motomarine avec un fonctionnement silencieux, une performance puissante, aucun entretien du moteur et une connectivité intelligente. Le modèle Orca Carbon est doté d'une coque en composite carbone unique conçue de manière hydrodynamique afin d'offrir un ratio puissance/poids inégalé dans l'industrie et de superbes combinaisons de couleurs et finis personnalisables.

Les livraisons de la motomarine Orca de Taiga constituent une autre réalisation dans la mission à long terme de la Société consistant à électrifier le segment hors route, la catégorie de véhicules la plus exigeante qui soit. Taiga a initié les livraisons nord-américaines de sa motoneige Nomad en mars, a fait ses débuts en Europe en avril et a fourni des unités à la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) en mai. De plus, la Société a dernièrement reçu un prix 2022 Best World Changing Idea de Fast Company pour l'ensemble de l'Amérique du Nord.

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'innovation, des Sciences et de l'Industrie félicite cette réussite en affirmant : « Notre gouvernement a toujours été un fervent défenseur d'une économie plus verte. C'est pourquoi, l'an dernier, nous avons salué le leadership de Taiga dans l'industrie de l'électrification des sports motorisés et avons décidé de soutenir la fabrication de ses véhicules électriques. Je suis très enthousiaste de voir que cette entreprise de chez nous débute les livraisons de sa toute première motomarine électrique. Nous continuerons à soutenir les entreprises canadiennes qui sont les chefs de file en innovation verte - c'est un atout pour notre économie, pour l'environnement et pour les Canadiens. »

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec, Pierre Fitzgibbon, dit « Avec ces nouvelles motomarines électriques, Taiga mise sur l'innovation en permettant aux utilisateurs de pratiquer leur activité préférée sans polluer. Depuis maintenant 100 ans qu'on innove au Québec en créant des véhicules hors route, je suis fier que l'on continue dans cette voie aujourd'hui avec leur électrification. »

À propos de Taiga

Taiga (TSX : TAIG) est une entreprise canadienne qui réinvente l'environnement des sports motorisés avec des véhicules électriques hors route révolutionnaires. Adoptant une approche d'ingénierie optimisée, Taiga repousse les frontières de la technologie électrique pour atteindre des rapports puissance-poids extrêmes et des spécifications thermiques nécessaires afin de surpasser les véhicules de sports motorisés à combustion haute performance comparables. Les premiers modèles commercialisés s'inscrivent dans une gamme de motoneiges et de motomarines électriques visant à répondre à la demande croissante de la clientèle récréative et commerciale qui cherche de meilleurs moyens d'explorer les grands espaces, sans compromis. Pour plus de renseignements, visitez le https://www.taigamotors.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. Ces informations prospectives comprennent, sans toutefois s'y limiter, l'information ayant trait au rendement prévu des livraisons clients, les délais de production, le rendement prévu des expériences clients et de la demande pour nos produits, de même que toute information ayant trait à nos croyances, plans, attentes, anticipations et intentions.

Ces informations prospectives se reconnaissent à l'utilisation de termes et d'expressions tels que « peut », « pourrait », « devrait », « sera », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « estimer », « anticiper », « prévoir », « projeter », « croire » et « continuer », ainsi que la forme négative de ces termes et des termes similaires, y compris des références à des suppositions, même si toute information prospective ne contient pas nécessairement ces termes et expressions. Les informations prospectives sont fournies dans le but d'aider le lecteur à comprendre la Société et ses affaires, activités, perspectives et risques à un moment précis dans le contexte de développements passés et futurs possibles. Par conséquent, le lecteur est prié de noter que ces informations peuvent ne pas convenir à d'autres fins.

Les informations prospectives sont fondées sur des suppositions et impliquent des risques et des incertitudes, dont beaucoup sont hors de notre contrôle. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, ceux qui sont décrits dans les rapports de gestion des périodes de 3 mois terminées le 31 mars 2022 et le 31 mars 2021, ainsi qu'à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société déposée le 28 mars 2022 dans le profil SEDAR de la Société à sedar.com.

Les énoncés prospectifs reflètent les croyances, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction et sont fondés sur les renseignements dont elle dispose actuellement. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, car rien ne garantit que les circonstances, les résultats ou les résultats futurs prévus ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs se concrétiseront, ni que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels les énoncés prospectifs sont fondés se réaliseront. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus ainsi que d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces déclarations.

Toutes les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont assujetties à la mise en garde qui précède, et rien ne garantit que les résultats ou les développements que nous anticipons se concrétiseront ou, même s'ils se réalisent en grande partie, qu'ils auront les conséquences ou effets escomptés sur nos activités, notre situation financière ou nos résultats d'exploitation. À moins d'indication contraire ou que le contexte ne l'indique, les informations prospectives contenues dans les présentes sont fournies en date des présentes, et, sauf si la loi applicable l'exige, nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à modifier de telles informations prospectives, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement.

