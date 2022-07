Mercans, leader mondial de la technologie de paiement, désigne Tatjana Domovits au poste de PDG du groupe





Tatjana Domovits, cadre de longue date, a été désignée au poste de PDG mondial du groupe par le conseil d'administration de Mercans. S'exprimant sur son choix, le conseil d'administration s'est dit confiant que « Tatjana est la meilleure personne capable de diriger Mercans vers l'avenir, en créant une technologie de paiement de classe mondiale et en transformant le paiement mondial et l'industrie de portage salarial, et en rendant l'emploi mondial sans friction. »

L'annonce fait suite à une année record pour Mercans en 2021 et à ses plans ambitieux axés sur la croissance des revenus dans tous les secteurs d'activité. La technologie de paiement mondiale révolutionnaire de Mercans, qui offre des capacités de traitement de paiement natives et des intégrations avec les autorités fiscales locales dans 160 pays, s'est avérée être un énorme succès dans l'industrie du paiement mondiale. Mercans vise à générer des revenus annuels supérieurs à 100 millions de dollars grâce aux services d'abonnement de HR Blizz.

« Mercans a réussi à briser l'idée fausse selon laquelle il était impossible de créer un logiciel de paiement multi-pays. Notre technologie permet aux employeurs de payer leurs employés partout dans le monde en quelques minutes. Nous avons rendu le paiement mondial vraiment facile, » a déclaré Tatjana Domovits, nouvelle PDG du Groupe Mercans.

De plus, Mercans a investi massivement pour créer un écosystème mondial de paiement sans précédent dans l'industrie. Le groupe a forgé plusieurs partenariats de haut niveau avec des fournisseurs pionniers de HCM pour offrir une expérience de paiement simplifiée et intégrée. L'intégration transparente entre ces solutions HCM et la plateforme HR Blizztm de Mercans signifie que les clients peuvent utiliser leurs solutions HCM et de gestion de la main-d'oeuvre préférées, mais que leurs employés sont toujours payés avec précision et sans effort partout dans le monde.

En complément de sa technologie de paiement mondiale de pointe, Mercans continue d'étendre une gamme complète de services locaux à ses clients dans le pays, tels que le portage salarial, la conformité, la gestion des talents et les consultations en RH.

Le conseil d'administration de Mercans a ajouté : « La désignation de Tatjana Domovits au poste de PDG du groupe Mercans s'avère également une étape importante pour Mercans qui est devenue l'entreprise mondiale de technologie de paiement la plus diversifiée du secteur. Non seulement les femmes représentent plus de 50% de nos effectifs, mais nous sommes également fiers d'être la seule entreprise mondiale de gestion de paiement dirigée par une femme au monde. »

