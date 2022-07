La ministre Ng à Vancouver pour discuter des échanges commerciaux Canada-Inde, de la reprise économique, de la diversification du commerce et de l'adoption du numérique





VANCOUVER, BC, le 7 juill. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à faire de nouveaux progrès en matière de diversification du commerce. Il entend aussi continuer de soutenir les entreprises souhaitant adopter des technologies numériques pour poursuivre leur modernisation, créer de bons emplois et prospérer, car elles sont essentielles à une reprise économique résiliente et inclusive au profit de tous les Canadiens.

La ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng, s'est rendue à Vancouver les 5 et 6 juillet, où elle a rencontré diverses organisations, des groupes commerciaux, des entreprises canadiennes et des petits organismes commerciaux pour discuter des efforts en cours pour stimuler les activités commerciales, accélérer la reprise économique et permettre aux petites entreprises d'adopter des outils de commerce en ligne.

La ministre Ng a tenu une table ronde avec le BC India Business Network et 30 de ses membres. Il a été question de son récent voyage en Inde, des relations commerciales étroites qui existent entre les deux nations et du statut des négociations entourant l'Accord commercial des premiers progrès Canada-Inde.

La ministre a aussi rencontré des dirigeants de l'Administration portuaire Vancouver Fraser et des Premières Nations pour discuter de la capacité du port, des défis entourant la chaîne d'approvisionnement et des investissements dans les infrastructures majeures. Il a aussi été question de ce que le gouvernement, les dirigeants autochtones et ceux de l'industrie peuvent faire ensemble pour faciliter la reprise économique et la diversification du commerce.

À l'occasion d'un événement organisé par Small Business BC, la ministre Ng a souligné les retombées positives que le Programme canadien d'adoption du numérique (PCAN) a sur les petites et moyennes entreprises du pays. Elle a indiqué que les petites entreprises de la Colombie-Britannique ont accès à une subvention de 2 400 $ dans le cadre de l'option Développez vos activités commerciales en ligne pour les aider à adopter le commerce en ligne ou à étendre leurs activités commerciales en ligne. Dans le cadre de cette option, les petites entreprises peuvent également recourir aux services de conseillers en commerce électronique. Elles auront aussi, par l'entremise de l'option Améliorez les technologies de votre entreprise du PCAN, accès à du financement et à des services-conseils d'experts en numérique pour améliorer les technologies qu'elles possèdent déjà.

La ministre Ng a également rencontré des représentants de Parkizio Technologies Ltd, une jeune entreprise locale de technologie propre, qui a mis au point Plugzio, un dispositif intelligent de contrôle d'accès pour le branchement des véhicules électriques dans des espaces publics, comme des appartements, des condos, des campus universitaires, des aéroports et des hôpitaux. L'entreprise a bénéficié de soutien et de fonds dans le cadre du programme CanExport PME du gouvernement du Canada pour poursuivre ses objectifs commerciaux en matière d'exportation. Parkizio Technologies cherche maintenant des occasions pour améliorer et accroître son accès aux marchés internationaux.

Nos efforts pour améliorer les échanges commerciaux et la diversification des activités commerciales, stimuler la reprise économique et accélérer la transformation numérique des entreprises canadiennes aideront ces dernières à rester concurrentielles, mais aussi à créer des emplois et à faire croître l'économie.

Les 7 et 8 juillet à Vancouver, la ministre Ng présidera la rencontre ministérielle trilatérale de la Commission du libre-échange créée dans le cadre de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM). À l'occasion du deuxième anniversaire de l'accord trilatéral, la ministre Ng discutera avec la représentante au Commerce des États-Unis, Katherine Tai, et la secrétaire à l'Économie du Mexique, Tatiana Clouthier Carrillo, de la mise en oeuvre en cours de l'ACEUM et des efforts pour soutenir la compétitivité de l'Amérique du Nord à l'échelle mondiale.

« Le succès des petites entreprises canadiennes est essentiel à la reprise résiliente et inclusive de notre économie après la pandémie de COVID-19 et à la compétitivité du Canada à l'échelle mondiale dans un monde de plus en plus axé sur le numérique. Notre gouvernement va continuer d'aider les entreprises canadiennes à mettre à profit les nouvelles technologies numériques qui leur permettront de croître et de prospérer au sein des marchés nationaux et internationaux. »

- La ministre du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite Entreprise et du Développement économique, l'honorable Mary Ng

Le Programme canadien d'adoption du numérique (PCAN), annoncé dans le budget de 2021, représente un investissement dans la réussite des entreprises. Il devrait permettre de soutenir quelque 160 000 petites entreprises et aider à créer des milliers d'emplois, y compris jusqu'à 28 000 stages pour étudiants et récents diplômés qui pourront ainsi acquérir une précieuse expérience.

Dans le cadre du PCAN, on offre 1,4 milliard de dollars en subventions et des services-conseils pour aider les PME à se tourner vers le commerce en ligne, ainsi que jusqu'à 2,6 milliards de dollars en prêts de la Banque de développement du Canada (BDC) pour aider les PME à couvrir les coûts liés à la mise en oeuvre de leur plan de transformation numérique.

(BDC) pour aider les PME à couvrir les coûts liés à la mise en oeuvre de leur plan de transformation numérique. La première option, Développer vos activités commerciales en ligne, offre des microsubventions maximales de 2 400 $ et des services consultatifs en matière de commerce électronique pour aider les petites entreprises à établir des boutiques numériques et à renforcer leurs capacités de commerce électronique.

des services consultatifs en matière de commerce électronique pour aider les petites entreprises à établir des boutiques numériques et à renforcer leurs capacités de commerce électronique.

Dans le cadre de l'option Améliorez les technologies de votre entreprise, on offre des subventions pouvant couvrir 90 % des coûts, jusqu'à concurrence de 15 000 $, pour aider les entreprises à retenir les services de conseillers pour l'élaboration de leur plan d'adoption du numérique, à avoir accès à des prêts sans intérêt de la BDC et à offrir des occasions de stage à des étudiants.

Les PME qui désirent présenter une demande de subvention ou de prêt dans le cadre du PCAN peuvent répondre à quelques questions rapides en ligne afin de déterminer le financement qui est le mieux adapté à leurs besoins.

Le commerce de détail en ligne a connu une croissance rapide durant la pandémie. Selon des données de Statistique Canada, sur douze mois, le commerce en ligne a augmenté de plus de 110 % en mai 2020 par rapport à mai 2019.

