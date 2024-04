Tecnotree a dégagé des résultats solides au T1 2024, avec une croissance soutenue de son chiffre d'affaires et une meilleure rentabilité





Tecnotree, un chef de file mondial des plateformes et services numériques pour les technologies IA, 5G et nuagiques, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier trimestre de son exercice 2024, illustrant une croissance vigoureuse avec une hausse de 4,7 % du chiffre d'affaires. La société a continué sur sa lancée de progression des ventes mondiales de sa plateforme numérique au premier semestre de 2024, finalisant de nombreuses transformations AIML et numériques chez des clients clés, conduisant à une hausse significative de son chiffre d'affaires. La croissance est liée principalement aux nouveaux contrats dans la région Amérique latine, les régions EMEA et Asie-Pacifique quant à elles restent des marchés en expansion pour la plateforme numérique.

Événements marquants du T1 en matière de résultats financiers :

Les ventes nettes ont progressé de 4,7 % pour atteindre 16,3 (15,5) millions d'euros.

Les résultats d'exploitation ont augmenté de 22,3 % pour atteindre 4,4 (3,6) millions d'euros.

Le bénéfice par action est de 0,01 (0,01) euro.

Le carnet de commandes en fin de période affiche une progression de 10,3 % à 74,8 (67,8) millions d'euros.

Tecnotree a franchi plusieurs étapes importantes au premier trimestre. La société a conforté sa position de partenaire de confiance pour les opérateurs de télécommunications en matière de solutions BSS basées sur AIML en nouant un partenariat de transformation numérique basée sur AIML en Jordanie, élargissant ainsi son offre au Moyen-Orient. Par ailleurs, Tecnotree a conclu un contrat avec Nuh-Digital au Brésil, augmentant ainsi le nombre de contrats signés avec des opérateurs de réseau mobile virtuel sur un nouveau marché. La plateforme Tecnotree Moments a été choisie par Global Hitss pour améliorer les services de télémédecine au Mexique et en Amérique latine, promettant des opérations rationalisées dans l'ensemble de la chaîne de valeur des soins de santé. Cette initiative a également été récompensée par les Excellence Awards du TM Forum 2024, dans le cadre desquels Tecnotree a été finaliste, en particulier pour sa collaboration avec Globalhitss visant à amener les soins de santé B2B2X au Mexique en utilisant la cadre de l'aide publique au développement et en accélérant la monétisation du réseau.

Padma Ravichander, PDG de Tecnotree Corporation, a déclaré : « Grâce à la croissance du chiffre d'affaires, qui atteint 16,3 millions d'euros, le premier trimestre a permis de bien commencer l'année 2024. Le carnet de commandes de Tecnotree a progressé jusqu'à atteindre 74,8 millions d'euros et la croissance a été soutenue par l'Amérique latine, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie-Pacifique. Pour l'avenir, Tecnotree demeure déterminée à étendre ses produits et services numériques pour les opérateurs de télécommunications dans le monde entier et à les aider dans leurs parcours de transformation numérique. Nous ambitionnons de nous développer sur les marchés existants tout en explorant de nouvelles opportunités aux États-Unis, en Europe, en Océanie, dans la zone Asie-Pacifique et dans des régions adjacentes.

« Grâce aux partenariats pour Tecnotree Moments que nous nouons en Amérique latine avec Global Hitss pour la télémédecine, nous renforçons l'exécution et la planification de notre écosystème afin de générer des résultats d'affaires tangibles pour toutes les parties prenantes. »

À propos de Tecnotree

Tecnotree a permis la création de communautés connectées numériquement par plus de 90 opérateurs de télécommunications dans le monde entier, depuis 1978. Notre BSS (système de support d'activités) numérique de premier plan, prêt pour la 5G et intégrant AIML, avec extensibilité multi-cloud, a remis en question les approches traditionnelles de la transformation et a gagné l'acceptation sur tout un éventail de marchés émergents et établis, prenant à ce jour en charge plus d'un milliard d'abonnés. Le changement et la transformation sont l'essence même de notre ADN, facilitant une innovation continue et procurant des expériences de calibre mondial et des capacités de monétisation aux opérateurs de télécommunications et à leurs clients grâce à Tecnotree Moments, permettant de fournir des services essentiels au-delà de la connectivité voix et données au profit d'autres expériences numériques dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'inclusion financière et bien d'autres encore. Tecnotree est cotée au Nasdaq Helsinki (TEM1V).

