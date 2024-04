DE NOUVEAUX LOGEMENTS ABORDABLES ET LOGEMENTS POUR PERSONNES ÂGÉES SERONT CRÉÉS À DARTMOUTH





DARTMOUTH, NS, le 26 avril 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse, ainsi que la Municipalité régionale de Halifax et Affirmative Ventures, ont annoncé un investissement conjoint de plus de 16 millions de dollars pour créer 45 logements à Dartmouth.

Le Main Street Centre est un immeuble à usage mixte de 7 étages qui comptera 45 logements, situés au 139, rue Main à Dartmouth. L'ensemble résidentiel comprendra une combinaison de logements abordables et de logements pour personnes âgées, et répondra ainsi à de grands besoins. Le nouvel immeuble s'inscrira dans un continuum du logement et des services de soutien pour les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale. Il vise à répondre aux besoins en matière de logement abordable des personnes autonomes.

L'immeuble comptera 25 logements abordables et 20 logements offerts aux loyers du marché. Une douzaine de logements seront entièrement accessibles. Les résidents auront un accès au niveau du rez-de-chaussée donnant sur la rue Main.Affirmative Ventures administrera 10 logements avec services de soutien situés à l'arrière de l'immeuble, qui s'intégreront harmonieusement au Main Street Centre. Les commodités offertes comprennent des services de soutien aux personnes ayant une déficience développementale et des services d'aide aux personnes âgées qui ne veulent pas quitter leur logement en vieillissant. L'immeuble se trouve à distance de marche des entreprises locales et des arrêts du réseau de transport de Halifax. Il comporte également un espace pour l'entreposage des vélos.

Cet ensemble résidentiel est rendu possible grâce au Fonds pour le logement abordable du gouvernement du Canada, un pilier de la Stratégie nationale sur le logement (SNL). Il bénéficie aussi de financement de la Nouvelle-Écosse, de la Municipalité régionale de Halifax et d'Affirmative Ventures.

Voici les détails du financement de l'ensemble résidentiel :

11,8 millions de dollars du Fonds pour le logement abordable de la SNL

73 000 $ sous forme de financement initial

4,7 millions de dollars de la Nouvelle-Écosse

162 636 $ de la Municipalité régionale d' Halifax

350 000 $ en investissement foncier d'Affirmative Ventures Association

Citations :

« Ces nouveaux logements abordables feront une réelle différence dans la région de Dartmouth. Ils aideront à la fois à soutenir les aînés et les personnes ayant un diagnostic de maladie mentale et à créer une collectivité plus forte et plus inclusive. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les investissements et les logements annoncés d'aujourd'hui représentent bien plus que de simples chiffres. Ils signifient que nous construisons plus de logements ici même, à Dartmouth-Cole Harbour! Nous utilisons ce financement pour renforcer notre collectivité et aider les personnes âgées et les personnes vivant avec des problèmes de santé mentale pour qu'elles puissent vivre et s'épanouir dans un logement adapté à leurs besoins. Un chez-soi à proximité des transports en commun, des services et des commodités, au coeur même de notre collectivité. » - Darren Fisher, député fédéral de Dartmouth-Cole Harbour

« Avoir un logement sûr avec des services de soutien, c'est bien plus que quatre murs et un toit. Nous sommes heureux de participer à la création de collectivités inclusives et accueillantes où les gens peuvent prospérer, s'épanouir et se sentir en sécurité. » - Tim Halman, ministre de l'Environnement et du Changement climatique de la Nouvelle-Écosse, au nom de John Lohr, ministre des Affaires municipales et du Logement de la Nouvelle-Écosse

« La Municipalité régionale de Halifax est déterminée à faire preuve de leadership et à favoriser les partenariats qui donnent accès à un éventail de logements abordables de qualité au sein de collectivités sûres et dynamiques. Cet ensemble résidentiel répondra à un besoin crucial dans notre collectivité. Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont investies pour accroître la sécurité et la mobilisation des citoyens dans nos collectivités grâce à l'offre de logements abordables aux personnes dans le besoin. » - Tony Mancini, conseiller municipal du district 6 - Harbourview-Burnside-Dartmouth Est de la municipalité régionale de Halifax

« Affirmative Ventures Association a hâte de voir le Main Street Centre ouvrir ses portes au printemps 2025. Nous tenons à remercier nos partenaires financiers, rcs Construction et Harvey Architecture, ainsi que les gens des corps de métier de la construction et les membres de notre équipe de projet. Grâce à leur soutien, nous réalisons notre vision de l'hébergement en santé mentale tout en allant de l'avant en construisant un immeuble qui combine des logements, un centre de formation à l'emploi et des services communautaires en santé mentale. » - Ken Greer, president du conseil d'administration d'Affirmative Ventures

Faits en bref :

L'annonce d'aujourd'hui a été faite par Darren Fisher, député fédéral de Dartmouth - Cole Harbour , au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, ainsi que par Tim Halman, ministre de l'Environnement et du Changement climatique de la Nouvelle-Écosse, au nom de John Lohr, ministre des Affaires municipales et du Logement de la Nouvelle-Écosse, et Tony Mancini, conseiller municipal du district 6 - Harbourview-Burnside-Dartmouth Est de la municipalité régionale d' Halifax .

, auparavant appelé le , fait partie de la , un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . Au 31 décembre 2023, le gouvernement du Canada avait engagé plus de 8,17 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 32 000 logements et la réparation de plus de 155 000 logements par l'entremise du Fonds pour le logement abordable .

avait engagé plus de 8,17 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 32 000 logements et la réparation de plus de 155 000 logements par l'entremise du . Au 31 décembre 2023, le gouvernement du Canada avait engagé plus de 42,99 milliards de dollars pour soutenir la création de près de 135 000 logements et la réparation de plus de 270 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés.

