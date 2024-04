De la protection des collectivités à la protection de l'histoire : Thorold bénéficie d'un investissement fédéral pour la conversion de la caserne de pompiers en musée





THOROLD, ON, le 26 avril 2024 /CNW/ - Les objets historiques de Thorold vont être placés dans des locaux modernisés et rénovés grâce à un investissement conjoint de plus de 7,8 millions de dollars du gouvernement fédéral et des administrations municipales.

Annoncé par le secrétaire parlementaire, Vance Badawey, et le maire, Terry Ugulini, ce projet permettra de transformer la caserne de pompiers no 1 désaffectée en un centre culturel écoénergétique climatisé qui protégera et préservera l'histoire de Thorold.

La caserne de pompiers no 1 est transférée dans des locaux flambant neufs et modernes, alors qu'un local vacant accueillera le Musée historique et centre culturel de Thorold. L'ancienne caserne de pompiers, qui servira de catalyseur pour les investissements futurs et l'intérêt pour le centre-ville de Thorold, deviendra un lieu de rencontre important pour la collectivité.

Grâce au réaménagement des locaux, le confort et la convivialité seront améliorés, tout en respectant le caractère historique de la caserne de pompiers. Le financement permettra de soutenir les travaux sur le site comprenant des améliorations en matière d'accessibilité, notamment un nouvel ascenseur et des modifications pour faciliter l'accès, afin de satisfaire aux normes d'accessibilité les plus strictes. L'extérieur du bâtiment fera l'objet d'importantes rénovations visant à renforcer l'isolation, à prévenir les fuites et à améliorer l'efficacité énergétique. Enfin, le bâtiment sera doté d'un nouveau système de chauffage, de ventilation et de climatisation ultramoderne qui permettra non seulement de chauffer et de rafraîchir le bâtiment, mais aussi d'en contrôler le taux d'humidité afin d'assurer une préservation optimale des objets historiques qui y seront exposés.

La création de collectivités dynamiques, inclusives et prospères repose sur l'infrastructure qui rassemble les gens et favorise le partage de leur diversité, de leur histoire et de leurs valeurs culturelles. L'investissement fédéral dans ces espaces et ces ressources est un élément important pour atteindre les objectifs de lutte contre les changements climatiques, créer des emplois et améliorer la qualité de vie des collectivités dans l'ensemble du pays.

Citations

«?Les casernes de pompiers abritent les protecteurs de nos collectivités. Il est tout à fait approprié que les anciens murs de la caserne de pompiers no 1 continuent de protéger l'histoire et la culture de notre collectivité. Thorold est une ville dynamique et changeante. Alors qu'elle continuera d'écrire l'histoire, les espaces et les installations nécessaires à la sauvegarde et à la préservation de nos connaissances nous permettront de continuer d'apprendre et de grandir en tant que société.?»

Vance Badawey, secrétaire parlementaire du ministre des Transports et député de Niagara?Centre, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

«?L'obtention du financement des bâtiments communautaires écologiques et inclusifs du gouvernement fédéral pour notre nouveau Musée historique et centre culturel de la ville de Thorold représente plus qu'un gain financier. Cela montre que nous sommes tous deux déterminés à préserver notre histoire et notre culture! Nous tenons à remercier le gouvernement fédéral, le ministre Sean Fraser, le député Vance Badawey et les membres du comité du Musée de Thorold pour leur soutien indéfectible en vue d'obtenir le financement de cet important projet communautaire. Grâce à ces efforts, les générations futures auront une meilleure compréhension du passé, tout en étant guidées vers un avenir plus prometteur?».

Terry Ugulini, maire de la Ville de Thorold

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 6?272?000 $ dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) et la Ville de Thorold fournit 1?568?000 $.

fournit 1?568?000 $. Le programme BCVI a été créé à l'appui du Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme BCVI vise à améliorer les lieux où les Canadiens travaillent, apprennent, se divertissent, vivent et se réunissent en réduisant la pollution, en réduisant les coûts et en soutenant des milliers de bons emplois. Grâce aux améliorations écologiques et à d'autres travaux effectués dans les bâtiments communautaires publics existants, et grâce aux nouvelles constructions dans les collectivités mal desservies, le programme BCVI aide à faire en sorte que les installations communautaires soient inclusives et accessibles, et à ce qu'elles aient une longue durée de vie, en plus d'aider le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

La période d'acceptation des demandes de financement au titre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs est maintenant fermée.

Le financement fédéral alloué au projet est conditionnel à la signature de l'entente de contribution.

