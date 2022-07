Le gouvernement du Canada appuie une nouvelle infrastructure touristique et des pratiques écologiques au sein du Conseil de la Première Nation Abitibiwinni





Près de 40 M$ pour la relance du tourisme au Québec : l'organisme obtient une aide financière de 500 000 $ de la part de DEC.

AMOS, QC, le 7 juill. 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir l'industrie touristique contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, annonce aujourd'hui une contribution non remboursable de 500 000 $ au Conseil de la Première Nation Abitibiwinni d'Amos, en Abitibi-Témiscamingue.

Ce soutien du gouvernement du Canada vise à aider l'organisme à surmonter les répercussions économiques de la pandémie de COVID-19 et à bonifier son offre touristique en adaptant son produit en plus d'adopter des pratiques écoresponsables.

Concrètement, l'appui de DEC, consenti en vertu du Fonds d'aide au tourisme, permettra au Conseil de la Première Nation Abitibiwinni d'aménager un terrain et de créer un nouvel attrait touristique, soit un tipi. Celui-ci proposera aux visiteurs une expérience immersive en sons et lumières portant sur les valeurs autochtones autour de la protection de l'eau, de la ligne de séparation des eaux et de l'environnement naturel. Ce tipi thématique du circuit de l'Esker sera la quatrième station du parc Anisipi, un nouvel attrait déployé dans quatre endroits différents dans la MRC d'Abitibi.

Le Conseil de la Première Nation Abitibiwinni, dirigé par une équipe majoritairement féminine, est un organisme autochtone fondé en 1976 en vertu de la Loi sur les Indiens. Il gère les services gouvernementaux pour ses membres, notamment le logement, l'aide sociale, l'emploi et la formation, l'éducation, les loisirs, le développement économique, les services d'urgence, la gestion des terres et les travaux publics. La communauté compte actuellement 650 membres résidants et 350 membres vivent à l'extérieur.

Contributeur clé à l'économie canadienne, le secteur du tourisme a été frappé de plein fouet par la crise sanitaire. Depuis le début de la pandémie, le gouvernement du Canada a mis en place différentes mesures pour soutenir les entreprises qui subissent les impacts de la COVID-19. Le Fonds d'aide au tourisme a été créé spécifiquement pour aider les entreprises et les organismes du secteur du tourisme à offrir des produits et des services novateurs aux visiteurs et à se préparer pour accueillir de nouveau les voyageurs internationaux.

Citations

« Je suis ravie que notre gouvernement soutienne les organisations de l'industrie touristique de l'Abitibi-Témiscamingue en ces moments charnières. Il faut saisir cette occasion pour repenser les produits, services et processus du secteur. Cet appui aidera le Conseil de la Première Nation Abitibiwinni à contribuer au développement de son attractivité touristique autochtone dans le respect des pratiques écoresponsables. En soutenant le développement d'une offre touristique plus verte, nous misons sur la prospérité des générations futures. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Le tourisme est l'un des secteurs les plus touchés par la pandémie de COVID-19 au Canada. Nous allons continuer de soutenir ce secteur pendant cette période difficile. Nous allons aussi continuer de mettre l'accent sur la sécurité et de veiller à ce que les entreprises obtiennent le soutien nécessaire pour se remettre rapidement sur pied et prospérer. Le Fonds d'aide au tourisme aidera les entreprises à s'adapter, à bonifier leurs offres et à se préparer à accueillir de nouveau leurs clients. Ce fonds s'inscrit dans une stratégie plus vaste dont l'objectif est d'aider le secteur à traverser la pandémie, à reprendre ses activités et à croître par la suite. La pleine relance de l'économie canadienne ne se fera que quand notre secteur touristique sera lui aussi rétabli. »

L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« La quatrième station du parc Anisipi, qui consiste en l'aménagement d'un attrait touristique à Pikogan, contribuera non seulement au développement économique de notre communauté en créant des emplois, il permettra également de renforcir les liens qui nous unissent à nos voisins de l'Abitibi et d'ailleurs. L'implantation d'un tipi thématique mettant de l'avant nos valeurs fondamentales liées à la protection de l'eau et de l'environnement sera également un outil indispensable d'éducation et de valorisation de notre histoire, de nos traditions et de notre culture. Nous remercions DEC pour son soutien financier. »

James Cananasso, vice-chef du Conseil de la Première Nation Abitibiwinni

Faits en bref

Le tourisme représente 102 milliards de dollars en activité économique sur une base annuelle, 1,8 million d'emplois et 2 % du PIB canadien.





L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans une série d'annonces de DEC qui confirment des investissements totalisant près de 40 millions de dollars qui contribueront à l'économie de demain. Il s'agit d'investissements stratégiques dans des projets qui permettront d'assurer la relance du tourisme.





Les fonds ont été consentis en vertu du Fonds d'aide au tourisme, créé spécifiquement pour aider les entreprises et les organismes du secteur touristique à offrir des produits et des services novateurs aux visiteurs et à se préparer pour accueillir de nouveau les voyageurs internationaux.





DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Communiqué envoyé le 7 juillet 2022 à 09:00 et diffusé par :