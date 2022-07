Boomi nomme de nouveaux dirigeants pour soutenir sa croissance rapide après une opération de scission réussie lui frayant la voie de l'indépenance





Boomitm, le chef de file de la connectivité et de l'automatisation intelligentes, annonce la nomination de Madeline Ling au poste de responsable financière (CFO), Marcy Campbell au poste de responsable des revenus (CRO), et Fran Wilson au poste de responsable marketing (CMO), avec prise d'effet immédiate. De plus, la journaliste d'actualités primée d'un Emmy Award, Christa Delcamp, rejoint Boomi pour soutenir les relations publiques et la stratégique médiatique, et James Dyson intègre l'entreprise pour diriger l'acquisition de talents par la diversité, l'équité et l'inclusion.

"Le récent lancement de Boomi en tant qu'entreprise autonome, couplé à notre technologie nuagique à forte croissance, nous donne l'opportunité de mettre sur pied notre équipe de direction dans le cadre d'une expansion beaucoup plus vaste, avec plusieurs centaines de nouveaux postes qui seront pourvus dans l'année", déclare David Meredith, PDG de Boomi. "Notre plateforme leader et notre culture d'entreprise primée nous ont permis de recruter des talents hors pair, ouverts sur le monde, présentant un bilan éprouvé et animés d'une passion pour accélérer notre objectif de rendre le monde meilleur en connectant toutes les personnes à tous les objets."

Ces nouvelles nominations dans l'équipe de direction font suite à la récente indépendance de Boomi, soutenue par des sociétés de capitaux privés de premier plan, Francisco Partners et TPG, dans le cadre d'une transaction de 4 milliards de dollars. En tant que chef de file mondial des logiciels en tant que service (SaaS) avec plus de 20 000 clients ? Boomi peut se targuer d'une communauté croissante de plus de 100 000 membres, d'un réseau mondial de plus de 800 partenaires, et d'un des plus larges éventails d'intégrateurs de systèmes mondiaux (GSI) de l'écosystème iPaaS, avec Accenture, Deloitte, SAP, et Snowflake, ainsi que les trois plus grands fournisseurs de cloud, Amazon Web Services, Google, et Microsoft, entre autres.

Boomi est désigné comme Leader dans le Magic Quadranttm de Gartner® des plateformes en tant que service pour entreprise (EiPaaS)1 pour la huitième année consécutive. La société a récemment reçu le Gold Globee® Award dans la catégorie Plateforme en tant que service (PaaS), et a recueilli de nombreux prix en tant qu'employeur de choix, notamment en figurant au récent classement des Meilleurs lieux de travail d'Inc. Magazine. Alors que la société continue de se développer rapidement pour répondre à une demande mondiale en connectivité numérique, intégration et automatisation, Boomi projette de recruter plusieurs centaines de nouveaux collaborateurs cette année afin d'accélérer toutes les fonctions de son activité.

BOOMI ATTIRE DES TALENTS DE RENOMMÉE MONDIALE:

Madeline Ling, CFO

Ling est diplômée d'un MBA de la Stanford Graduate School of Business, et apporte près de 25 années d'expérience dans la direction d'entreprises internationales financées par des capitaux privés par le biais d'une croissance stratégique et internationale. Elle a occupé de multiples postes de CFO durant sa carrière, y compris dans le cadre de missions internationales. Ling a récemment travaillé en tant que CFO pour une société de portefeuille de Hellman and Friedman (H&F) financée par capitaux privés, et a précédemment travaillé chez VMware, The Boston Consulting Group, et Intel.

Marcy Campbell, CRO

Campbell apporte à Boomi plus de 30 ans d'expérience à la tête de grandes organisations de commercialisation pour des entreprises internationales du Fortune 500 et des techs adossées à du capital-risque. Elle a récemment travaillé comme vice-présidente principale chez PayPal, où elle a dirigé les ventes mondiales, les services professionnels et les opérations. Chez Boomi, Campbell prendra les rênes des stratégies de création de revenus dans l'optique de générer une croissance rapide, tout en continuant à fournir de la valeur aux clients.

Fran Wilson, CMO

Avec plus de 20 ans d'expérience approfondie dans les organisations de logiciels d'entreprise SaaS et B2B, Wilson a fourni un leadership marketing durant l'introduction en bourse (IPO) de Red Hat, et durant sa croissance rapide de revenus, de 400 millions à plus de 4 milliards de dollars, qui a culminé par son rachat par IBM pour 34 milliards de dollars.

Christa Delcamp, relations publiques et stratégie médiatique

Delcamp apporte plus de deux décennies d'expérience dans les relations publiques, le journalisme, la création de contenus, et les communications, sur un large éventail de plateformes, notamment des chaînes numériques et de réseaux sociaux détenues et exploitées par NBC et CBS, la radio et le podcasting, et la presse écrite. Journaliste d'actualités primée d'un Emmy Award, Delcamp jouit d'une expertise approfondie dans la narration de récits percutants, qui aidera Boomi à intensifier la sensibilisation du marché pour sa plateforme leader et sa mission consistant à connecter le monde.

James Dyson, acquisition de talents par la diversité, l'équité et l'inclusion (DEI)

Dyson apporte plus de 20 années d'expérience dans la gestion de l'acquisition de talents dans des entreprises internationales, notamment Accenture. À son nouveau poste, Dyson s'appuiera sur son expertise approfondie et son vaste réseau international pour soutenir la croissance rapide de Boomi et continuer à renforcer la culture primée de l'entreprise.

