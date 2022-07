SoSafe nomme Felix Fichtl, l'ancien directeur de Smartly.io et leader dans le domaine du SaaS, au poste de directeur financier pour poursuivre la croissance récente de l'entreprise





SoSafe, un chef de file de la sensibilisation à la cybersécurité, nomme Felix Fichtl, l'ancien directeur de Smartly.io et leader dans le domaine du SaaS, au poste de directeur financier.

Fichtl bénéficie de plus de dix ans d'expérience dans la création et le développement d'organismes financiers évoluant dans le domaine du SaaS, que ce soit dans le cadre de sa précédente fonction en tant que directeur financier chez Smartly.io, le géant mondial de l'automatisation des annonces publicitaires sur les réseaux sociaux ou durant son activité à la tête des opérations financières pour les leaders du marché zoovu (anciennement connue sous le nom de SMARTASSISTANT) et SAP Hybris (désormais SAP CX).

Sa nomination intervient alors que SoSafe cherche à tirer parti de sa croissance récente et à créer une approche de la cybersécurité centrée sur l'humain pour accompagner davantage d'entreprises à travers le monde. SoSafe s'impose actuellement comme l'une des figures de proue sur le marché de la sensibilisation à la cybersécurité en Allemagne, son pays d'origine, et comme l'un des principaux fournisseurs en Europe.

En janvier 2022, la société a levé 73 millions de dollars dans le cadre d'un tour de financement de série B dirigé par Highland Europe, afin d'étendre ses activités à de nouvelles régions et de se positionner en tant que leader mondial du marché. Fichtl jouera un rôle clé dans les projets de la société qui visent à développer davantage la force, l'expérience et l'expertise de l'équipe de haute direction existante.

Avec sa plateforme axée sur les données et centrée sur l'humain, SoSafe adopte une approche unique de la science comportementale dans la cybersécurité. Cette approche, initiée par son fondateur et PDG, le psychologue Hellemann, s'appuie sur l'idée que 85 % des cyberattaques contre les entreprises et les organisations sont attribuables au facteur humain. C'est pour cette raison que SoSafe intègre des éléments de gamification conséquents dans les flux de travail des employés pour encourager et développer des cultures de sécurité efficaces dans les entreprises.

Le leader de l'industrie dans le domaine du SaaS, Felix Fichtl, anciennement cadre chez Smartly.io renforce l'équipe de direction de SoSafe

Au cours de son mandat chez Smartly.io, Fichtl a développé l'organisme financier et a joué un rôle clé dans le cadre de la cession d'une participation majoritaire dans l'entreprise à Providence Equity en 2019. Durant son activité chez SAP Hybris, ce dernier a piloté l'intégration post-fusion d'Hybris avant d'endosser le rôle de directeur du pôle financier chez SAP Hybris (désormais SAP CX).

« La proposition de valeur de SoSafe est très claire et concerne des domaines clés pour les entreprises du monde entier. La société est en passe de se distinguer dans le domaine de la cybersécurité, à l'échelle internationale », déclare Fichtl. « Smartly.io, qui était initialement un acteur européen, est devenu un leader mondial du marché au cours de mon mandat. Nous avons besoin de davantage de réussites comme celle-ci et SoSafe est susceptible de connaître un succès similaire. L'équipe et les investisseurs autour de SoSafe m'impressionnent et je suis impatient de travailler avec eux », ajoute-t-il.

« L'équipe de haute direction de SoSafe regorge de leaders du secteur expérimentés, et regroupe un socle de compétences étendues et complémentaires, des lignes de responsabilité claires et des structures transparentes. Felix est un directeur exceptionnel qui s'insère parfaitement dans cette équipe », déclare Hellemann. « Sa nomination démontre non seulement notre croissance et notre engagement envers nos clients, mais elle met également en lumière nos ambitions et nous permettra de renforcer la position de SoSafe en tant que chef de file de la sensibilisation à la cybersécurité », déclare Niklas Hellemann, cofondateur et PDG de SoSafe.

SoSafe se développe actuellement à l'international et a récemment inauguré des hubs à Amsterdam, Londres et Paris pour s'introduire sur de nouveaux marchés.

_______________

À propos de SoSafe

SoSafe permet aux entreprises de créer une culture de sécurité et d'atténuer les risques grâce à ses programmes de sensibilisation conformes au RGPD. La société a été fondée à Cologne, en Allemagne, en 2018 par Niklas Hellemann, psychologue et ancien consultant du cabinet BCG, Lukas Schaefer, expert en numérisation et ancien consultant du cabinet McKinsey, et Felix Schuerholz, ingénieur logiciel chevronné. Aujourd'hui, l'entreprise répond aux besoins de plus de 2000 clients à travers le monde et s'impose comme l'une des figures de proue sur le marché de la sensibilisation et de la formation à la sécurité dans la région DACH. SoSafe est l'un des leaders de la sensibilisation à la cybersécurité avec sa plateforme de deuxième génération qui s'appuie sur les sciences du comportement et les algorithmes intelligents tout en mettant l'accent sur l'engagement des utilisateurs et les besoins du client. SoSafe offre des expériences d'apprentissage engageantes et personnalisées et des simulations d'attaques intelligentes qui permettent aux employés d'oeuvrer efficacement contre les menaces en ligne. L'équipe SoSafe compte désormais plus de 350 employés répartis sur cinq sites situés à Cologne (siège de l'entreprise), Amsterdam, Berlin, Londres et Paris.

Site Web : www.sosafe-awareness.com/

LinkedIn : www.linkedin.com/company/sosafe-cyber-security/mycompany/

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 6 juillet 2022 à 11:40 et diffusé par :