Un médecin de famille spécialisé en usage de substances à la tête du Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances

OTTAWA, 05 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Dr Alexander Caudarella, médecin de famille bilingue spécialisé en usage de substances, sera à la tête du Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances (CCDUS) à compter d'août 2022. Le CCDUS a été créé en 1988 par une loi du Parlement en tant qu'expert national neutre, non partisan et fiable du domaine des dépendances et de l'usage de substances.



Le Dr Caudarella a une vaste expérience et une formation approfondie en usage de substances et en médecine des dépendances. Il est notamment membre et conseiller expert de l'équipe sur le rétablissement de la COVID-19 et sur la santé mentale et la dépendance de Santé Ontario et du groupe technique sur la mortalité associée à l'usage de substances de l'Agence de la santé publique du Canada. Il siège aussi au Groupe d'intervention d'urgence face aux opioïdes de l'Ontario, au COVID-19 Opioid Working Group (groupe de travail sur les opioïdes et la COVID-19) et au Joint Task Force on Substance Use (groupe de travail mixte sur l'usage de substances).

Le Dr Caudarella a été directeur médical des services en usage de substances et médecin au Département de la santé mentale et de la dépendance à l'Hôpital St. Michael's, médecin en chef pour l'organisme Inner City Health Associates et consultant en santé mentale et en usage de substances pour le gouvernement du Nunavut. Il est responsable clinique au Centre on Drug Policy Evaluation à l'Université de Toronto.

« Nous avons beaucoup de travail devant nous, surtout avec la double urgence que sont la pandémie et la toxicité des drogues, a-t-il déclaré. Mais le CCDUS est très bien placé pour centrer ses recherches et recommandations factuelles sur l'usage de substances et ses nombreux liens, non seulement avec la santé mentale, mais aussi avec la santé physique, le système de justice pénale, les déterminants sociaux de la santé et bien plus. »

« Le CCDUS est la seule organisation au Canada dont le mandat national porte sur les questions d'usage de substances. Nous traversons une période difficile, et le CCDUS continuera à améliorer la santé et le bien-être de la population canadienne en collaborant avec tous les acteurs concernés ? des décideurs aux scientifiques, en passant par les personnes qui consomment des substances et leurs familles. »

Selon Vaughan Dowie, président du conseil d'administration du CCDUS, les membres savaient qu'ils avaient trouvé la personne qu'il leur fallait avec le Dr Caudarella. « Je suis persuadé qu'il saura mettre à profit la base solide établie par le CCDUS depuis sa création voilà plus de 30 ans. C'est un homme de solutions qui est certainement en mesure de relever les grands défis auxquels fait face le Canada en matière d'usage de substances. »

Le CCDUS a été créé par le Parlement afin de fournir un leadership national pour aborder la consommation de substances au Canada. À titre d'organisme digne de confiance, il offre des conseils aux décideurs partout au pays en profitant du pouvoir des recherches, en cultivant les connaissances et en rassemblant divers points de vue.



Les activités et les produits du CCDUS sont réalisés grâce à la contribution financière de Santé Canada. Les opinions exprimées par le CCDUS ne reflètent pas nécessairement celles du gouvernement du Canada.











