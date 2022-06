La Garde côtière canadienne commence la saison 2022 dans l'Arctique





YELLOWKNIFE, NT, le 30 juin 2022 /CNW/ - La Garde côtière canadienne (GCC) a commencé sa saison opérationnelle annuelle dans l'Arctique. Au total, la GCC déploiera sept de ses brise-glaces de juin à novembre afin de soutenir les collectivités nordiques et les engagements en matière d'opérations et de programmes.

19 juin - Le NGCC Terry Fox a quitté St. John's (T.-N.-L.) pour mener des opérations de déglaçage et pour réaliser des opérations liées aux aides à la navigation dans le corridor de navigation de la région d' Iqaluit .

- Le NGCC a quitté (T.-N.-L.) pour mener des opérations de déglaçage et pour réaliser des opérations liées aux aides à la navigation dans le corridor de navigation de la région d' . 25 juin - Le NGCC Pierre Radisson a quitté Québec (Qc) pour mener des opérations de déglaçage, pour réaliser des opérations liées aux aides à la navigation, pour aller entretenir et ravitailler la station de Killiniq, et pour mener la mission scientifique de l'Institut océanographique de Bedford (IOB).

- Le NGCC a quitté Québec (Qc) pour mener des opérations de déglaçage, pour réaliser des opérations liées aux aides à la navigation, pour aller entretenir et ravitailler la station de Killiniq, et pour mener la mission scientifique de l'Institut océanographique de (IOB). 29 juin - Le NGCC Des Groseilliers a quitté Québec (Qc) pour mener des opérations de déglaçage, pour aller ravitailler la station Eureka, et pour effectuer des relevés pour le Service hydrographique du Canada (SHC).

- Le NGCC a quitté Québec (Qc) pour mener des opérations de déglaçage, pour aller ravitailler la station Eureka, et pour effectuer des relevés pour le Service hydrographique du Canada (SHC). 6 juillet - Le NGCC Sir Wilfrid Laurier quitte Victoria (C.-B.) pour mener des opérations de déglaçage et des opérations liées aux aides à la navigation, pour effectuer des relevés du SHC, et pour réaliser des activités de programme scientifique.

- Le NGCC quitte (C.-B.) pour mener des opérations de déglaçage et des opérations liées aux aides à la navigation, pour effectuer des relevés du SHC, et pour réaliser des activités de programme scientifique. 14 juillet - Le NGCC Henry Larsen quitte St. John's (T.-N.-L.) pour mener des opérations de déglaçage, pour effectuer des relevés du SHC et pour mener l'opération Pacer Goose, la mission annuelle de réapprovisionnement pour la base des Forces aériennes des États-Unis à Thulé, au Groenland.

- Le NGCC quitte (T.-N.-L.) pour mener des opérations de déglaçage, pour effectuer des relevés du SHC et pour mener l'opération Pacer Goose, la mission annuelle de réapprovisionnement pour la base des Forces aériennes des États-Unis à Thulé, au Groenland. 18 août - Le NGCC Louis S. St-Laurent quitte St. John's (T.-N.-L.) pour mener des opérations de déglaçage, pour effectuer des relevés du SHC, et pour prendre part à la mission internationale de l'étude conjointe sur les glaces océaniques dans la mer de Beaufort.

- Le NGCC quitte (T.-N.-L.) pour mener des opérations de déglaçage, pour effectuer des relevés du SHC, et pour prendre part à la mission internationale de l'étude conjointe sur les glaces océaniques dans la mer de Beaufort. 9 septembre - Le NGCC Amundsen quitte Québec (Qc) pour mener des missions scientifiques dirigées par Amundsen Science.

Les navires et les équipages spécialisés de la GCC sont prêts à aider l'industrie du transport maritime durant les missions de réapprovisionnement annuelles dans l'Arctique. La navigation sécuritaire et efficace dans les eaux de l'Arctique est maintenue durant toute la saison de navigation, grâce à des mises à jour quotidiennes sur l'état des glaces et les opérations, et à des escortes dans les glaces offertes au besoin à l'industrie et aux partenaires.

Tout au long de la saison, des chercheurs du gouvernement fédéral et du milieu universitaire, ainsi que des hydrographes, se joindront aux équipages des navires de la GCC pour réaliser des projets scientifiques et des relevés hydrographiques nouveaux ou en cours. La GCC effectuera également des opérations de formation conjointes avec des partenaires nationaux et internationaux de l'Arctique.

En fonction des horaires et des possibilités, les équipages participeront à des activités de formation et de familiarisation avec les gardes côtières auxiliaires canadiennes, comme des activités de recherche et sauvetage, ou d'intervention environnementale. Ces occasions permettent aux équipages et aux communautés d'établir des relations et d'échanger des connaissances maritimes entre eux.

La GCC continue de surveiller activement la pandémie de COVID-19. Bien qu'un certain nombre de restrictions aient été levées, la GCC maintiendra des mesures de protection supplémentaires et se tiendra prête à adapter ses opérations au besoin.

Le gouvernement du Canada est fermement résolu à assurer la sécurité maritime, à fournir les services essentiels aux marins, et à assurer la santé et la sécurité de tous les Canadiens. La saison annuelle de déglaçage dans les eaux arctiques, de la Garde côtière canadienne, permet de garantir le déplacement sécuritaire et efficace des navires et des marchandises dans les eaux arctiques, ce qui est essentiel pour le réapprovisionnement des collectivités. La présence de la GCC dans le Nord canadien permet également d'assurer la prestation des services essentiels, notamment les opérations de recherche et sauvetage, l'appui à la recherche scientifique, les services de communication et de trafic maritimes, les aides à la navigation, et l'intervention en milieu marin.

Faits en bref

La station nordique d'Embarcations de sauvetage côtier de la Garde côtière canadienne située à Rankin Inlet , au Nunavut , a rouvert ses portes le 29 juin 2022 pour offrir des services de recherche et de sauvetage en mer à l'échelle locale pendant la saison estivale.

, au , a rouvert ses portes le 29 juin 2022 pour offrir des services de recherche et de sauvetage en mer à l'échelle locale pendant la saison estivale. La réouverture annuelle du centre des Services de communications et de trafic maritime (SCTM) à Iqaluit a eu lieu le 16 mai 2022. Ce dernier demeurera ouvert jusqu'aux environs du 20 décembre 2022, date à partir de laquelle les services dans la zone des services de trafic maritime du Nord canadien (NORDREG) seront fournis par le centre des SCTM des Escoumins , au Québec, jusqu'à l'ouverture de la saison 2023 dans l'Arctique.

a eu lieu le 16 mai 2022. Ce dernier demeurera ouvert jusqu'aux environs du 20 décembre 2022, date à partir de laquelle les services dans la zone des services de trafic maritime du Nord canadien (NORDREG) seront par le centre des SCTM des , au Québec, jusqu'à l'ouverture de la saison 2023 dans l'Arctique. Les produits de navigation publiés officiellement par le Service hydrographique du Canada (SHC) fournissent l'information maritime nécessaire pour soutenir une navigation sécuritaire et efficace dans l'Arctique. Cette année, des hydrographes du SHC navigueront à bord de quatre brise-glaces de la Garde côtière pour effectuer des travaux de relevé, et augmenter la quantité de fonds marins étudiés dans l'Arctique aux fins de cartographie. Les données seront recueillies au moyen d'échosondeurs multifaisceaux installés à bord de brise-glaces, et de plus petits bateaux de levés hydrographiques, pouvant être mis à l'eau à partir de brise-glaces, pour accéder à des zones moins profondes.

Produits connexes :

Liens connexes :

Restez branchés

Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

SOURCE Garde côtière canadienne

Communiqué envoyé le 30 juin 2022 à 18:12 et diffusé par :