Fluence et pmOne s'associent pour favoriser l'adoption de la consolidation, de la clôture et du reporting modernes en Europe.

Fluence Technologies, le seul fournisseur de logiciels de consolidation financière, de clôture et de reporting pure-play pour les entreprises à forte croissance, a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec le spécialiste de la numérisation et fournisseur de services informatiques pmOne Group. Ce partenariat élargit l'offre modulaire de pmOne d'optimisation des processus financiers essentiels, et renforce la présence croissante de Fluence en Europe.

Le logiciel de Fluence comprend des solutions intégrées pour le rapprochement des comptes, la consolidation, la gestion des clôtures et les rapports financiers, intégrés et narratifs. Proposé sous la forme d'une solution SaaS basée sur Microsoft Azure et Office, ce partenariat complète le portefeuille de gestion de la performance d'entreprise (CPM) de pmOne, notamment pour les clients ayant une stratégie Microsoft.

« Le partenariat avec Fluence s'inscrit parfaitement dans le cadre de notre orientation stratégique en tant que fournisseur de plateforme modulaire, avec une approche de service complet pour le bureau du directeur financier », a déclaré Alexander Weitzel, directeur général de pmOne Group. « Nous voulons accompagner nos clients sur un chemin optimal vers le "Bureau des finances 4.0", c'est pourquoi nous élargissons continuellement notre gamme de solutions ».

Grâce à son approche Smart Start Consolidation ([email protected]), pmOne peut déployer rapidement Fluence pour fournir aux clients des processus accélérés de clôture financière, de consolidation, de reporting, de budgétisation, de planification et autres.

pmOne et Fluence partagent une expertise approfondie et des années d'expérience au service du Bureau des finances, notamment en matière de clôture et de consolidation financière. Toutes deux s'engagent à soutenir les départements financiers et leur besoin de préparation flexible et cohérente des informations pour conduire la gestion à l'échelle de l'entreprise.

« Le partenariat entre Fluence et pmOne témoigne de notre approche privilégiant le partenariat pour répondre aux besoins évolutifs des directeurs financiers modernes et du Bureau des finances », a déclaré Michael Morrison, CEO de Fluence. « Comme nous avons pu le constater personnellement, pmOne comprend notre proposition de valeur et, mais surtout, les clients qui sont susceptibles de tirer le plus de valeur commerciale d'une solution moderne de consolidation, de clôture et de reporting ».

À propos de pmOne - pmone.com

pmOne Group soutient ses clients grâce à son expertise précieuse en gestion des données, en intelligence économique moderne, en science des données et en CPM. Avec un portefeuille de services holistique et innovant, allant de l'analyse de maturité de l'utilisation des données numériques, des stratégies et architectures cloud individuelles, de la mise en oeuvre à l'exploitation et la maintenance - pmOne met en oeuvre les projets des clients de manière individuelle. Ceci apporte une valeur ajoutée significative grâce à des technologies de pointe en science des données, des processus d'apprentissage automatique et des systèmes de recommandation. Ainsi, pmOne soutient de manière rentable des secteurs d'activité centraux tels que les finances, le marketing et ventes, la production ainsi que les achats et l'informatique. pmOne a été fondée en 2007 et est basée à Munich.

À propos de Fluence - fluencetech.com

Fluence est le seul logiciel de consolidation financière, de clôture et de reporting destiné aux entreprises à forte croissance. Nos clients sont opérationnels en quelques semaines, clôturent leurs comptes en quelques jours et produisent des rapports en temps réel. Nous offrons à plus de 800 clients des gains d'efficacité qui changent la donne, ainsi que des chiffres fiables et actualisés, afin qu'ils puissent disposer du temps, du contrôle et de la confiance qu'ils méritent. Fluence est un logiciel prêt à l'emploi, sans codage, avec une interface Excel complète et des compétences d'entreprise pour une adoption immédiate et une valeur temps rapide, le tout dans une solution véritablement financière. Bienvenue chez Fluence... nous fermons tôt.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

