Europ Assistance Group choisit Akur8 pour renforcer son processus de tarification





Europ Assistance Group et Akur8 sont ravis d'annoncer leur collaboration pour renforcer le processus de tarification d'Europ Assistance pour les offres Assurance Voyage et Assistance Auto. En s'alliant à l'un des leaders mondiaux de l'assistance, Akur8 étend son empreinte européenne et développe son expertise en tarification de produits d'assurance variés.

Spécialement développée pour les assureurs, la solution d'Akur8 améliore leur processus de tarification à l'aide d'une technologie propriétaire, basée sur l'Intelligence Artificielle Transparente. Dans un secteur à la fois très réglementé et concurrentiel, l'explicabilité des modèles est en effet l'une des clés de la solution d'Akur8, combinée à d'excellentes performances reposant sur une prédictibilité et une rapidité de modélisation accrues.

En 1963, Europ Assistance invente le concept d'assistance. Avec une assistance 24h/24 et 7j/7 et un réseau international présent dans plus de 200 pays et territoires, Europ Assistance effectue chaque année plus de 11 millions d'interventions pour protéger ses centaines de millions d'assurés dans le monde et a été récompensée dans plusieurs pays pour ses excellentes prestations. En choisissant Akur8, Europ Assistance est en accord avec son ADN d'entreprise pionnière: la solution de tarification d'Akur8 apporte en effet une vitesse et une précision inégalées au processus de tarification assurantielle, permettant de construire des modèles hautement prédictifs en un temps record, tout en maintenant transparence, auditabilité et contrôle total des modèles créés.

"Nous sommes ravis de soutenir Europ Assistance dans la sophistication de son processus de tarification! L'accompagnement client nous tient particulièrement à coeur chez Akur8, nous sommes donc particulièrement fiers de collaborer avec un assureur réputé et récompensé pour sa fiabilité", a déclaré Samuel Falmagne, CEO d'Akur8.

"Nous sommes honorés de compter une nouvelle entreprise du Groupe Generali parmi nos clients. Non seulement cette nouvelle alliance avec Europ Assistance renforce la présence d'Akur8 en Europe, mais elle montre également que nos clients nous font confiance", commente Brune de Linares, Chief Customer Officer d'Akur8.

"Akur8 est un excellent outil de tarification! Nous avons été séduits par l'automatisation des tâches répétitives ainsi que par la prise en main rapide et facile de l'interface utilisateur pour tous les membres de l'équipe. Nous avons particulièrement apprécié de travailler sur nos propres données avec l'aide d'Akur8 au cours du pilote, et nous nous réjouissons de travailler ensemble à l'avenir", conclut Olivier Danneaux, Global Pricing & Underwriting Director chez Europ Assistance.

A propos d'Akur8

Akur8 révolutionne la tarification assurantielle grâce à l'IA Transparente, en renforçant les capacités de tarification des assureurs avec une vitesse et une précision inégalées tout au long du processus de tarification, tout en conservant transparence et contrôle.Notre plateforme de tarification modulaire automatise la modélisation des primes techniques et commerciales. Elle permet aux assureurs de calculer des tarifs ajustés et précis, en accord avec leur stratégie commerciale, tout en ayant un impact business positif et en conservant un contrôle absolu des modèles créés, comme l'exigent les régulateurs du monde entier. Akur8 offre une modélisation 10x plus rapide, des modèles 10% plus prédictifs et un potentiel d'amélioration du rapport sinistres/primes de 2 à 4 %. Akur8 compte déjà plus de 50 clients dans plus de 20 pays, dont AXA, Generali et Munich Re, les assureurs spécialisés Canopius et Tokio Marine Kiln, les assurtechs Luko et Wakam, les mutualistes MAIF et Matmut, et l'assureur santé AG2R LA MONDIALE. 700 actuaires utilisent quotidiennement Akur8 pour construire leurs modèles de tarification, pour leurs lignes individuelles et commerciales en Dommages et Santé.

A propos d'Europ Assistance

Fondée en 1963, Europ Assistance, l'inventeur du concept d'assistance, accompagne ses clients dans plus de 200 pays et territoires grâce à un réseau de 750 000 partenaires agréés et 43 centres d'assistance. Notre mission est d'apporter aux personnes et aux entreprises des solutions adaptées à toute situation d'urgence ou de la vie quotidienne ? n'importe où, n'importe quand. Europ Assistance fournit des services d'assistance routière, d'assistance et d'assurance voyage, ainsi que des services d'assistance personnelle comme l'accompagnement des seniors, la protection de l'identité numérique, la télémédecine et la conciergerie. La volonté de ses 10 000 employés est d'être l'entreprise d'assistance la plus fiable au monde.

Europ Assistance fait partie du Groupe Generali, l'un des leaders mondiaux de l'assurance.

