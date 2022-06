Avis aux médias - Itinéraire de la vice-première ministre pour le jeudi 30 juin 2022

Pour aider à assurer la sécurité des personnes au Canada, le gouvernement du Canada a mis en place des mesures frontalières pour réduire le risque d'importation et de transmission de la COVID-19 et de nouveaux variants au Canada lié aux voyages...

Près des deux tiers des Canadiens disent qu'il est important de contribuer à un avenir plus vert avec leur voiture, selon une étude récente. Les changements permanents dans les habitudes de travail, l'augmentation du prix de l'essence et les...

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales. Newmarket (Ontario) Rencontres privées. 12 h 30 La vice-première ministre visitera un fabricant canadien de pièces automobiles, Exco Engineering, et rencontrera des travailleurs....

Le premier vol de Lynx Air (Lynx) au départ de l'aéroport international John C. Munro de Hamilton (« l'aéroport international de Hamilton ») a eu lieu aujourd'hui, marquant le début d'un service aller-retour bihebdomadaire vers l'aéroport...