LE PREMIER VOL DE LYNX AIR AU DÉPART DE HAMILTON A DÉCOLLÉ





La nouvelle compagnie aérienne ultra-abordable du Canada célèbre son arrivée à Hamilton avec un solde de places

HAMILTON, ON, le 29 juin 2022 /CNW/ - Le premier vol de Lynx Air (Lynx) au départ de l'aéroport international John C. Munro de Hamilton (« l'aéroport international de Hamilton ») a eu lieu aujourd'hui, marquant le début d'un service aller-retour bihebdomadaire vers l'aéroport international de Calgary et d'un service aller-retour bihebdomadaire vers l'aéroport international Stanfield d'Halifax.

Le 29 juillet 2022, la fréquence des vols directs entre Hamilton et Calgary passera à quatre par semaine. Cela portera à 12 le nombre total de vols à destination et en provenance de Hamilton, ce qui équivaut à 2 268 places par semaine.

Pour célébrer le premier vol de Lynx au départ d'Hamilton, la compagnie aérienne a lancé une vente de sièges à durée limitée, offrant jusqu'à 50 % de réduction sur tous les tarifs de base à destination et en provenance d'Hamilton. La vente débutera le 29 juin 2022 et se terminera le 1er juillet 2022, à 23 h 59 (HNE). Pour connaître tous les détails du solde et pour réserver un tarif ultra-abordable, veuillez consulter FlyLynx.com .

« Nous sommes ravis de proposer plus de choix et d'accroître la concurrence dans la région du Grand Toronto grâce au lancement des services de Lynx à l'aéroport international de Hamilton, a déclaré Merren McArthur, cheffe de la direction de Lynx Air. Que vous voyagiez pour rencontrer vos amis et votre famille, pour explorer la scène artistique dynamique de Hamilton ou pour découvrir les sentiers, les parcs et les chutes du magnifique lac Ontario, Lynx garantit une expérience de vol exceptionnelle à un prix très abordable. »

« La ville de Hamilton est très heureuse d'accueillir Lynx Air en tant que nouveau fournisseur à l'aéroport international John C. Munro de Hamilton, ce qui permet d'offrir un plus grand nombre d'options de vols abordables dans notre collectivité tout en stimulant le tourisme et en favorisant la reprise de l'économie locale. Nous nous réjouissons à l'idée d'être témoins de la croissance de Lynx Air au cours des prochaines années et de permettre à un plus grand nombre de gens de profiter des nombreux paysages et différentes activités qu'offre Hamilton », a déclaré le maire de Hamilton, Fred Eisenberger.

« Nous sommes ravis d'accueillir officiellement Lynx Air à l'aéroport international de Hamilton au moment

où elle effectue ses premiers vols. Cette étape importante permet non seulement à l'aéroport international de Hamilton d'offrir un point d'accès de plus en plus important à un transport aérien abordable, mais aussi de soutenir la reprise économique dans le secteur du tourisme », a déclaré Cole Horncastle, directeur exécutif de l'aéroport international John C. Munro de Hamilton.

L'horaire complet des vols de Lynx comprend :

Vol aller-retour Date de début Fréquence par semaine Calgary (Alberta) - Vancouver (C.-B.) 7 avril 2022 14 Calgary (Alberta) - Toronto (Ontario) 11 avril 2022 12 Vancouver (C.-B.) - Kelowna (C.-B.) 15 avril 2022 2 Calgary (Alberta) - Kelowna (C.-B.) 15 avril 2022 3 Calgary (Alberta) - Winnipeg (Manitoba) 19 avril 2022 4 Vancouver (C.-B.) - Winnipeg (Manitoba) 19 avril 2022 2 Vancouver (C.-B.) - Toronto (Ontario) 28 avril 2022 7 Toronto (Ontario) - Winnipeg (Manitoba) 5 mai 2022 2 Calgary (Alberta) - Victoria (C.-B.) 12 mai 2022 3 Toronto (Ontario) - St. John's (T.-N.-L.) 28 juin 2022 2 7 (à partir du 14 juillet) Calgary (Alberta) - Hamilton (Ontario) 29 juin 2022 2 4 (à partir du 29 juillet) Hamilton (Ontario) - Halifax (N.-É.) 29 juin 2022 2 Toronto (Ontario) - Halifax (N.-É.) 30 juin 2022 3 5 (à partir du 30 juillet) Edmonton (Alberta) - Toronto (Ontario) 14 juillet 2022 5 7 (à partir du 30 juillet) Edmonton (Alberta) - St. John's (T.-N.-L.)** 14 juillet 2022 5 Calgary (Alberta) - Halifax (N.-É.)** 14 juillet 2022 5 Calgary (Alberta) - St. John's (T.-N.-L.)** 16 juillet 2022 2 Edmonton (Alberta) - Halifax (N.-É.)** 30 juillet 2022 2

Veuillez noter que les dates peuvent changer. Visitez le site Web pour connaître l'horaire détaillé. * Offre d'une durée limitée; les tarifs sont exacts au moment de la publication et comprennent les taxes et les frais; les tarifs varient selon la destination et la date. ** Indique un vol avec escale à Toronto, une carte d'embarquement unique, des bagages enregistrés jusqu'à destination et aucun débarquement à Toronto.

Les billets sont maintenant en vente sur le site FlyLynx.com .

À propos de Lynx Air

Lynx Air (Lynx) est la principale compagnie aérienne à très bas prix du Canada. Elle a pour mission de rendre le transport aérien accessible à tous grâce à des tarifs très bas, un parc de nouveaux appareils Boeing 737 à la fine pointe et une expérience de vol exceptionnelle. Lynx est une compagnie aérienne privée canadienne qui dispose du soutien financier et de l'expertise de l'industrie nécessaires pour transformer le secteur de l'aviation au Canada. Pour en savoir plus, visitez FlyLynx.com ou communiquez avec Lynx sur Facebook , Twitter ou Instagram .

Le parc d'appareils Boeing 737 écoénergétiques et extrêmement fiables de Lynx Air est entretenu et exploité par l'une des équipes les plus expérimentées du secteur. L'aéronef offre une aérodynamique avancée et des moteurs très efficaces, ce qui permet de réaliser des économies importantes de carburant et de réduire les émissions de CO2 de la compagnie aérienne d'environ 14 % par rapport aux avions à couloir unique les plus efficaces. Il s'agit d'améliorations essentielles qui réduisent l'empreinte carbone de Lynx et qui contribuent à en faire l'une des compagnies aériennes les plus écologiques et les plus durables du Canada. Tous les appareils de Lynx répondent aux normes de sécurité internationales les plus élevées et sont certifiés par Transports Canada.

