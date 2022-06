izzi choisit Verimatrix XTD et Streamkeeper pour protéger ses applications multimédias et ses terminaux





Verimatrix, (Euronext Paris : VMX) (Paris:VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour qu'izzi, l'un des plus gros opérateur télécom pour le marché mexicain et qui commercialise notamment les services très prisés izzi tv et izzi go, va étendre le champ d'application de ses solutions Verimatrix de protection de contenu et d'anti-piratage avec le déploiement de Streamkeeper et des technologies Extended Threat Defense (XTD) dans le but de sécuriser plusieurs de ses services de streaming iOS, Android et web, ainsi que ses décodeurs Android.

Avec une clientèle en constante augmentation, des millions d'utilisateurs à travers le Mexique et une gamme étendue de plates-formes de diffusion de divertissement premium, izzi a décidé, au vu du succès de ses déploiements actuels de VCAS et Multi-DRM, de poursuivre sa collaboration avec Verimatrix. La solution Verimatrix XTD sera bientôt utilisée pour protéger le code de toutes les applications de télévision payante de l'entreprise et ce, sur toutes les plates-formes izzi. La société pourra également bénéficier des services intelligents et des dernières protections de Streamkeeper, la première solution de cybersécurité de l'industrie conçue pour détecter et bloquer les pirates des services OTT qui cherchent à détourner les contenus sportifs, hollywoodiens et autres, au cours de leur distribution de la source à l'abonné.

"Verimatrix est heureux de compter izzi parmi les clients les plus récents à faire le choix de nos solutions Streamkeeper et XTD, car cela témoigne de notre engagement permanent envers l'innovation et le service à la clientèle", a déclaré Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer et President de Verimatrix. "Grâce à l'offre très complète de Verimatrix en matière de sécurité, izzi dispose d'une visibilité continue sur les terminaux couvrant la détection des attaques, la prédiction et l'intervention."

"Toute entreprise possède des angles morts en matière de sécurité et pour une société aussi importante qu'izzi, la plus infime des failles de sécurité pourrait avoir des répercussions négatives sur nos résultats et sur notre marque", a déclaré Carlos Eduardo Romero, Video and Hubs Director d'izzi. "Comptant de multiples applications médias déployées sur des millions d'appareils, nous nous réjouissons des avantages offerts par les solutions de sécurité avancées de Verimatrix sur notre activité, et qui nous permettront de nous concentrer pleinement sur le service de nos clients."

A propos d'izzi telecom

izzi offre des services de téléphonie, d'Internet et de télévision numérique aux particuliers comme aux entreprises, couvrant la ville de Mexico, la zone métropolitaine et plus de 60 villes de la République mexicaine, notamment les villes les plus importantes. Visitez www.izzi.mx.

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d'aujourd'hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.

