Trackforce Valiant acquiert TrackTik Software et crée la plus grande société de gestion des effectifs de sécurité au monde





Trackforce Valiant, l'un des principaux fournisseurs de solutions de gestion des effectifs de sécurité, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de TrackTik Software, l'un des fournisseurs de gestion des effectifs de sécurité basés sur le cloud les plus innovants et à la croissance la plus rapide. La combinaison de ces deux sociétés a créé un nouveau leader dominant sur le marché.

«Nous sommes très heureux d'accueillir TrackTik dans la famille Trackforce Valiant», a déclaré Trevor Campion, PDG de Trackforce Valiant. «Aujourd'hui plus que jamais, nous croyons en l'importance de fournir de bonnes solutions de sécurité aux entreprises, quelque soit leurs tailles et leurs besoins. L'acquisition de TrackTik nous permet de fournir une large gamme d'options technologiques spécialement conçues pour les besoins des opérations de sécurité physique.»

TrackTik a été fondé en 2013 à Montréal au Canada, avec pour mission de fournir un ensemble d'outils complet, via un logiciel facile à utiliser, mettant la technologie au service de la gestion des effectifs de sécurité. TrackTik fournit des solutions dans plus de 35 pays sur 6 continents. L'entreprise innove régulièrement dans la façon dont les entreprises exploitent les technologies de gestion des effectifs pour les opérations de sécurité. La plate-forme fournit une suite complète d'applications, combinant le back-office aux opérations de sécurité de première ligne.

Les entreprises de sécurité physique peuvent désormais tirer parti des meilleures pratiques de deux principaux fournisseurs de gestion des effectifs de sécurité, et offrir de multiples options pour gérer leurs opérations. De plus, les équipes technologiques combinées de Trackforce Valiant et TrackTik Software permettront plus d'innovations et d'améliorations que chez tout autre fournisseur de logiciels du secteur.

«Le marché de la sécurité physique continue de croître, et avec lui le besoin de solutions adaptées.», a déclaré Simon Ferragne, PDG de TrackTik. «Cette acquisition nous positionne comme le leader dominant des technologies de gestion des effectifs de sécurité. Nous sommes ravis de nous associer pour poursuivre notre mission d'innovation et de création de solutions de pointe pour nos clients.»

Les deux sociétés continueront de maintenir leurs opérations au service de leurs clients et partenaires, Trevor Campion supervisant l'organisation en tant que PDG, et Simon Ferragne, PDG de TrackTik, en tant que directeur de la technologie. Simon Ferragne et les investisseursde TrackTik, CDPQ Investissements, Georgian, Klass Capital, Inovia Capital, Intercap et Schauer Ventures ont réinvesti une partie de leurs fonds dans la nouvelle entité afin de soutenir sa croissance.TrackTik continuera d'opérer et de maintenir sa présence au Québec comme l'un des principaux employeurs « petites et moyennes entreprises » au Canada. Trackforce Valiant et TrackTik collaboreront pour développer et innover des solutions de sécurité qui incluent la gestion du temps de travail, des rondes de sécurité, la gestion des incidents, la répartition des effectifs et des patrouilles mobiles, ainsi que la gestion de la facturation et de la paie.

À Propos de Trackforce Valiant :

Trackforce Valiant est un des leaders des solutions complètes de gestion des effectifs de sécurité. Plus de 300 000 professionnels répartis sur plus de 30 000 sites dans 45 pays utilisent Trackforce Valiant chaque jour pour garantir des services de sécurité fiables, améliorer l'efficacité opérationnelle et gérer de manière optimale leur capital humain. Depuis près de 30 ans, Trackforce Valiant fournit des solutions de sécurité entièrement intégrées à ses partenaires et clients. Grâce à son expertise en sécurité et à sa technologie de pointe en matière de systèmes d'information, Trackforce Valiant est fier d'offrir les solutions les plus efficaces du marché. Ses clients comprennent les plus grands fournisseurs de sécurité, aéroports, universités et entreprises du monde entier. Pour obtenir plus d'informations, visitez https://www.trackforcevaliant.com.

À Propos de TrackTik :

Fondée en 2013, TrackTik est une «scale-up» canadienne privée, de plus de 200 employés, financée par capital risque. TrackTik fournit une solution de gestion de la main-d'oeuvre basée sur le cloud dans l'industrie de la sécurité physique. Basée à Montréal, avec des bureaux au Royaume-Uni et une présence dans diverses provinces du Canada et des Pays-Bas, TrackTik dessert 780 clients dans plus de 35 pays. TrackTik s'est rapidement imposé comme l'un des leaders du marché et a pour mission de connecter de manière transparente l'homme, les processus et la technologie afin d'offrir une meilleure façon de travailler aux effectifs de sécurité physique. La suite intégrée d'outils automatisés de TrackTik relie de manière fluide les opérations de première ligne et la gestion du back-office. Sa technologie permet aux responsables de suivre la progression des employés sur le terrain, de réduire les tâches manuelles et diminuer les coûts. Elle permet entre autres de glaner des informations exploitables pour mettre en relief l'efficacité opérationnelle ainsi que d'augmenter la productivité, la satisfaction au travail et la rétention des effectifs. Pour obtenir plus d'informations, visitez https://www.tracktik.com.

Communiqué envoyé le 29 juin 2022 à 10:05 et diffusé par :