CORINTHIA HOTELS S'ASSOCIE AVEC LA SOCIÉTÉ DE RENOMMÉE MONDIALE « MONACO MARINA MANAGEMENT » AFIN D'ÉTABLIR DE NOUVELLES NORMES EN MATIÈRE DE NAVIGATION DE PLAISANCE À DOHA





DOHA, Qatar, 29 juin 2022 /PRNewswire/ -- Corinthia Hotels et United Development Company (UDC), une importante société d'actionnariat public qatarie et le maître d'oeuvre des îles The Pearl et Gewan, ont signé un accord de collaboration stratégique avec Monaco Marina Management (M3) et le Yacht Club de Monaco pour développer la navigation de plaisance dans leur Yacht Club situé sur l'île de The Pearl. Le nouveau club renforcera la position de l'île de The Pearl en tant que destination internationale pour la navigation maritime et de plaisance.

L'accord a été signé par Simon Naudi, PDG de Corinthia Hotels et Ibrahim Jassim Al-Othman, président, PDG et membre du conseil d'administration de UDC, ainsi que par M. Bernard d'Alessandri, secrétaire général du Yacht Club de Monaco, et M. José Marco Casellini, PDG de Monaco Marina Management.

Dans le cadre de cet accord, M3 apportera son soutien au groupe Corinthia et à UDC en vue de promouvoir et de développer les expériences et les services de voile et de yachting proposés au Corinthia Yacht Club. Cette collaboration les aidera également à obtenir le label « La Belle Classe Destinations », un label prestigieux décerné par le Yacht Club de Monaco qui définit une norme d'excellence pour la qualité des établissements, des services et de la sécurité dans les marinas réservées aux superyachts.

Simon Naudi a commenté : "Nous sommes ravis de collaborer avec les leaders mondiaux que sont le Yacht Club de Monaco et M3. Notre ambition est de transformer le Corinthia Yacht Club, sur The Pearl, en une destination de yachting renommée et de créer un centre florissant pour la communauté locale. Avec nos partenaires de UDC, nous nous engageons à faire en sorte que le club devienne un centre d'excellence sportive et sociale reconnu au niveau international pour les membres qui apprécient à la fois la voile de compétition et la voile de loisir. »

José Marco Casellini a ajouté : « Nous sommes très heureux de soutenir Corinthia Hotels, quant à sa volonté de s'ouvrir au yachting, en mettant à leur service l'expertise et le savoir-faire de nos experts dans la mise en place de nouveaux établissements à Doha. »

Ibrahim Jassim Al-Othman a déclaré : "Ce partenariat stratégique contribuera à renforcer la position mondiale de l'île de The Pearl en tant que principale destination maritime, ainsi que le leadership du Corinthia Yacht Club, situé sur l'île, dans le développement du yachting et de la voile pour en faire un sport international. »

Ibrahim Al-Othman a également ajouté : « Les plages de l'île de la Perle et les nombreuses infrastructures maritimes représentent des atouts majeurs pour les visiteurs et les touristes. Nous nous sommes toujours efforcés de l'améliorer, et aujourd'hui, la collaboration exceptionnelle avec Monaco Marina Management nous permettra de préparer la prochaine phase du développement du Corinthia Yacht Club. Nous voulons que ce club définisse une nouvelle norme dans le secteur de la navigation de plaisance et qu'il devienne l'un des principaux centres de loisirs nautiques de la région. Cela renforcera également la position de l'île de The Pearl en tant que remarquable destination de classe mondiale qui offre des expériences exceptionnelles et des concepts innovants au service du tourisme et de l'hospitalité. »

Bernard d'Alessandri a déclaré : « Il s'agit d'une très bonne nouvelle de constater que le monde du yachting s'étend à de nouvelles destinations, qui partagent notre vision du développement du yachting durable. Cela correspond à l'ambition de notre certification 'La Belle Classe Destinations', qui s'inscrit dans la politique d'attractivité de la Principauté de Monaco. »

Le Corinthia Yacht Club est actuellement en construction au coeur de la marina de Porto Arabia et devrait ouvrir ses portes avant la Coupe du monde de football de 2022. Ce projet emblématique s'étendra sur une superficie de 2232 m² et affichera un design ultramoderne, des vues imprenables et de nombreuses prestations, notamment des restaurants gastronomiques, des sièges extérieurs climatisés, ainsi qu'un salon de cigares, plusieurs salles de réunion et bien d'autres services qui contribuent à créer une atmosphère de détente.

Pour les demandes relatives à la presse, veuillez contacter

Corinthia Hotels : [email protected]

Gestion de la marina de Monaco : [email protected]

United Development Companies : [email protected]

Yacht Club de Monaco : [email protected]

À PROPOS DE CORINTHIA HOTELS

Corinthia est une chaîne d'hôtels de luxe en pleine expansion, fondée à Malte en 1962 par la famille Pisani. Au fil des ans, l'entreprise est devenue une multinationale qui investit, développe et gère des hôtels et des biens immobiliers. Son portefeuille comprend des hôtels primés dans des villes telles que Londres, Budapest, Lisbonne, Saint-Pétersbourg et l'île de Malte. Parmi les projets en cours, à différents stades de conception et de construction, figurent des hôtels emblématiques et prestigieux à Rome, New York, Bruxelles, Bucarest et Doha, ainsi qu'un nouveau complexe hôtelier à Malte. Pour plus d'informations, rendez-vous sur corinthia.com

À PROPOS DE UNITED DEVELOPMENT COMPANY (UDC)

United Development Company (UDC) est une importante société d'actionnariat public qatarie dont la mission est d'identifier et d'investir dans des projets à long terme contribuant à la croissance de l'État du Qatar et offrant une bonne valeur aux actionnaires. Créée en 1999, la société a été cotée à la bourse du Qatar en juin 2003. Elle dispose d'un capital social autorisé de 3,5 milliards de de roupies qataries et d'un actif total de 20 milliards de de roupies qataries au 31 mars 2022. Dès le premier jour, la société a activement contribué au développement de l'État du Qatar, en devenant rapidement une des principales sociétés d'actionnariat public du Qatar et parvenant à constituer un groupe composé de nombreux investissements fructueux. Par le biais d'une combinaison d'activités de projets et d'entreprises commerciales, UDC et ses filiales ont accumulé une grande quantité d'expérience spécifique, notamment une connaissance approfondie du développement immobilier, de la gestion immobilière, de l'hôtellerie et du secteur maritime, des infrastructures et des services publics. Dans le cadre de son plan d'affaires quinquennal, UDC tire parti de sa position de leader sur le marché pour obtenir des résultats financiers durables et maintenir ses objectifs de rentabilité en se concentrant sur ses activités principales et en investissant dans de nouveaux développements immobiliers viables.

Le projet phare de UDC est l'île de The Pearl, un archipel d'îles artificielles à usage mixte et l'un des plus grands projets immobiliers du Golfe.

UDC est également en train de développer l'île de Gewan, située à côté de l'île de The Pearl, pour en faire le dernier projet résidentiel, commercial et de divertissement de classe mondiale de la société. Ce développement a le potentiel de devenir une magnifique destination qui contribuera à la croissance future de UDC.

À PROPOS DU YACHT CLUB DE MONACO

Fondé en 1953 par le Prince Rainier et présidé par S.A.S. le Prince Albert II depuis 1984, le Yacht Club de Monaco est un club privé et très fermé qui rassemble plus de 2500 membres de 80 nationalités, partageant des valeurs communes autour de sa devise : 'Un seul esprit, une seule équipe, un seul club'. De par ses statuts, ce club privé a la particularité d'être chargé d'une mission de délégation de service public, comme en témoigne son rôle de facilitateur du port et de catalyseur de toutes les activités liées au Yachting en Principauté sous la marque générique commune « Monaco, Capitale du Yachting Haut de Gamme ». Préserver un certain « Art de Vivre au bord de la Mer », sauvegarder l'environnement, honorer le patrimoine nautique et promouvoir les technologies les plus innovantes..., c'est à travers les valeurs de son label « La Belle Classe » et ce même en dehors de son cercle de membres, que le Y.C.M. fédère les propriétaires et tous les acteurs du Yachting, en leur offrant une plateforme de communication et d'échange mais aussi de formation au sein de La Belle Classe Academy. Son ambition est de contribuer à la promotion et au rayonnement international de la Principauté.

Rawan Yousif

Numéro de téléphone : +974 33475991

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1847611/Corinthia_Yacht_Club_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1847612/Corinthia_Yacht_Club_2.jpg

Communiqué envoyé le 29 juin 2022 à 04:53 et diffusé par :