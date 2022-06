Les Canadiens impatients de prendre des vacances d'été, mais préoccupés par la hausse des coûts de voyage : sondage de la Banque CIBC





57 % des Canadiens affirment que voyager est un facteur clé de leur santé mentale

TORONTO, le 28 juin 2022 /CNW/ - Les restrictions de voyage liées à la pandémie sont largement derrière nous, et un nouveau sondage de la Banque CIBC révèle qu'une majorité de Canadiens (63 %) sont de nouveau disposés à voyager et ravis à l'idée de le faire. Toutefois, certains projets de vacances demeurent incertains, les trois quarts des Canadiens (75 %) indiquant qu'ils sont très préoccupés par le coût des voyages en raison des tensions inflationnistes.

Le sondage a également révélé que la plupart des Canadiens conviennent que voyager est essentiel à leur santé mentale (57 %). Parmi ceux qui comptent voyager cet été (36 %), la moitié (50 %) planifie une escapade routière au Canada, tandis que 38 % prévoient des vacances à petit prix. De plus, bon nombre d'entre eux (42 %) ne sont pas certains du montant total qu'ils souhaitent dépenser pour voyager cet été.

Voici ce que planifient les Canadiens qui disent avoir l'intention de voyager cet été :

50 % planifient une escapade routière à l'intérieur du pays

23 % feront un voyage au Canada en prenant un vol intérieur

en prenant un vol intérieur 20 % planifient un voyage de camping ou en véhicule récréatif

18 % prévoient voyager à l'étranger dans un pays autre que les États-Unis

16 % prévoient louer un chalet

« Les Canadiens nous ont dit plus tôt cette année qu'ils accordaient la priorité à leur bien-être, alors il n'est pas surprenant que les voyages figurent parmi les éléments clés du bien-être », explique Carissa Lucreziano, vice-présidente, Conseils en finance et placements à la Banque CIBC. « Toutefois, comme les prix ont augmenté, il est important de surveiller de près son budget et de trouver des moyens de réduire ses dépenses autant que possible au moment de planifier ses voyages. »

Comme les voyages étaient très limités pendant la pandémie, beaucoup de Canadiens accumulaient des points de primes voyages. Les Canadiens ont déclaré avoir accumulé un total de 55 700 points en moyenne sur leurs cartes assorties de primes voyages. Malgré ce grand nombre de points, de nombreux répondants (66 %) prévoient puiser dans leur épargne personnelle pour payer leurs vacances d'été, tandis qu'un tiers (33 %) des répondants ont indiqué qu'ils ne voyageront pas du tout cet été, car la hausse des prix rend les voyages inabordables.

« Comme un vol court-courrier aller-retour moyen peut coûter aussi peu que 10 000 points Aventura, les primes voyages peuvent être une bonne solution pour compenser une bonne partie des coûts associés aux vacances estivales, y compris l'hébergement ou les vols », ajoute Mme Lucreziano.

Autres conclusions importantes du sondage :

62 % des Canadiens seraient plus enclins à voyager dans leur province s'ils obtenaient un crédit d'impôt pour leurs vacances

63 % des Canadiens sont à l'aise de se rendre et de voyager aux États-Unis en voiture

42 % des Canadiens disent qu'ils seraient prêts à prolonger leurs vacances pour travailler à l'étranger, s'ils pouvaient le faire à distance

Mention juridique :

Ces résultats sont ceux d'une étude publiée par Maru Public Opinion et réalisée par les experts en échantillonnage et en collecte de données de Maru/Blue les 17 et 19 mai 2022, parmi une sélection aléatoire de 1 524 adultes canadiens qui sont des panélistes de La Voix Maru Canada. Ils ont été pondérés en fonction de la scolarité, de l'âge, du sexe et de la région (et, au Québec, de la langue) pour correspondre à la population, selon les données du recensement. Aux fins de comparaison, un échantillon aléatoire de cette taille présente une marge d'erreur estimée (qui mesure la variabilité de l'échantillonnage) de +/- 2,5 %, 19 fois sur 20. Les écarts entre les totaux sont attribuables à l'arrondissement des données.

