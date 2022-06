Denodo est reconnue comme une entreprise leader du Data Fabric par un cabinet d'analystes indépendant





Denodo, leader de la gestion des données, a annoncé aujourd'hui que l'entreprise américaine indépendante de premier plan, Forrester Research, Inc. avait placé Denodo au rang de leader, dans son dernier rapport « The Forrester Wavetm: Enterprise Data Fabric, Q2 2022 ». Selon le rapport, « Denodo est particulièrement adapté pour les clients axés sur une stratégie de data fabric à l'échelle de l'entreprise, pour prendre en charge la BI, la collaboration de données, l'intelligence client, l'ingénierie des données, la science des données, l'analyse IdO, les informations opérationnelles, et les cas d'utilisation d'analyse prédictive ».

Le rapport complet, publié le 23 juin, est disponible gratuitement ici.

The Wave a révélé que les organisations voulaient des données en temps réel, cohérentes, connectées et fiables, pour soutenir leurs opérations et informations commerciales essentielles. Toutefois, les nouvelles sources de données, la lenteur du transfert des données d'une plateforme à l'autre, les flux de travail de transformation des données rigides, et les règles de gouvernance, l'augmentation du volume de données, et la distribution des données sur les clouds et sur site peuvent faire échouer les organisations à mettre en oeuvre leur stratégie de données.

Noel Yuhanna, vice-président de Forrester, analyste principal et auteur du rapport, a écrit : « Denodo Technologies, acteur de longue date de la virtualisation des données, prend désormais en charge le data fabric avec des capacités étendues d'intégration, de gestion et de livraison, pour prendre en charge la BI en libre-service, l'analyse avancée, et les services de données d'entreprise ».

Grâce à des innovations parmi les meilleures et les plus récentes de leur catégorie, Denodo Platform offre :

Un catalogue de données, augmenté pour faciliter l'exploration, la découverte, et une meilleure collaboration et gouvernance des données.

Une analyse historique active basée sur les métadonnées, qui sert de base aux processus d'IA.

Une couche sémantique avec des métadonnées étendues, pour enrichir les informations techniques traditionnelles avec des termes commerciaux, des balises, un statut ou de la documentation, afin d'améliorer le libre-service, la sécurité et la gouvernance de toutes les ressources de données.

Des recommandations basées sur l'IA pour apprendre de l'utilisation et simplifier l'ensemble du cycle de vie de la pratique de gestion des données, notamment le développement, les opérations, le réglage des performances, etc.

DataOps et provisionnement multicloud, pour réduire les coûts de gestion et d'exploitation, et permettre au système d'être indépendant des fournisseurs de cloud.

« Nous sommes ravis d'avoir été reconnus par Forrester Wave en tant que leader, dans son rapport Enterprise Data Fabric », a déclaré Ravi Shankar, vice-président et directeur Marketing, chez Denodo. « La plupart de nos clients, y compris de nombreuses entreprises du Fortune 500, utilisent notre plateforme pour créer leur data fabric d'entreprise, pour des cas d'utilisation tels que l'analyse IdO, l'intelligence client, la détection des fraudes, l'analyse en temps réel, les informations opérationnelles et bien d'autres, autant de domaines où Denodo s'est vu décerner le score maximum. Nous sommes impatients de continuer à aider les organisations du monde entier à libérer leur pouvoir de décision, basé sur les données, pour créer une data fabric logique au niveau de l'entreprise ».

À propos de Denodo

Denodo est un leader de la gestion des données. La plateforme primée Denodo est la principale plateforme d'intégration, de gestion et de livraison de données, utilisant une approche logique pour permettre la BI en libre-service, la science des données, l'intégration de données hybride/multicloud, et les services de données d'entreprise. Réalisant plus de 400 % de retour sur investissement et des millions de dollars de bénéfices, les clients de Denodo dans les grandes et moyennes entreprises opérant dans plus de 30 secteurs d'activités ont amorti leur investissement en moins de 6 mois. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.denodo.com, ou appelez le 1 877 556 2531 (USA) / +44 (0) 20 7869 8053 (RU) / +65 6950 7489 (Singapour).

