Huawei dévoile sa solution intelligente de distribution d'électricité1 lors du 26e Congrès mondial de l'énergie





Lors du 26e Congrès mondial de l'énergie de Rotterdam, Huawei a présenté IDS (Intelligent Distribution Solution). Développée en collaboration avec ses partenaires, IDS doit permettre de relever les défis les plus urgents auxquels est confronté le secteur de l'électricité, notamment les pertes de ligne élevées, le service peu fiable et le fardeau de la gestion des nouvelles charges énergétiques.

Pour relever ces défis, les producteurs d'électricité se tournent vers des solutions numériques qui exploitent la puissance des données, de la connectivité et de l'automatisation. La numérisation du réseau de distribution d'électricité - souvent appelé « dernier kilomètre » - est la pierre angulaire de la modernisation des réseaux électriques traditionnels. Ce « dernier kilomètre » est essentiel dans la mesure où il permet d'acheminer directement l'électricité jusqu'au domicile des consommateurs, aux locaux des entreprises et aux usines. La solution IDS de Huawei s'appuie sur des technologies innovantes qui permettent d'optimiser la distribution d'électricité, améliorer la fiabilité des réseaux électriques et faciliter l'intégration des sources d'énergie renouvelable.

« La Solution IDS de Huawei permet aux entreprises d'électricité de passer d'une numérisation à point unique des salles de distribution d'énergie à une intelligence basée sur une architecture, évolutive, ouverte et systématique. Avec un écosystème numérique ouvert, nous pouvons stimuler la créativité de base en interne et faire en sorte que l'industrie et le cross- capacités industrielles disponibles pour les clients externes », a déclaré David Sun, vice-président de Huawei et directeur général de la BU Huawei Electric Power Digitalisation.

L'architecture IDS se fonde sur un cadre unique « cloud-pipe-edge-pipe-device », qui comprend un cloud privé en tant que base numérique, des solutions à la fois filaires et sans fil pour le réseau backhaul, une unité de calcul edge (Edge Computing Unit, ECU) « tout en un » pour une gestion agile, et une communication à haut débit par courants porteurs en ligne (high-speed power line carrier communication, HPLC) de nouvelle génération, côté basse tension. Cette démarche intégrée favorise des observations mesurables en temps réel, et permet ainsi aux fournisseurs d'électricité d'optimiser leur activité, réduire leurs coûts et améliorer la satisfaction de leurs clients en leur donnant la possibilité d'identifier les éventuelles défaillances et, le cas échéant, prévenir les pannes d'alimentation en effectuant les réparations nécessaires en amont.

Cette solution a déjà démontré son efficacité en situation réelle. Elle a, en effet, été mise en oeuvre avec succès dans plusieurs provinces de Chine, notamment dans le Shaanxi en collaboration avec la State Grid Shaanxi Electric Power Co., Ltd et ses partenaires. La solution a révolutionné la gestion de plus de 100 000 transformateurs de distribution, raccourcissant la durée des pannes et favorisant une fiabilité spectaculaire de l'approvisionnement en électricité. Par ailleurs, cette solution a facilité l'intégration dans le réseau de plus de 50 000 sites photovoltaïques résidentiels, et permis d'assurer un taux d'accès et de consommation de 100 % à plus de 1 000 grandes centrales photovoltaïques de 10 kV.

« Cette solution permet une détection complète et précise sur le réseau de distribution d'électricité, une gestion agile et fiable, un service client réactif et proactif, et rend plus simple et plus efficace le travail de nos collaborateurs », a ajouté Zhang Genzhou, Directeur informatique de State Grid Shaanxi.

La solution IDS a également donné des résultats prometteurs dans les premiers tests réalisés en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient.

1 Intelligent Distribution Solution ou IDS

26 avril 2024 à 05:45

Communiqué envoyé leet diffusé par :