L'ACQUISITION DE PHARMA IT VA PERMETTRE À PLG DE RENFORCER SON POSITIONNEMENT EN EUROPE DU NORD ET DE PROPOSER DE NOUVEAUX TYPES DE SERVICES DANS UN CONTEXTE DE DIGITALISATION DES SCIENCES DE LA VIE





Après la récente acquisition de Quoretex en mai 2022, ProductLife Group (PLG), un leader mondial des services de réglementation et de conformité pour l'industrie des sciences de la vie, élargit son offre de services en acquérant Pharma IT.

PARIS, 28 juin 2022 /PRNewswire/ -- ProductLife Group (PLG), un fournisseur mondial de services spécialisés pour les secteurs pharmaceutique, médicotechnique et biotechnologique, a récemment acquis Pharma IT, une société de conseil en sciences de la vie basée à Copenhague, au Danemark.

Fondée en 2016, Pharma IT est un fournisseur leader de solutions de technologie & de conformité réglementaire pour l'industrie des sciences de la vie. L'entreprise se compose de 140 consultants qualifiés et se spécialise dans la qualité et la conformité, le conseil en gestion, le développement de médicaments et les technologies de l'information. L'ajout de Pharma IT renforcera l'offre existante de PLG en matière de gestion de la qualité et de conformité grâce à son expertise dans le domaine de la mise en oeuvre, de la validation et de la conformité des systèmes informatiques.

Grâce à sa capacité unique à fournir des solutions sur mesure aux clients établis et émergents ainsi que de nouvelles ressources innovantes en matière de Cloud, Pharma IT a connu une croissance moyenne de plus de 45 % par an au cours des 4 dernières années, faisant ainsi de nouvelles percées sur le marché nordique des sciences de la vie.

Suite à cette acquisition, PLG comptera plus de 800 employés répartis dans 40 pays différents. Cette nouvelle alliance ouvre la voie à une nouvelle accélération des ambitions de croissance des deux entreprises en permettant aux clients de bénéficier d'un plus grand nombre de compétences en matière de conseil et d'une portée plus large, tout en permettant à Pharma IT d'étendre ses solutions à l'échelle internationale.

« Pharma IT est un fournisseur de services bien connu et jouit d'une excellente réputation dans le domaine de la technologie pharmaceutique », a expliqué Xavier Duburcq, PDG de PLG. « Nous sommes ravis de nous adjoindre une entreprise dotée d'une direction chevronnée et de services synergiques dans le secteur hautement réglementé que nous servons. »

Jakob Juul Rasmussen, directeur général et cofondateur de Pharma IT, a déclaré : « Il m'a semblé évident que les deux organisations partageaient un même souci de qualité ainsi qu'un fort dévouement envers nos employés et nos clients. Cet engagement commun à fournir des solutions réputées avec des résultats exceptionnels favorisera non seulement notre partenariat, mais fournira également à nos clients une expertise réglementaire et technologique remarquable ».

« C'est un grand jour pour PLG. L'expertise spécialisée de Pharma IT nous permettra de développer davantage les affaires dans les pays nordiques, plus particulièrement dans la Medicon Valley, et d'étendre notre ligne de services de gestion de la qualité et de la conformité dans le monde entier. Il permet également à l'organisation d'élargir le parcours de Pharma 4.0 et de transformation numérique que nous avons récemment poursuivi », a ajouté Xavier.

« Notre mission est de fournir à nos clients une expertise technique inégalée combinée à un service de qualité, et nous savons que nous avons trouvé la même chose dans PLG. Faire partie d'une plus grande organisation ayant une excellente réputation et une empreinte mondiale significative est une étape passionnante pour Pharma IT. Nous nous réjouissons de ce prochain chapitre », a conclu Søren Winkel, partenaire et cofondateur de Pharma IT.

À propos de ProductLife Group

La mission du groupe ProductLife est d'améliorer la santé humaine en fournissant des services de réglementation et de conformité pour l'utilisation sûre et efficace des solutions médicales. PLG soutient ses clients tout au long du cycle de vie du produit, en combinant une expertise locale avec une portée mondiale couvrant plus de 150 pays. Elle fournit des services de conseil et d'externalisation dans les domaines du développement de médicaments, des affaires réglementaires, de la gestion de la qualité et de la conformité, de la vigilance et de l'information médicale, couvrant à la fois les produits établis et les thérapeutiques et diagnostics innovants.

Dans le but d'améliorer continuellement la valeur offerte aux personnes et aux clients, PLG s'engage dans un partenariat à long terme, l'innovation, la flexibilité et la rentabilité.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://productlifegroup.com/

À propos de Pharma IT

Pharma IT est un guichet unique de conseil offrant des services exclusivement destinés aux industries pharmaceutiques, biotechnologiques et des dispositifs médicaux. Nos consultants fournissent une assistance experte taillée sur mesure dans tous les domaines clés de ces industries, notamment le conseil en gestion et en affaires, le conseil en informatique et en solutions cloud, l'automatisation et l'analyse, le développement de médicaments, le conseil en dispositifs médicaux, le conseil en fabrication et le conseil en qualité, conformité et sécurité. Nous sommes fiers de notre expertise en la matière, notre approche hautement agile et notre approche orientée client. Cela a fait de Pharma IT un partenaire de confiance pour près de 100 entreprises à travers les pays nordiques.

Pour plus d'information, rendez-vous sur : https://pharmait.dk

