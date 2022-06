Le premier ministre incite à l'action dans les dossiers de la sécurité alimentaire, des changements climatiques et de l'égalité des sexes à la Réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth





KIGALI, Rwanda, le 25 juin 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a conclu aujourd'hui sa participation à la Réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth (RCGC) de 2022 à Kigali, au Rwanda, où il a travaillé de près avec ses partenaires internationaux autour de grandes priorités, telles que la sécurité alimentaire, les changements climatiques et l'égalité des sexes, afin d'améliorer la vie de tous.

Nous en sommes à un moment charnière. Les pays membres du Commonwealth, ainsi que les autres pays du monde, ressentent les effets de l'invasion illégale et injustifiable de la Russie en Ukraine. Entre autres, le prix des aliments et de l'essence monte en flèche et les craintes de famine se font de plus en plus sentir. La situation est d'autant plus grave que les effets de la pandémie de COVID-19 et des changements climatiques persistent dans le monde.

Au cours de la RCGC, le premier ministre a incité les autres pays à prendre des mesures pour surmonter ces défis et a réitéré l'engagement inébranlable du Canada à l'égard des valeurs fondamentales autour desquelles les pays du Commonwealth doivent s'unir, à savoir des sociétés libres et démocratiques et la promotion de la paix et de la prospérité pour améliorer la vie de tous.

À la RCGC, le premier ministre a annoncé un investissement de près de 500 millions de dollars pour améliorer la vie des habitants du Commonwealth et du reste du monde. Parmi ces fonds, notons 250 millions de dollars annoncés le 23 juin pour lutter contre la crise alimentaire mondiale en mettant un accent particulier sur l'Afrique subsaharienne. Une somme additionnelle de 246,5 millions de dollars sera également consacrée à l'avancement de dossiers cruciaux, tels que la santé mondiale, l'égalité des sexes ainsi que la santé sexuelle et reproductive.

Ce montant total comprend 94 millions de dollars en financement pour l'éducation, dont :

80 millions de dollars pour le Programme canadien de bourses d'études pour le développement international 2030.

7,8 millions de dollars sur trois ans pour le renouvellement du soutien institutionnel à long terme accordé au Commonwealth of Learning (en anglais seulement), situé à Burnaby , en Colombie-Britannique

, en Colombie-Britannique 6,2 millions de dollars pour une initiative sur l'enseignement et l'apprentissage dans des contextes fragiles, qui vise à améliorer l'apprentissage dans les écoles primaires au Libéria et en Sierra Leone .

Un montant de 120 millions de dollars sera également consacré à 11 initiatives à l'appui de l'égalité des sexes, de l'autonomisation des femmes et des filles ainsi que de la santé sexuelle et reproductive et des droits connexes dans les pays du Commonwealth, notamment dans le cadre des projets suivants :

27 millions de dollars au projet Partenariats municipaux pour l'innovation - Femmes en politique locale.

20 millions de dollars en soutien continu au Nigéria pour la santé sexuelle et reproductive et les droits connexes, en particulier dans les régions négligées.

15,5 millions de dollars pour l'intelligence artificielle et la santé mondiale.

Le premier ministre a fait valoir l'engagement du Canada à soutenir encore davantage les efforts réalisés pour lutter contre les changements climatiques et renforcer la paix et la sécurité dans le continent africain en annonçant des programmes de l'ordre de 32,5 millions de dollars.

En marge de la RCGC, le premier ministre Trudeau a également souligné la volonté du Canada de favoriser le commerce et l'investissement avec ses partenaires du Commonwealth en Afrique par la signature de l'Accord sur le transport aérien Canada-Rwanda. L'élargissement des relations du Canada en matière de transport aérien améliore la connectivité avec les destinations nouvelles et existantes, ce qui est profitable aux passagers et aux entreprises. Le premier ministre en a également profité pour saluer des accords conclus avec le secteur privé au Botswana, au Cameroun, en Éthiopie, au Kenya et en Zambie pouvant s'élever à 148 millions de dollars. L'expansion du commerce et de l'investissement avec les pays africains est cruciale à notre relance économique avec des partenariats commerciaux élargis et de chaînes d'approvisionnement plus diversifiées qui créent de l'emploi et font croître la classe moyenne.

À Kigali, le Canada a annoncé son intention d'accroître la représentation canadienne sur le continent africain. Cette décision permettra d'améliorer encore plus nos relations. Le bureau canadien au Rwanda sera converti en haut-commissariat et, ainsi, il aura une plus grande capacité diplomatique pour promouvoir nos partenariats diversifiés, le vaste éventail d'intérêts que nous avons en commun et notre coopération. Le Canada envoie aussi une mission et un observateur permanent au sein de l'Union africaine à Addis-Abeba, ce qui donnera l'occasion de recadrer nos relations avec nos partenaires africains et de renforcer les efforts réalisés à l'égard de nos priorités communes. Étant donné les enjeux complexes que l'on constate dans le monde au chapitre de la paix et de la sécurité, le moment est venu de rehausser notre soutien aux efforts de paix et de sécurité régionales.

À la conclusion de la RCGC, les chefs de gouvernement ont fait paraître un communiqué intitulé « Vers un avenir commun fondé sur les liens, l'innovation et la transformation », qui renouvelle leur engagement à l'égard de sociétés libres et démocratiques et la promotion de la paix. Les dirigeants du Commonwealth ont également réélu Patricia Scotland au poste de secrétaire générale du Commonwealth, ont convenu de mettre en place des réformes pour moderniser le Commonwealth et améliorer sa gouvernance et ont dit espérer que ces démarches se feraient sans attendre.

Citation

« Nous en sommes à un moment charnière. Plus que jamais, les pays doivent unir leurs forces pour défendre les intérêts de l'Ukraine, tout en atténuant les répercussions mondiales de l'invasion illégale de la Russie, notamment au chapitre de la sécurité alimentaire et du coût de la vie. Nous voulons également resserrer nos liens avec les pays du Commonwealth, dont le Rwanda, afin de créer de bons emplois et de favoriser la croissance dans la classe moyenne, pour le bien de tous, et de lutter tous ensemble contre les changements climatiques.

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

À la RCGC, le premier ministre a pris part à un dialogue intergénérationnel dans le cadre d'un petit-déjeuner avec le Conseil jeunesse du Commonwealth.

Le premier ministre a également participé à la table ronde des chefs de gouvernement et d'entreprise du Forum des gens d'affaires du Commonwealth. La table ronde était coprésidée par le président Paul Kagame et Son Altesse Royale le prince de Galles.

le prince de Galles. Le premier ministre a pris part à un événement en marge de la RCGC intitulé « Maintenir la cible de 1,5 °C - le Pacte de Glasgow pour le climat et la création d'une dynamique en vue de la COP27 », tenu par le Rwanda et le Royaume-Uni.

pour le climat et la création d'une dynamique en vue de la », tenu par le et le Royaume-Uni. Le Commonwealth moderne est une association fondée sur des valeurs et réunissant 54 pays, dont la plupart entretiennent des liens historiques avec le Royaume-Uni et qui comptent ensemble plus de 2,4 milliards d'habitants sur les cinq continents.

Le Canada est le deuxième donateur en importance du Commonwealth. En 2020-2021, il a donné à l'organisation 10,86 millions de dollars au total.

est le deuxième donateur en importance du Commonwealth. En 2020-2021, il a donné à l'organisation 10,86 millions de dollars au total. Cette année, les dirigeants se sont rencontrés autour du thème « Vers un avenir commun fondé sur les liens, l'innovation et la transformation » pour discuter des moyens d'améliorer la vie des citoyens des 54 pays du Commonwealth.

Au cours de la RCGC, le premier ministre Trudeau a également tenu des rencontres bilatérales avec le président du Rwanda , Paul Kagame, le premier ministre d' Antigua -et- Barbuda , Gaston Browne , le président du Ghana , Addo Dankwa Akufo-Addo , le président du Kenya , Uhuru Kenyatta , le président de la Zambie, Hakainde Hichilema.

, Paul Kagame, le premier ministre d' -et- , , le président du , , le président du , , le président de la Zambie, Hakainde Hichilema. Le 23 juin 2022, le premier ministre Trudeau s'est rendu au Mémorial du génocide de Kigali pour rendre hommage aux victimes du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda .

