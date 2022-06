Wynn Resorts (Macau) S.A. et le gouvernement de la RAS de Macao concluent un accord de prolongation de concession





Prolongation de la concession de jeux jusqu'au 31 décembre 2022

MACAU, 24 juin 2022 /PRNewswire/ -- Wynn Resorts (Macau) S.A. (ci-après dénommé Wynn) est heureux d'annoncer qu'il a conclu l'accord d'extension de concession avec le gouvernement de la RAS de Macao, afin de prolonger la concession de jeu de Wynn du 26 juin 2022 au 31 décembre 2022.

Wynn souhaite exprimer sa sincère gratitude au gouvernement pour ses conseils durant le processus de l'accord d'extension de la concession. Wynn estime que cette extension lui permettra de continuer à contribuer au développement futur de Macao et de la communauté locale. Nous attendons avec impatience l'annonce des exigences et des détails du processus d'appel d'offres public pour les nouvelles concessions de jeux et nous travaillerons en étroite collaboration avec le gouvernement afin de bien préparer notre participation active à l'appel d'offres.

L'approbation de la loi modificative sur les jeux de hasard a permis de jeter les bases essentielles à long terme pour faciliter le développement ordonné, sain et durable du secteur. En plus d'adhérer aux exigences pertinentes de la loi, Wynn continuera à assumer ses responsabilités sociales et à soutenir pleinement le gouvernement dans la promotion de la diversification modérée du développement économique de Macao, l'amélioration de sa compétitivité dans les loisirs et le tourisme intégrés, et le renforcement de son profil auprès des touristes internationaux. Wynn coopérera aussi activement avec le gouvernement pour enrichir le développement de Macao en tant que centre mondial du tourisme et des loisirs.

Conformément aux termes du contrat d'extension de la concession, Wynn a versé au gouvernement de la RAS de Macao 47 millions MOP (équivalent à environ 45,6 millions HKD) à la signature de l'accord d'extension de la concession comme prime contractuelle pour l'extension. Pour plus de détails sur la prolongation, veuillez consulter l'annonce publiée sur le site Internet de la Bourse de Hong Kong à l'adresse suivante www.hkex.com.hk .

