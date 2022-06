Enghouse Systems Limited fait l'acquisition de Competella AB





Le fournisseur de logiciels de centres de contact se concentre sur les marchés scandinaves et suisses

MARKHAM, ON et STOCKHOLM, 23 juin 2022 /PRNewswire/ -- Enghouse Systems Limited (TSX: ENGH) a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Competella AB, un fournisseur de solutions de centre de contact et de console d'assistance en mode SaaS et sur site, basé à Stockholm, en Suède.

Competella offre une plateforme complète de centre de contact créée pour améliorer les offres de Microsoft Teams. La suite Competella Communication comprend des solutions pour les centres de contacts et les standardistes et est entièrement intégrée à Microsoft Teams. Les agents des centres de contact et les standardistes ont accès à un large éventail d'outils, y compris la recherche dans l'annuaire, la présence, le calendrier, l'e-mail et la messagerie instantanée, ainsi qu'à des files d'attente entièrement intégrées et au contrôle des médias. Une offre principale de Competella est une console d'opérateur qui peut être étendue aux centres de contact. La suite de communication Competella est vendue à travers un réseau professionnel de partenaires cloud et d'intégrateurs de systèmes .

« Competella offre une solution de centre de contact basée sur le cloud facile à déployer et qui fonctionne efficacement dans les Microsoft Teams », a déclaré Steve Sadler, président-directeur général d'Enghouse. Competella est le partenaire idéal pour nous car nous sommes tous deux présents en Suède depuis longtemps. Nous sommes très heureux d'accueillir les clients, les employés et les partenaires de Competella chez Enghouse. »

À propos d'Enghouse

Enghouse est une société canadienne cotée en bourse (TSX : ENGH) qui fournit des solutions logicielles d'entreprise axées sur les centres de contact, les communications vidéo, les soins de santé, les télécommunications, la sécurité publique et le marché des transports en commun. Enghouse a une stratégie de croissance à deux volets qui se concentre sur la croissance interne et les acquisitions, qui sont financées par les flux de trésorerie d'exploitation. La Société n'a pas de financement par emprunt externe et est organisée autour de deux secteurs d'activité : le groupe de gestion interactive et le groupe de gestion d'actifs. Pour plus d'informations sur Enghouse, consultez le site Web de la société à l'adresse suivante : www.enghouse.com .

À propos de Competella

Fondée en 2009, Competella propose une plateforme complète construite sur Microsoft Teams. La suite de communication Competella comprend des solutions pour les Centres de Contacts et les Préposés ainsi que des add-ons complémentaires Office User. Plus de 700 entreprises des secteurs public et privé, principalement en Scandinavie et en Suisse, ont déployé les produits Competella. Pour de plus amples informations, consultez le site www.competella.com .

Sam Anidjar, vice-président, Développement de l'entreprise, Enghouse Systems Limited, [email protected]

