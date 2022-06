Propulsion Québec dévoile trois programmes visant à soutenir et développer l'écosystème québécois des transports électriques et intelligents





MONTRÉAL, le 23 juin 2022 /CNW Telbec/ - Propulsion Québec, la grappe des transports électriques et intelligents (TEI), en collaboration avec le gouvernement du Canada, a mis sur pied trois programmes visant à soutenir l'écosystème des TEI dans sa croissance et son développement. La mise en place de ces programmes renforce fortement le positionnement de Propulsion Québec comme un acteur clé pour accélérer l'électrification des transports, accompagner les entreprises dans le virage électrique et favoriser la transition écologique de l'économie du Québec.

RECHARGE +

Par le biais du Programme d'infrastructure pour les véhicules émission zéro, Ressources Naturelles Canada a octroyé 4M $ de financement à Propulsion Québec afin de mettre sur pied le programme Recharge +, pour l'installation de jusqu'à 680 bornes de recharge de niveau 2 au Québec. Ce programme permettra à la grappe des TEI de distribuer du financement à ses membres et grands partenaires du secteur privé ainsi qu'aux organisations québécoises du secteur public pour acquérir et installer des infrastructures de recharge pour les parcs de véhicules légers, les milieux de travail et les lieux publics. Les entreprises admissibles pourraient obtenir entre 5 000 $ et 50 000 $ en contribution financière par infrastructure. Pour en savoir plus sur Recharge +.

« Nous rendons les véhicules électriques plus abordables et les infrastructures de recharge plus accessibles dans les lieux de vie, de travail et de loisirs, d'un océan à l'autre. Des investissements comme celui annoncé aujourd'hui au Québec pour l'installation de bornes de recharge permettront à plus de Canadiens de s'engager sur la voie d'un avenir carboneutre et nous aideront à atteindre nos objectifs climatiques. » L'honorable Jonathan Wilkinson, Ministre des Ressources naturelles.

« L'innovation est au coeur des priorités de notre gouvernement, et nous soutenons avec fierté la transition écologique dans les entreprises et les organismes. En misant sur des projets novateurs comme l'électrification de nos transports et en valorisant l'adoption de procédés énergétiques plus propres, nous investissons dans le mieux-être des générations futures. De plus, en aidant les PME à devenir plus novatrices et concurrentielles et en soutenant l'innovation pour le développement de technologies et de produits plus verts, nous mettons la table pour les emplois de demain, » L'honorable Steven Guilbeault, député de Laurier-Sainte-Marie et ministre de l'Environnement et du Changement climatique.

Développement Économique Canada pour les régions du Québec (DEC) a pour sa part versé une contribution non remboursable de 2.2 M$ à Propulsion Québec afin de mettre sur pied deux programmes : Transition + ainsi que Défense et Sécurité.

TRANSITION +

À travers Transition +, la grappe des TEI accompagnera les fournisseurs de la chaîne d'approvisionnement traditionnelle afin d'adapter leurs services et produits : ils recevront un diagnostic complet de leur offre de services, la réalisation d'un plan de commercialisation et le montage d'un plan de financement. Les entreprises admissibles au programme pourraient obtenir un soutien non remboursable pouvant représenter jusqu'à 58 100$. Pour en savoir plus sur Transition +.

DÉFENSE ET SÉCURITÉ

Le programme Défense et Sécurité (D&S) est la première phase d'un projet qui permettra à terme aux membres de Propulsion Québec de développer leur offre de services et produits au marché de la D&S afin de permettre une transition électrique et intelligente de ces véhicules et infrastructures spécialisées. Le secteur de la D&S est extrêmement complexe; des ressources externes spécialisées permettront à Propulsion Québec de documenter les enjeux et les besoins, et ainsi de positionner les TEI dans les projets d'approvisionnement public.

« Notre gouvernement a pris des engagements concrets pour démontrer qu'une économie forte et un environnement sain vont de pair. Nous investissons entre autres stratégiquement dans les technologies propres, une priorité de notre plan de relance économique. En aidant les PME du secteur des transports à s'électrifier, et donc à devenir plus novatrices et concurrentielles, nous soutenons le développement d'une meilleure proposition de valeur pour le marché des transports de demain. Je remercie Propulsion Québec d'être au coeur des efforts québécois visant à réduire les émissions de GES et à lutter contre les effets dévastateurs des changements climatiques », s'est réjouie l'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Ces trois programmes sont des preuves concrètes qui répondent à différentes initiatives du projet Ambition TEI 2030, la politique industrielle qui positionnera le Québec comme leader mondial du secteur, notamment sur les volets financement et transition électrique. Je tiens à remercier le ministère des Ressources Naturelles du Canada et Développement Économique Canada pour leur confiance et leur appui. C'est en grande partie grâce au support de nos gouvernements que nous arriverons à développer le fort potentiel de notre écosystème au Québec. », a souligné Sarah Houde, présidente-directrice générale de Propulsion Québec.

