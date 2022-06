MOSAÏCULTURES QUÉBEC 2022 OUVRE SES PORTES





Une spectaculaire exposition à découvrir jusqu'au 10 octobre?

QUÉBEC, le 23 juin 2022 /CNW Telbec/ - Les Mosaïcultures Québec 2022, présentées par iA Groupe financier, prennent place au parc du Bois-de-Coulonge transformé pour l'occasion en une vaste galerie d'art vivante. Plus de 200 sculptures, la plupart inédites, créées avec plus de 6 millions de fleurs et de plantes regroupées dans 20 tableaux émerveilleront les visiteurs d'ici et d'ailleurs dès demain, jusqu'au 10 octobre.

Plus de 150 invités se sont réunis ce matin pour assister à l'inauguration officielle des Mosaïcultures Québec 2022, en présence de nombreux dignitaires et partenaires publics et privés.

«?Quelle fierté de présenter notre plus grande exposition ici, à Québec?! L'équipe a travaillé sans relâche, et ce, avec passion et amour, afin de créer des oeuvres impressionnantes par leur finesse et par leur réalisme. C'est un véritable exploit compte tenu du temps restreint que nous avions?! Nous voulons que les visiteurs retournent chez eux émerveillés et sensibilisés à la fragilité et à la beauté de la vie qui vibre sur notre planète?», se réjouit Lise Cormier, directrice générale et vice-présidente de Mosaïcultures Internationales de Montréal.

Placée sous le thème Il était une fois... la Terre, l'exposition met également en valeur le passé historique du parc du Bois-de-Coulonge ainsi que la richesse de la nation huronne-wendat. Le circuit se déroule en cinq temps : la Pergola, une reproduction de la résidence du Lieutenant-Gouverneur, le Monde polaire et marin, les Espèces menacées, la Nation huronne-wendat et la Ferme.

Accès facile au site

Grâce à la généreuse collaboration d'iA Groupe financier, présentateur officiel de l'événement, les visiteurs auront gracieusement accès à deux stationnements, soit le 1150, Grande Allée O. et le stationnement extérieur sur la rue Thornhill. Précisons que la disponibilité des stationnements concordera avec les heures d'ouvertures du site de l'exposition (7 jours sur 7, de 10 h à la tombée du jour.)

Des stationnements payants sont également disponibles à la RAMQ, situés au 1125, Grande Allée O., à partir de 16 h la semaine et en tout temps les fins de semaine et jours fériés. Paiement par carte (crédit ou débit) seulement. L'Université Laval, située au 2325, rue de l'Université, offrira également des espaces de stationnement payants la semaine et gratuits le week-end.

Pourquoi pas le bus??

Pour favoriser et faciliter les déplacements en transport en commun, le Réseau de transport de la Capitale (RTC) propose le titre Mosaïcultures à un tarif préférentiel de 5 $ qui comprend un aller et un retour, vendu sur Nomade Paiement. De plus, avec le Privilège famille, les services du RTC sont gratuits en tout temps pour les enfants âgés de 6 et 12 ans qui accompagnent un adulte ayant un titre valide du RTC. Notez que le bus est gratuit en tout temps pour les 0 à 5 ans.

Plusieurs parcours du RTC desservent le parc du Bois-de-Coulonge, dont les Métrobus 800 et 801 ainsi que les parcours 11 et 25. Une station àVélo est également disponible sur place.

Le transport en commun, le meilleur moyen de se rendre aux Mosaïcultures.

Citations

«?L'exposition Mosaïcultures Québec 2022 est un des projets phares de la relance touristique dans notre Capitale-Nationale. Chapeau à l'organisation, qui a fait de cet événement familial la plus grande création des Mosaïcultures internationales en vingt ans d'existence?! J'invite nos citoyens et visiteurs à venir admirer les chefs-d'oeuvre d'horticulture qui nous rappellent la beauté de la nature qui nous entoure.?»

Mme Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale.

«?Il s'agit d'un scénario rêvé que d'avoir un événement d'une envergure internationale comme les Mosaïcultures Québec 2022 chez nous, dans Jean-Talon. Petits et grands pourront aller admirer les majestueuses sculptures qui feront vivre le parc du Bois-de-Coulonge durant les prochains mois. Cet été, on se voit parmi les géants verts?!?»

Mme Joëlle Boutin, députée de Jean-Talon.

«?iA Groupe financier est fier d'être le présentateur officiel des Mosaïcultures Québec 2022. Les Mosaïcultures sont une inspiration, un appel à l'émerveillement devant la beauté de la nature. C'est aussi une façon de nous donner le goût de nous investir pour en prendre soin.?»

M. Denis Ricard, président et chef de la direction, iA Groupe financier.

«?La Ville est heureuse de recevoir un événement d'une telle envergure. Quelle belle occasion pour les touristes de partout au Québec de venir découvrir ou redécouvrir notre belle ville. Les commerçants des alentours pourront bénéficier de la venue d'un bon nombre de visiteurs. Petits et grands iront s'émerveiller devant les sculptures florales en plus de profiter d'un des plus beaux parcs de notre ville.?»

M. Bruno Marchand, maire de la Ville de Québec.

«?La Nation huronne-wendat est très heureuse d'accueillir cette présentation des Mosaïcultures sur son magnifique territoire ancestral, le Nionwentsïo. Nous sommes fiers de nous associer à cet événement qui fait la part belle à la Terre-Mère et qui rejoint en tous points les valeurs de protection et de mise en valeur de la nature que nous prônons depuis des millénaires.?»

M. Rémy Vincent, Grand Chef de la nation huronne-wendat.

«?C'est un honneur de recevoir chez nous cette année les Mosaïcultures, dont le savoir-faire des artisans est reconnu à l'échelle internationale. À titre de député de Québec et au nom de la ministre des Sports et ministre responsable de DEC, l'honorable Pascale St-Onge, je suis ravi de souligner que notre gouvernement contribue au développement et au rayonnement de cet événement hors de l'ordinaire qui fleurit depuis plus de 20 ans. Nous sommes conscients de l'impact de la pandémie sur l'industrie touristique, et les Mosaïcultures aideront à relancer l'industrie touristique de Québec.?»

L'honorable Jean-Yves Duclos, député de Québec et ministre de la Santé.

«?Autrefois nommé Spencerwood et devenu parc public en 1967, la population québécoise saura au cours des ans découvrir la beauté et la quiétude de ce beau domaine qu'est le Bois-de-Coulonge. Cet été, ce site rempli d'histoire situé aux abords du fleuve Saint-Laurent, nous émerveillera des réalisations créées par l'organisation des Mosaïcultures. L'exposition composée d'oeuvres et de tableaux majeurs sera un plaisir pour les yeux, mais aussi un rappel de la fragilité de la vie. Je souhaite donc que tous les visiteurs de ce magnifique parc puissent y trouver paix et sérénité.?»

L'honorable J. Michel Doyon, Lieutenant-Gouverneur du Québec.

«?Je tiens à remercier, tout particulièrement, la ministre Geneviève Guilbault, iA Groupe financier et tous nos partenaires qui ont rendu possible la tenue des Mosaïcultures Québec 2022. L'équipe de Lise Cormier a su mettre à profit avec brio tout son savoir-faire et son expertise, acquis au cours de ces 22 ans d'existence, pour offrir à la population de Québec et aux centaines de milliers de visiteurs attendus un véritable bijou horticole serti dans cet écrin de verdure qu'est le parc du Bois-de-Coulonge.?»

M. Louis L. Roquet, président de Mosaïcultures Internationales de Montréal.

De précieux partenaires

La tenue des Mosaïcultures Québec 2022, présentée par iA Groupe financier, est rendue possible grâce à la contribution du gouvernement du Québec, de Développement Économique Canada pour les régions du Québec (DEC), de la Ville de Québec et de nombreux partenaires dont Destination Québec cité, la Nation huronne-wendat, Loto-Québec, TVA, Dollywood, WKND, QSL, Desjardins, Groupe Biscuits Leclerc, Laura Secord, le regroupement du Port de Québec, incluant le Groupe Océan, Béton Provincial et IMTT, Ubisoft, la Distillerie Stadaconé, CDPQ, Société de développement commercial - Avenue Maguire, Beneva, née du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance, le Réseau de transport de la Capitale, Fairmont Château Frontenac et l'Hôtel Classique.

À propos des Mosaïcultures

Considérée comme la leader internationale en matière de mosaïcultures, la corporation à but non lucratif Mosaïcultures Internationales de Montréal a été créée en 1999. Depuis sa création, elle a organisé 5 compétitions internationales, 7 expositions et a réalisé plus de 100 oeuvres présentées dans une vingtaine de pays, pour le plus grand émerveillement de 15 millions de visiteurs, qui ont déclaré un taux de satisfaction de 100 %.

SOURCE Mosaïcultures Internationales

Communiqué envoyé le 23 juin 2022 à 11:00 et diffusé par :